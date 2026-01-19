Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Cristoiu: Nicușor Dan n-a mers la Davos pentru că se temea că va fi pui de curcă chioară

În ediția de luni 19 ianuarie a emisiunii Ai Aflat!, jurnalistul Ionuț Cristache și invitatul său, publicistul și analistul politic Ion Cristoiu au comentat decizia surprinzătoare a lui Nicușor Dan de a nu participa la forumul de la Davos, care reunește toți marii lideri politici ai lumii. 

În context, invitatul a menționat interviul acordat de Marius Lazurca, apropiat al președintelui și favorit la conducerea SIE. În opinia lui Ion Cristoiu, consilierii lui Nicușor Dan s-au temut că acesta nu va face față rigorilor extreme ale forumului de la Davos.

”Lazurca spune un lucru mult mai grav decât faptul că Nicușor nu se duce”

Lazurca explică în partea a doua a răspunsului, ca Prețioasa ridicolă a lui Moliere, că nu au reușit să-i facă o agendă substanțială. Bref, el spune un lucru mult mai grav decât faptul că nu se duce. La o asemenea reuniune este foarte greu pentru unul ca Nicușor Dan. Pentru că, mai ales anul acesta va fi, știți că Svejk spunea următoarea chestie: la Viena, prințese ca gunoiul. Vor fi acolo politicieni, nici nu-i mai știi. Macron e unul din ăia, vine Trump cu echipa.

Profil de președinte: rătăcit tot timpul, capturat de gânduri

Ion Cristoiu: Și atunci, două au fost motivele. Primul a fost faptul că s-au temut că va fi pui de curcă chioară acolo. Pentru că el nu era pregătit. El e rătăcit tot timpul, capturat de gânduri. Gândiți-vă că ajunge acolo. Oricât o încerca săraca Delia (n..r. – Dinu, șefa de protocol de la Cotroceni), tot nu va reuși să îi spună… Vă imaginați că vor fi televiziuni după el. În plus, Macron nu-l ia de la aeroport. Are o spaimă de lucru nou, nu se adaptează. 

Ionuț Cristache: În termeni fotbalistici, ca să priceapă toată lumea, nu intră pe teren decât dacă știe că dă gol? Doar dacă primește pasă de gol?

Cristoiu: Nu știe ce să facă. 

Cristache: Păi dom’le, … se califică un președinte? E calificat? Se duce, experimentează, interacționează?

Cristoiu: Nu e vorba de președinte. Dvs. ați fost într-un loc nou? Nu știu, pentru prima dată… Uite, am fost la congresul PSD, unde n-am mai fost niciodată. După 2-3 minute m-am adaptat, dar nu erau televiziunile după mine. Gândiți-vă că el acolo… 

Cristache: Dvs. vreți să vă spuneți că pleca cu o spaimă teribilă, că toti ochiii vor fi pe el

Cristoiu: Și că nu știe ce să facă. El nu știe să se adapteze.

Cristoiu explică de ce nu merge Nicușor Dan la Davos. ”Niciodată România nu a avut ghinionul unui asemenea președinte”

