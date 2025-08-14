Doru Bușcu: „Am dat niște contracte, foarte bine, nu ne mai permitem, dar nu lăsăm lucrurile așa: la pușcărie sau la cercetare cu oamenii ăia”

Doru Bușcu a vorbit la emisiunea Ai aflat!, cu Ionuț Cristache, despre investițiile despre care premierul Ilie Bolojan a spus că nu mai pot fi „susținute” în ritmul în care s-ar dori.

„Din punctul de vedere al investiţiilor, suntem într-o situaţie dificilă, pentru că am contractat în anii trecuţi lucrări în nişte valori foarte mari, pe care nu le mai putem susţine în ritmul care s-ar dori şi atunci o parte din aceste investiţii, începute deja, dar pentru care, trebuind să asigurăm o finanţare exclusiv din bugetele naţionale, nu le mai putem asigura, vor încetini”, a afirmat Ilie Bolojan, la Digi 24, miercuri seară.

Doru Bușcu a comentat afirmațiile lui Ilie Bolojan.

„Trebuie să se adune cu președintele și să spună: bun, nu ne mai permitem aceste investiții. Cine le-a făcut? Guvernul de dinainte. Hai să vedem în ce condiții bugetare a decis acele supra-investiții. Ce firme au luat, din ce localități sunt? Din ce localitate e ministrul, din ce localitate e firma. Deci, am dat niște contracte, foarte bine, nu ne mai permitem, dar nu lăsăm lucrurile așa: la pușcărie sau la cercetare cu oamenii ăia. Hai să ne gândim la investițiile private. Hai să mă gândesc la un mecanism prin care să dau investitorilor interni, că sunt mulți băieți, spunea și Becali: „suntem atâția cu bani, bine că i-am luat noi și nu i-au luat străinii”. Să dăm niște condiții speciale, pe termen limitat, poate cât ține perioada asta de austeritate, acestor companii românești să investească: în zona militară, în agricultură, în IT. Eu cred că oamenii, dacă se uită și le sună bine afacerea, vor investi. Dar cea mai mare componentă, după părerea mea, este o anume creativitate în zona finanțării externe, o finanțare externă care ocolește deficitul, există formule prin care nu împrumută statul, dar în numele statului și cu girul statului împrumută companiiༀsau alte companii, econimia crește, infrastructura se poate continua prin programe, dar ei nu au vrut niciodată acest mecanism, pentru că nu aveau acces la bani”, a spus Doru Bușcu.

