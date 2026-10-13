Scenariul alegerilor anticipate devine tot mai probabil, inclusiv unele partide mari pronunțându-se în favoarea acestora ca soluție de deblocare a crizei politice. Dacă se va organiza acest scrutin, categoric nu va participa la vot, a afirmat jurnalistul și scriitorul Ion Cristoiu în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

Cum motivează Cristoiu refuzul de a vota

Ion Cristoiu a explicat, în studioul Gândul, că este foarte decis să nu participe la scrutinul electoral dacă se organizează alegeri anticipate. Publicistul a mărturisit că se teme de o decizie similară ca cea din decembrie 2024, când turul 2 a fost anulat de CCR chiar în timp ce acesta se defășura.

Ionuț Cristache: Dacă se fac anticipate, apropo, vă duceți la vot?

Ion Cristoiu: NU. De când s-au anulat alegerile… Nu mă voi duce la vot decât când s-or reface alegerile din decembrie (2024).

Ionuț Cristache: Turul 2 înapoi sau ce ziceți?

Ion Cristoiu: Nu, nu mă duc, domne, de ce să mă duc? Domnule Cristache, să fiu prostul lor? Păi mă duc și se anulează alegerile.

Ionuț Cristache: Știam eu că nu trebuia să întreb. Asta zic și eu, dar dvs. sunteți avocatul anticipatelor. Păi le mai anulează o tură dacă nu votăm cum trebuie.

„Sunt atât de proști încât le anulează”

Ion Cristoiu: Eu v-am spus că nu mă duc. E treaba lor ce fac. Că dacă-mi garantează…

Ionuț Cristache: Cine să vă garanteze? STS-ul?

Ion Cristoiu: Nuuu, că le anulează. Le anulează, gata.

Ionuț Cristache: Eu cred că le coafează cum le-au coafat la prezidențiale cu Nicușor Dan în turul 2.

Ion Cristoiu: Le anulează. Sunt atât de proști încât le anulează. Că nici deștepți nu sunt. Zic, băi gata, le anulăm. Că ei nu știu decât să dea cu toporul, nu cunosc pumnalul.

Cristoiu: Oceanul planetar e tulbure

În marja acestei teme importante, cunoscutul jurnalist a mai remarcat că un scrutin de alegeri anticipate ar fi dezavantajos pentru toate formațiunile politice, ținând cont de contextul internațional extrem de volatil.

Alegerile anticipate sunt foarte primejdioase acum pentru toate partidele în România. Nu poți să faci niciun calcul pentru că oceanul planetar e tulbure. Acum trăim o vreme când niciodată nu știi ce se răstoarnă.