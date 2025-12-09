Nicușor Dan promite, din Franța, raportul despre anularea alegerilor în “2-3 luni”, dar o dovadă concretă a interferenței ruse abia “în 3-5 ani”. Adică în buza viitoarelor alegeri prezidențiale

Președintele Nicușor Dan a vorbit, într-un interviu pentru publicația franceză Le Monde, despre anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut. Șeful statului a afirmat că România nu va afla prea curând toate detaliile despre modul în care Rusia ar fi intervenit în procesul electoral.

Nicușor Dan a vorbit despre ancheta care vizează anularea primului tur al alegerilor prezidențiale din 2024 și a afirmat că poate publica un raport în 2-3 luni, dar, în același timp, admite că obținerea unei dovezi concrete a interferenței rusești poate dura între 3 și 5 ani.

Adică în pragul următoarelor alegeri prezidențiale, când s-ar putea ivi, astfel, motivul unei noi interziceri a candidaturii lui Călin Georgescu la alegerile pentru funcția supremă în stat.

„Cred că pot publica, în termen de 2-3 luni, un raport care să compileze toate informațiile despre acest caz și să îl pună în context. Serviciile de informații românești pot recunoaște cu siguranță semne de interferență rusă, dar demonstrarea acesteia este mult mai dificilă. Acest lucru intră sub incidența contraspionajului. Uneori, poate dura 3-5 ani. Cu toate acestea, există suficiente informații care, odată adunate, pot dovedi că a existat influență rusă,” a transmis șeful statului.

Potrivit președintelui, platformele online care aveau conținut sportiv sau de medicină alternativă s-au transformat brusc în canale de promovare pentru candidatul considerat „pro-rus”, Călin Georgescu.

„Raportul procurorului general, publicat în septembrie, descrie un mecanism care implică patru companii rusești de publicitate politică. Rapoartele altor servicii de informații, inclusiv cele franceze, confirmă acest lucru. Site-uri web dedicate de obicei sportului, iar altele medicinei alternative, s-au orientat brusc către candidatul Călin Georgescu,” a declarat acesta.

RECOMANDAREA AUTORULUI: