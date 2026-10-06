Deși alegerea lui Nicușor Dan i-a luat pe foarte mulți prin surprindere, mai ales pe cei din PSD, care sperau ca președintele să-l nominalizeze pe Sorin Grindeanu ca premier desemnat, Luca Niculescu este cea mai bună alegere de până acum, a afirmat Victor Ponta în emisiunea Ai Aflat! de marți. Fostul premier a dat amănunte explozive din negocierile de la Cotroceni, punctând că a intuit alegerea președintelui. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

Ce îl recomandă pe Luca Niculescu

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Fostul premier a mărturisit că îl cunoaște personal pe fostul jurnalist Luca Niculescu și are o impresie bună despre acesta. În viziunea lui Ponta, diplomatul este alegerea cea mai bună de până acum a președintelui Dan din seria celor 4 premieri desemnați. Totuși, acestuia îi va fi greu să fie validat în Parlament, consideră politicianul.

„Da, e mult mai capabil decât toți ceilalți de până acum, categoric. Eu îl cunoșc, e un om așezat, decent, a lucrat la OCDE. Problema lui e alta și-o știe, cred, și el. Nu vine din lumea asta nici politică, nici cu salarii, cu pensii, cu asfaltări, cu spitale, cu nu știu ce. Și dacă l-a luat Nicușor Dan aseară și i-a zis gata, hai ia și fă guvernul și l-a lăsat așa… Nici nu trece la vot. El ca persoană e absolut OK”.

Predicția lui Ponta s-a împlinit

În altă ordine de idei, Victor Ponta susține că a anticipat numele celui desemnat, așa cum a făcut și în runda precedentă de consultări.

„Ieri am fost și eu la negocieri, am ieșit, le-am spus colegilor voștri, știți că sunt două propuneri, Grindeanu și Ponta. O să fie al treilea. Și cum le-am zis și data trecută, că o să fie Siegfried (Mureșan), am avut dreptate. De ce ai mai făcut alegeri? De ce ai mai făcut consultări?

Ce i-a spus fostul premier lui Nicușor Dan

Fostul președinte al PSD a dat informații explozive din culisele negocierilor de luni de la Cotroceni, inclusiv discuția cu președintele.