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Sorin Grindeanu spune că i-a fost „clar”, după consultările de la Cotroceni, că Nicușor Dan nu va desemna un premier social-democrat

Ruxandra Radulescu
Sorin Grindeanu / Foto - Mediafax
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Sorin Grindeanu, liderul Partidului Social Democrat, a declarat marți, 6 octombrie, că i-a fost „clar”, în urma negocierilor de la Palatul Cotroceni, de luni, că Nicușor Dan nu va desemna un premier din PSD. Afirmațiile au fost în cadrul unei conferințe de presă la sediul partidului, la o zi după desemnarea tehnocratului Luca Niculescu pentru formarea Guvernului.

„Cred că dacă aș fi fost eu, probabil ar fi dat de înțeles că eu voi fi cel desemnat. Pentru mine a fost destul de clar, ieri, când am ieșit de la Cotroceni, că nu sunt eu, sau nu are Partidul Social Democrat, mandat”, a declarat Sorin Grindeanu.

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Sorin Grindeanu este dispus să poarte discuții cu premierul desemnat, Luca Niculescu

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a mai precizat, la finalul şedinţei conducerii PSD, de marți, că le-a cerut colegilor un mandat de negociere, pentru a-l asculta pe premierul desemnat, Luca Niculescu.

Grindeanu a subliniat că PSD nu poate acorda voturi în alb şi nici nu poate participa la o construcţie politică fără fundamente solide. Acesta a adăugat că trebuie să analizeze viziunea economică şi socială a lui Niculescu şi să evalueze dacă e compatibilă cu programul de guvernare al PSD.

Totodată, Grindeanu a punctat că sunt șapte ani de când dreapta este la putere în România, fără să fi câștigat nici măcar un rând de alegeri. După acestă perioadă, a mai adăugat liderul PSD, aproape 90% dintre români au ajuns să spună că ţara merge într-o direcţie greşită.

„Niciun român nu uită că sub mandatul lui Ilie Bolojan economia a fost distrusă, puterea de cumpărare s-a prăbuşit”, a precizat el.

Luca Niculescu, desemnat de Nicușor Dan pentru formarea Guvernului

Nicușor Dan l-a desemnat pe Luca Niculescu pentru funcția de premier, după ultima rundă de consultări cu partidele politice. Fostul ambasador al României la Paris este a patra încercare a președintelui, după cele trei nominalizări – Eugen Tomac, Adrian Veștea, respectiv Siegfried Mureșan – care au eșuat în încercarea de a forma următorul Executiv cu puteri depline.

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