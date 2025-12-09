Prima pagină » Actualitate » Nicușor Dan promite, din Franța, raportul despre anularea alegerilor în “2-3 luni”, dar o dovadă concretă a interferenței ruse abia “în 3-5 ani”. Adică în buza viitoarelor alegeri prezidențiale

Nicușor Dan promite, din Franța, raportul despre anularea alegerilor în “2-3 luni”, dar o dovadă concretă a interferenței ruse abia “în 3-5 ani”. Adică în buza viitoarelor alegeri prezidențiale

Bianca Dogaru
09 dec. 2025, 11:18, Actualitate
Nicușor Dan promite, din Franța, raportul despre anularea alegerilor în “2-3 luni”, dar o dovadă concretă a interferenței ruse abia “în 3-5 ani”. Adică în buza viitoarelor alegeri prezidențiale

Președintele Nicușor Dan a vorbit, într-un interviu pentru publicația franceză Le Monde, despre anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut. Șeful statului a afirmat că România nu va afla prea curând toate detaliile despre modul în care Rusia ar fi intervenit în procesul electoral. 

Nicușor Dan a vorbit despre ancheta care vizează anularea primului tur al alegerilor prezidențiale din 2024 și a afirmat că poate publica un raport în 2-3 luni, dar, în același timp, admite că obținerea unei dovezi concrete a interferenței rusești poate dura între 3 și 5 ani.

Adică în pragul următoarelor alegeri prezidențiale, când s-ar putea ivi, astfel, motivul unei noi interziceri a candidaturii lui Călin Georgescu la alegerile pentru funcția supremă în stat.

„Cred că pot publica, în termen de 2-3 luni, un raport care să compileze toate informațiile despre acest caz și să îl pună în context. Serviciile de informații românești pot recunoaște cu siguranță semne de interferență rusă, dar demonstrarea acesteia este mult mai dificilă. Acest lucru intră sub incidența contraspionajului. Uneori, poate dura 3-5 ani. Cu toate acestea, există suficiente informații care, odată adunate, pot dovedi că a existat influență rusă,” a transmis șeful statului.

Potrivit președintelui, platformele online care aveau conținut sportiv sau de medicină alternativă s-au transformat brusc în canale de promovare pentru candidatul considerat „pro-rus”, Călin Georgescu.

Raportul procurorului general, publicat în septembrie, descrie un mecanism care implică patru companii rusești de publicitate politică. Rapoartele altor servicii de informații, inclusiv cele franceze, confirmă acest lucru. Site-uri web dedicate de obicei sportului, iar altele medicinei alternative, s-au orientat brusc către candidatul Călin Georgescu,” a declarat acesta. 

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

APĂRARE Cât costă formarea a 10.000 de voluntari militari și ce salarii se dau în armată
13:57
Cât costă formarea a 10.000 de voluntari militari și ce salarii se dau în armată
ULTIMA ORĂ 8 pacienți palestinieni din Fâșia Gaza, aduși în România. A opta misiune din 2025 a țării noastre în beneficiul populației civile afectate de război
13:51
8 pacienți palestinieni din Fâșia Gaza, aduși în România. A opta misiune din 2025 a țării noastre în beneficiul populației civile afectate de război
Un tânăr român a fost dat dispărut după ce a plecat la studii în Olanda. Familia nu a mai luat legătura cu el de câteva luni
13:49
Un tânăr român a fost dat dispărut după ce a plecat la studii în Olanda. Familia nu a mai luat legătura cu el de câteva luni
LIVE 🚨 Trump cere alegeri prezidențiale în Ucraina: „A venit momentul”. „Rusia este într-o poziție puternică de negociere”, spune Trump pentru Politico
13:39
🚨 Trump cere alegeri prezidențiale în Ucraina: „A venit momentul”. „Rusia este într-o poziție puternică de negociere”, spune Trump pentru Politico
ALERTĂ Avertisment MAE pentru românii care călătoresc în Japonia. Semnal de alarmă pentru următoarele 7 zile. Există riscul producerii unui nou seism
13:22
Avertisment MAE pentru românii care călătoresc în Japonia. Semnal de alarmă pentru următoarele 7 zile. Există riscul producerii unui nou seism
SPORT Echipajul României de canotaj la barca 4 rame feminin, „argint” la Campionatele Mondiale din China, premiat la Gala Mari Sportivi ProSport 2025!
13:01
Echipajul României de canotaj la barca 4 rame feminin, „argint” la Campionatele Mondiale din China, premiat la Gala Mari Sportivi ProSport 2025!
Mediafax
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion? Estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
Digi24
Donald Trump avertizează Europa: Trebuie să fie „foarte atentă”, deoarece „o ia în direcţii greşite”
Cancan.ro
Cum se simte Dan Petrescu acum. Familia a apelat și la un VRACI!
Prosport.ro
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Adevarul
Exit-poll-urile și sondajele au eșuat masiv în București. „E fără precedent. Am avut trei case de sondare care au manipulat”
Mediafax
Putin se așteaptă la un conflict prelungit, nu la pace, iar Europa evită discuțiile dure cu publicul
Click
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Digi24
Un spion rus care plănuia un atentat cu bombă în Europa a ajuns la închisoare după o „glumă” a partenerei
Cancan.ro
Delia nu a mai cântat, scandalul a explodat! S-a semnalat și o dispariție misterioasă. Românii din Diaspora fac acuzații dure și își vor banii înapoi!
Ce se întâmplă doctore
Cum a început declinul gemenelor Indiggo după ce au părăsit România? Cu ce se ocupau Gabriela și Mihaela în SUA, înainte de a avea probleme cu legea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Tancurile-ARICI, improvizația ucraineană care pune probleme dronelor rusești - Video
Descopera.ro
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Descopera.ro
Modul în care conduci ar putea prezice declinul cognitiv
HOROSCOP Lovitură financiară pentru 4 zodii, la începutul lui 2026. Câștiguri neașteptate și oportunități profesionale rare pentru acești nativi
13:49
Lovitură financiară pentru 4 zodii, la începutul lui 2026. Câștiguri neașteptate și oportunități profesionale rare pentru acești nativi
ULTIMA ORĂ În întâlnirea cu premierul Bolojan, Sorin Grindeanu a cerut demiterea de urgență a ministrei Mediului, Diana Buzoianu, demiterea conducerii USR de la Apele Române și desființarea ESZ Prahova. Ce i-a răspuns Bolojan
13:44
În întâlnirea cu premierul Bolojan, Sorin Grindeanu a cerut demiterea de urgență a ministrei Mediului, Diana Buzoianu, demiterea conducerii USR de la Apele Române și desființarea ESZ Prahova. Ce i-a răspuns Bolojan
EXCLUSIV PSD se clatină după eșecul de la Capitală. Cristoiu: „E mort, cântați-i prohodul/Ideal ar fi să plece de la guvernare”
13:32
PSD se clatină după eșecul de la Capitală. Cristoiu: „E mort, cântați-i prohodul/Ideal ar fi să plece de la guvernare”
CONTROVERSĂ Ginerele lui Donald Trump se află în spatele încercării Paramount de a cumpăra studiourile Warner Bros. Kushner trece de la Gaza și Ucraina, la cinematografie
13:20
Ginerele lui Donald Trump se află în spatele încercării Paramount de a cumpăra studiourile Warner Bros. Kushner trece de la Gaza și Ucraina, la cinematografie
ECONOMIE Industria, altădată mândrie națională, a ajuns piatra de moară a economiei. Cum, în loc să tracteze economia, sectorul industrial a pus frână
13:12
Industria, altădată mândrie națională, a ajuns piatra de moară a economiei. Cum, în loc să tracteze economia, sectorul industrial a pus frână
ULTIMA ORĂ Cum explică Grindeanu eșecul lui Băluță de la alegeri: „Lipsa unui mesaj politic puternic ne-a adus în situația actuală”
13:03
Cum explică Grindeanu eșecul lui Băluță de la alegeri: „Lipsa unui mesaj politic puternic ne-a adus în situația actuală”

Cele mai noi