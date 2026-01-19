Cristoiu: Nicușor Dan n-a mers la Davos pentru că se temea că va fi pui de curcă chioară

În ediția de luni 19 ianuarie a emisiunii Ai Aflat!, jurnalistul Ionuț Cristache și invitatul său, publicistul și analistul politic Ion Cristoiu au comentat decizia surprinzătoare a lui Nicușor Dan de a nu participa la forumul de la Davos, care reunește toți marii lideri politici ai lumii.
În context, invitatul a menționat interviul acordat de Marius Lazurca, apropiat al președintelui și favorit la conducerea SIE. În opinia lui Ion Cristoiu, consilierii lui Nicușor Dan s-au temut că acesta nu va face față rigorilor extreme ale forumului de la Davos.
”Lazurca explică în partea a doua a răspunsului, ca Prețioasa ridicolă a lui Moliere, că nu au reușit să-i facă o agendă substanțială. Bref, el spune un lucru mult mai grav decât faptul că nu se duce. La o asemenea reuniune este foarte greu pentru unul ca Nicușor Dan. Pentru că, mai ales anul acesta va fi, știți că Svejk spunea următoarea chestie: la Viena, prințese ca gunoiul. Vor fi acolo politicieni, nici nu-i mai știi. Macron e unul din ăia, vine Trump cu echipa”.
Ion Cristoiu: Și atunci, două au fost motivele. Primul a fost faptul că s-au temut că va fi pui de curcă chioară acolo. Pentru că el nu era pregătit. El e rătăcit tot timpul, capturat de gânduri. Gândiți-vă că ajunge acolo. Oricât o încerca săraca Delia (n..r. – Dinu, șefa de protocol de la Cotroceni), tot nu va reuși să îi spună… Vă imaginați că vor fi televiziuni după el. În plus, Macron nu-l ia de la aeroport. Are o spaimă de lucru nou, nu se adaptează.
Ionuț Cristache: În termeni fotbalistici, ca să priceapă toată lumea, nu intră pe teren decât dacă știe că dă gol? Doar dacă primește pasă de gol?
Cristoiu: Nu știe ce să facă.
Cristache: Păi dom’le, … se califică un președinte? E calificat? Se duce, experimentează, interacționează?
Cristoiu: Nu e vorba de președinte. Dvs. ați fost într-un loc nou? Nu știu, pentru prima dată… Uite, am fost la congresul PSD, unde n-am mai fost niciodată. După 2-3 minute m-am adaptat, dar nu erau televiziunile după mine. Gândiți-vă că el acolo…
Cristache: Dvs. vreți să vă spuneți că pleca cu o spaimă teribilă, că toti ochiii vor fi pe el
Cristoiu: Și că nu știe ce să facă. El nu știe să se adapteze.
RECOMANDĂRILE AUTORULUI
Cristoiu explică de ce nu merge Nicușor Dan la Davos. ”Niciodată România nu a avut ghinionul unui asemenea președinte”