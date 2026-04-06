După mai bine de un an de când este chemat săptămânal să se prezinte în vederea controlului judiciar, fostul candidat prezidențial Călin Georgescu a scăpat de măsura dictată de magistrați. Invitatul lui Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat, Ion Cristoiu, a oferit propria viziune în acest dosar.

Chestionat de moderator dacă DIICOT ”va reduce volumul și va face uita dosarul”, Ion Cristoiu a explicat că fostul candidat începuse să deranjeze, prezentările sale la controlul judiciar regulat devenind adevărate spectacole în fața susținătorilor săi.

” Sistemul le-a dat dispoziție să-l retragă ”

”Cercetările trebuie să mai dureze 4 ani. Nu are cum. Pentru mine dubios e faptul că l-au dat acum. Ridicarea controlului judiciar pentru Georgescu a fost probabil pentru că sistemul le-a dat dispoziție să-l retragă. Deja devenise în ultima vreme, ieșirile lui deranjau. Adică în ultima vreme și-au zis, bă, lasă-l, hai. Gata? Hai, du-l”.

Totuși, atrage atenția reputatul gazetar, într-un editorial video, ridicarea controlului judiciar nu poate fi considerată o victorie. Dimpotrivă, trădează vulnerabilitatea justiției românești.

Un eșec al democrației ”Încă o dată, cele două dosare pentru care a fost trimis în judecată Călin Georgescu sunt un uriaș abuz, rar întâlnit de mine, chiar în istoria modernă a României. Ăla cu lovitura de stat, nici vorbă – a trecut de camera preliminară – și ăsta cu propaganda legionară. Am înțeles, procurorii – care sunt un fel de oamenii statului și mai ales la noi sunt cine sunt – să zicem că… să facă dosare, că așa primesc ordine. (…) Ridicarea controlului judiciar pentru Călin Georgescu nu e o victorie, ci un eșec al democrației noastre”, a completat Cristoiu (Detalii AICI).

