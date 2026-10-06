Noul premier desemnat de președintele Nicușor Dan, jurnalistul Luca Niculescu, a postat marți, 6 octombrie, pe pagina personală de Facebook, un mesaj în care vorbește despre perioada în care a coordonat procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Fostul ambasador român la Paris descrie experiența drept „cea mai intensă pe care a avut-o vreodată” și explică aspectele pe care le-a învățat datorită acesteia, însă nu evită să puncteze și faptul că aderarea țării la OCDE reprezintă o dovadă a puterii pe care o are statul român atunci când partidele politice contribuie la realizarea unui obiectiv comun, în ciuda divergențelor ideologice.

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„Reformele bune se fac pe baza datelor și a altor experiențe de succes” / „Sper să găsim aceeași deschidere, în jurul unui program realist”

„În ultimii patru ani am coordonat procesul de aderare a României la OCDE. A fost cea mai intensă experiență profesională pe care am avut-o vreodată și o radiografie extraordinară a statului român: a economiei, administrației, educației, sănătății, companiilor de stat, pieței muncii, fiscalității. Am învățat în acești ani un lucru important: reformele bune se fac pe baza datelor, a realității din teren și a altor experiențe de succes. Și se fac pentru oameni.

Procesul de aderare la OCDE a însemnat deja peste 100 de reforme pentru România. Vreau ca această muncă să continue și să devină una dintre bazele programului de guvernare. Nu pentru că o recomandă OCDE, ci pentru că sunt idei bune pentru România, evaluate și testate în unele dintre cele mai performante economii ale lumii.

Mai este ceva ce ne-a arătat procesul de aderare la OCDE. Partidele politice au reușit să susțină împreună un obiectiv important pentru România, dincolo de diferențele firești dintre ele. Acest consens a contat enorm. Sper să găsim aceeași deschidere și acum, în jurul unui program realist, construit pornind de la ceea ce ne unește. Sunt deschis la discuții și respect ideile bune, indiferent de unde vin”, a scris Luca Niculescu în postarea publicată pe Facebook.

PSD decide astăzi dacă îl susține pe Luca Niculescu pentru a forma următorul Guvern al României

Biroul Permanent Național al Partidului Social Democrat se reunește de la ora 14:00, la sediul central din Șoseaua Kiseleff, nr. 10, pentru a decide dacă îi acordă susținere politică fostului ambasador român Luca Niculescu.

Surse politice au transmis pentru Gândul că, înainte ca social-democrații să se reunească în ședință, Luca Niculescu nu pare să aibă prea multe șanse pentru a primi susținere din partea partidului care însumează cel mai mare număr de deputați și senatori.

Totodată, sursele explică faptul că însuși Sorin Grindeanu a fost luat prin surprindere atunci când Nicușor Dan l-a desemnat pe fostul jurnalist pentru funcția de premier, întrucât PSD se aștepta la nominalizarea unui om din propriul partid – cel mai probabil, chiar pe liderul lor. Mai multe informații sunt disponibile AICI.