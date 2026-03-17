Victor Ponta anunță că săptămâna viitoare merge la Parchet să-i facă plângere penală Oanei Țoiu: am pregătit dosarul/ sunt niște scelerați

În cadrul unei ediții live a emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Victor Ponta a declarat că pregătește o plângere penală pe care intenționează s-o depună în perioada următoare împotriva ministrului de Externe, pe care îl acuză de încălcarea legii și dezinformare în legătură cu tratamentul aplicat minorilor români aflați în situații de risc în străinătate.

Ponta a declarat că a strâns deja documentele pe care le va prezenta procurorilor: „Uite, dom’le, toate documentele”.

Întrebat când va merge la Parchet, acesta a răspuns: „Probabil săptămâna viitoare”.

Fostul premier PSD susține că, din tot ce a analizat în speța întoarcerii acasă a fiicei sale au rezultat: „Din tot rechizitoriul pe care l-am compus rezultă că au mințit și mint în continuare. Și că au încălcat legea”.

Potrivit lui Ponta, legislația din România prevede obligații clare pentru autorități în cazul minorilor neînsoțiți aflați în zone de conflict sau pericol.

„Este o hotărâre de guvern din 2004 care se referă exact la obligația statului român față de minorii neînsoțiți aflați în zone de conflict. Atenție, nu trebuie să fie pe nicio listă”, a subliniat el.

„Consulul este obligat să ajute orice copil”

„Orice copil român care se duce acum în Ghana sau în Noua Zeelandă sau în Peru la consulat, consulul e obligat să-l ajute. Dacă e un copil minor, neînsoțit, aflat într-o zonă de pericol, e obligat să-l sprijine”, a adăugat el.

Fostul premier a lansat și critici dure la adresa USR.

„Faptul că un partid parlamentar primește bani de la bugetul de stat, milioane de euro, ca să se războiască cu niște copii, arată că sunt niște scelerați. Asta arată că societatea românească a luat-o razna”, a mai spus el.

