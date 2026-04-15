Zelenski în turneu prin Europa după ce SUA nu mai acordă atenție războiului din Ucraina. Kievul îi cere lui Meloni rachete și sisteme antiaeriene

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit miercuri cu premierul italian, Giorgia Meloni, în cadrul unui turneu european menit să consolideze sprijinul militar pentru Ucraina, scrie Kyiv Independent.

Întâlnirea dintre Volodimir Zelenski și Giorgia Meloni a avut loc la reședința oficială a premierului italian, Palazzo Chigi, urmată mai apoi de o întâlnire cu președintele Italiei, Sergio Mattarella, la Palatul Quirinale.

Premierul italian a declarat la începutul acestei săptămâni că va reitera sprijinul țării sale pentru Ucraina în contextul agresiunii rusești. În aceeași notă, Zelenski insistă asupra necesității urgente de rachete și sisteme antiaeriene pentru a proteja orașele ucrainene de atacurile constante ale Rusiei.

Cei doi lideri au discutat despre posibilitatea unei producții comune de drone, o temă centrală a vizitelor recente ale lui Zelenski și în Germania și Norvegia. În ultimele săptămâni, președintele ucrainean a efectuat o serie de vizite diplomatice în Europa pentru a încheia acorduri bilaterale și pentru a obține sprijin constant, în contextul în care războiul cu Rusia durează de mai bine de doi ani.

Kievul caută o cooperare mai strânsă cu Europa, în timp ce atenția Statelor Unite este îndreptată către războiul cu Iranul. Mai mult, conflictul din Orientul Mijlociu a evidențiat o ruptură tot mai mare între Washington și aliații europeni.

Negocierile de pace Rusia-Ucraina au intrat în impas

De când Statele Unite au pornit războiul cu Iranul, negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia au intrat în impas. Președintele ucrainean a declarat marți că negociatorii care mediau discuțiile între ruși și ucraineni sunt acum „în permanență în discuții cu Iranul și nu au timp pentru Ucraina”.

Giorgia Meloni, unul dintre cei mai apropiați lideri europeni de Donald Trump, a fost mereu un apărător al cauzei Kievului. În ultimele zile, relațiile dintre cei doi lideri de stat s-au deteriorat din cauza războiului din Iran. Trump a criticat-o pe Meloni într-un interviu recent, despre care a spus: „Sunt șocat. Credeam că are curaj, dar m-am înșelat”.

