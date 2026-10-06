Deși alegerea lui Nicușor Dan i-a luat pe foarte mulți prin surprindere, mai ales pe cei din PSD, care sperau ca președintele să-l nominalizeze pe Sorin Grindeanu ca premier desemnat, Luca Niculescu este cea mai bună alegere de până acum, a afirmat Victor Ponta în emisiunea Ai Aflat! de marți. Fostul premier a dat amănunte explozive din negocierile de la Cotroceni, punctând că a intuit alegerea președintelui. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.
Fostul premier a mărturisit că îl cunoaște personal pe fostul jurnalist Luca Niculescu și are o impresie bună despre acesta. În viziunea lui Ponta, diplomatul este alegerea cea mai bună de până acum a președintelui Dan din seria celor 4 premieri desemnați. Totuși, acestuia îi va fi greu să fie validat în Parlament, consideră politicianul.
„Da, e mult mai capabil decât toți ceilalți de până acum, categoric. Eu îl cunoșc, e un om așezat, decent, a lucrat la OCDE. Problema lui e alta și-o știe, cred, și el. Nu vine din lumea asta nici politică, nici cu salarii, cu pensii, cu asfaltări, cu spitale, cu nu știu ce. Și dacă l-a luat Nicușor Dan aseară și i-a zis gata, hai ia și fă guvernul și l-a lăsat așa… Nici nu trece la vot. El ca persoană e absolut OK”.
În altă ordine de idei, Victor Ponta susține că a anticipat numele celui desemnat, așa cum a făcut și în runda precedentă de consultări.
„Ieri am fost și eu la negocieri, am ieșit, le-am spus colegilor voștri, știți că sunt două propuneri, Grindeanu și Ponta. O să fie al treilea. Și cum le-am zis și data trecută, că o să fie Siegfried (Mureșan), am avut dreptate. De ce ai mai făcut alegeri? De ce ai mai făcut consultări?
Fostul președinte al PSD a dat informații explozive din culisele negocierilor de luni de la Cotroceni, inclusiv discuția cu președintele.
Oricum, sigur, am spus-o și în interior, domn’ președinte, n-am venit aici ca să vă convingem noi de ceva. Că sigur aveți în carnețel acolo numele. E al patrulea președinte la care merg la consultări. Totuși, îmi permit, cu tot respectul pentru funcția prezidențială. Atâta am zis și în interior, vă rog frumos, dacă puneți pe cine vreți dvs., nu mai faceți ca la Veștea. Adică îl puneți… Ajutați-l, e omul dumneavoastră, primul ministru.