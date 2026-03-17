Victor Ponta anunță că săptămâna viitoare merge la Parchet să-i facă plângere penală Oanei Țoiu: am pregătit dosarul/ sunt niște scelerați

17 mart. 2026, 19:48, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

În cadrul unei ediții live a emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Victor Ponta a declarat că pregătește o plângere penală pe care intenționează s-o depună în perioada următoare împotriva ministrului de Externe, pe care îl acuză de încălcarea legii și dezinformare în legătură cu tratamentul aplicat minorilor români aflați în situații de risc în străinătate.

Ponta a declarat că a strâns deja documentele pe care le va prezenta procurorilor: „Uite, dom’le, toate documentele”.

Întrebat când va merge la Parchet, acesta a răspuns: „Probabil săptămâna viitoare”.

Fostul premier PSD susține că, din tot ce a analizat în speța întoarcerii acasă a fiicei sale au rezultat: „Din tot rechizitoriul pe care l-am compus rezultă că au mințit și mint în continuare. Și că au încălcat legea”.

Potrivit lui Ponta, legislația din România prevede obligații clare pentru autorități în cazul minorilor neînsoțiți aflați în zone de conflict sau pericol.

„Este o hotărâre de guvern din 2004 care se referă exact la obligația statului român față de minorii neînsoțiți aflați în zone de conflict. Atenție, nu trebuie să fie pe nicio listă”, a subliniat el.

„Consulul este obligat să ajute orice copil”

„Orice copil român care se duce acum în Ghana sau în Noua Zeelandă sau în Peru la consulat, consulul e obligat să-l ajute. Dacă e un copil minor, neînsoțit, aflat într-o zonă de pericol, e obligat să-l sprijine”, a adăugat el.

Fostul premier a lansat și critici dure la adresa USR.

„Faptul că un partid parlamentar primește bani de la bugetul de stat, milioane de euro, ca să se războiască cu niște copii, arată că sunt niște scelerați. Asta arată că societatea românească a luat-o razna”, a mai spus el.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Ponta critică dublul standard românesc: mama lui Bolojan, o mamă extraordinară, dar când au luat o pe mama la DNA v-ați bucurat!
19:28
Ponta critică dublul standard românesc: mama lui Bolojan, o mamă extraordinară, dar când au luat o pe mama la DNA v-ați bucurat!
EXCLUSIV Ponta îi acuză pe influencerii #rezist-USR că sunt plătiți din banii din subvenția partidului ca să-i atace copilul
18:05
Ponta îi acuză pe influencerii #rezist-USR că sunt plătiți din banii din subvenția partidului ca să-i atace copilul
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 18 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Viorel Cataramă
17:39
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 18 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Viorel Cataramă
EXCLUSIV Victor Ponta: „Eu l-aș elibera pe Ilie Bolojan, e un om capturat de USR / Nu știu ce i-au făcut”
16:40
Victor Ponta: „Eu l-aș elibera pe Ilie Bolojan, e un om capturat de USR / Nu știu ce i-au făcut”
EXCLUSIV Victor Ponta îl acuză pe Nicușor Dan de „trădare de țară” după semnarea acordurilor cu Ucraina privind gazul din Marea Neagră
15:53
Victor Ponta îl acuză pe Nicușor Dan de „trădare de țară” după semnarea acordurilor cu Ucraina privind gazul din Marea Neagră
EXCLUSIV Victor Ponta, atac dur: „USR-iștii sunt niște antihriști! / Vor răul oamenilor / Sunt niște hiene care mușcă din oameni”
15:34
Victor Ponta, atac dur: „USR-iștii sunt niște antihriști! / Vor răul oamenilor / Sunt niște hiene care mușcă din oameni”
Mediafax
Ivan: Joi avem votul final pe buget; apoi vom lua o decizie pentru limitarea prețului la combustibil
Digi24
Răspunsul lui Trump pentru aliații din NATO, după ce aceștia au refuzat misiunea din Strâmtoarea Ormuz
Cancan.ro
Andreea Popescu nu și-a mai putut stăpâni lacrimile în public. Fosta soție a lui Rareș Cojoc, devastată după ce a fost prinsă cu Dan Alexa
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Adevarul
De ce moartea șefului securității din Iran are mai multă greutate decât cea a fostului lider suprem
Mediafax
„NATO face o greșeală foarte prostească, acesta a fost un test important”. Trump este furios și pe Macron, pe Starmer și pe Kent
Click
Cele patru zodii care primesc o veste neașteptată la finalul lunii martie. Viața lor va căpăta din nou culoare
Digi24
Un general american s-a îmbătat în timpul unei cine la Kiev și a pierdut documente secrete: „Nu a fost vreo restricție”
Cancan.ro
596 lei în plus la pensie pentru pensionarii din aceste localități din România. Cine se încadrează
Ce se întâmplă doctore
Boala GRAVĂ de care suferă actrița care a apărut în baston la Oscar! Doctorii au sfătuit-o să se pregătească de moarte!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
SUV-ul chinezesc care promite peste 1.000 km autonomie, testat în România
Descopera.ro
Care este cea mai veche meserie din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
Descopera.ro
Un acid din struguri ar putea ajuta la reciclarea metalelor din baterii
ACTUALITATE Sfaturile unei stewardese. Ce vestimentație ar trebui să eviți pentru a nu te umple de mizerie și penibil în avion
21:39
Sfaturile unei stewardese. Ce vestimentație ar trebui să eviți pentru a nu te umple de mizerie și penibil în avion
Patrick André de Hillerin: Pentru propaganda de la noi, cine nu vrea să fie criminal de război este trădător
21:00
Patrick André de Hillerin: Pentru propaganda de la noi, cine nu vrea să fie criminal de război este trădător
FLASH NEWS Bogdan Ivan, despre criza prețurilor combustibililor: „Ministerul Energiei a pus pe masa Guvernului să instituim situația de criză. Așteptăm răspuns”
20:55
Bogdan Ivan, despre criza prețurilor combustibililor: „Ministerul Energiei a pus pe masa Guvernului să instituim situația de criză. Așteptăm răspuns”
INEDIT „Orașul britanic fantomă” din inima Germaniei. De ce au fugit englezii de aici
20:55
„Orașul britanic fantomă” din inima Germaniei. De ce au fugit englezii de aici
VIDEO Radu Miruță: „Pensionarii militari nu au nevoie de o plată ‘o dată și gata’. Nedreptatea din legea pensiilor nu se rezolvă cu praf în ochi”
20:46
Radu Miruță: „Pensionarii militari nu au nevoie de o plată ‘o dată și gata’. Nedreptatea din legea pensiilor nu se rezolvă cu praf în ochi”
INEDIT O destinație turistică celebră poate deveni Insula Diavolului. Sute de mafioți, criminali și teroriști ar putea fi cazați în paradis
20:21
O destinație turistică celebră poate deveni Insula Diavolului. Sute de mafioți, criminali și teroriști ar putea fi cazați în paradis

Cele mai noi

Trimite acest link pe