Instituția Președintelui României din nou este în centrul unui scandal, după ce președintele nou ales Nicușor Dan a jucat într-un clip cu caracter electoral, alături de Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei și Vlad Voiculescu, președintele USR București.

Scena a fost filmată chiar de Ziua Națională, în interiorul sediului Administrației Prezidențiale, în condițiile în care – constituțional – președintele este obligat la neutralitate politică.

În videoclip, președintele discută cu Drulă despre urbanismul din București și critică direct administrarea PNL la nivel de sectoare, inclusiv sub mandatul lui Ciprian Ciucu. Practic, șeful statului apare într-un material politic alături de un candidat în timp ce atacă un alt candidat aflat în competiție.

Pentru a clarifica dimensiunea constituțională a scandalului, Gândul a contactat, în exclusivitate, trei foști judecători ai Curții Constituționale.

Augustin Zegrean: „Președintele nu are voie să facă asta, scrie clar în Constituție.”

Zegrean este categoric: apariția președintelui într-un clip cu caracter politic reprezintă o încălcare flagrantă a obligațiilor constituționale ale șefului statului.

„Președintele trebuie să fie independent politic, el nu face parte din niciun partid și trebuie să fie echidistant față de toate partidele politice și față de toți competitorii electorali. Scrie clar în Constituție că nu poate face asta, el este reprezentantul tuturor românilor și mediatorul public. Nu face parte din fișa postului președintelui, fișa postului său este Constituția României. Să citească acolo ce trebuie să facă pentru că asta nu are voie.”

„Se poate ajunge la suspendare”

Chiar dacă fapta nu este sancționată penal, consecințele politice pot fi dramatice, spune acesta.

„Asta nu se pedepsește, nu avem o sancțiune să-l bage la închisoare sau să-l amendeze. Poate avea doar sancțiuni politice. Fiți siguri că cineva contabilizează toate astea.”

Zegrean avertizează direct:

„Opoziția politică urmărește și contabilizează, toate se adună și, la un moment dat, se va umple paharul. Se poate întâmpla orice, pe președintele Băsescu l-au suspendat de două ori. Se poate întâmpla și în cazul lui Nicușor Dan. Ar trebui să se abțină.”

Și Toni Neacșu ridică două probleme grave:

1. Președintele încalcă neutralitatea politică

„Este evidentă încălcarea neutralității constituționale de care trebuie să dea dovadă președintele României.”

2. Clipul este ilegal conform legislației electorale

„Este un material electoral nelegal. Sper ca Biroul Electoral al Municipiului București, dacă va fi sesizat, să îl analizeze și să îl înlăture.”

Neacșu explică și de ce filmarea făcută la Cotroceni agravează situația.

„Autoritățile publice nu pot pune la dispoziție resursele lor pentru materialele electorale. E interzis prin lege.”

Poate fi sancționat președintele?

„Din păcate, președintele poate primi doar sancțiuni politice: suspendarea. Juridic, clipul poate fi scos din spațiul public, dar răspunderea lui este politică.”

Petre Lăzăroiu: „Nicușor Dan susține direct și în mod public un candidat. Nu are voie”

„Președintele nu trebuie să fie membrul niciun partid și nu trebuie să susțină pe nimeni. Ce face Nicușor Dan este o chestiune de susținere publică, practic ajută în mod direct un candidat. Ceea ce, în mod evident, nu are voie să facă.”

El susține că lista motivelor de suspendare ar fi deja lungă.

„Consecințele sunt multe care ar putea fi dispuse, dar nu are cine să le adopte. Poate să fie suspendat. Slavă Domnului, are multe pentru care poate fi suspendat, dar nu vrea nimeni să le vadă.”

Luna trecută, Gândul l-a întrebat pe președinte despre participarea sa la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă. Atunci, Nicușor Dan a negat când a fost întrebat cum se poate ca un președinte apolitic să susțină un candidat la Primărie.

„Nu știu despre ce candidat vorbiți,” a spus Nicușor Dan.

Astăzi, după ce a fost abordat de către jurnaliști, președintele Nicușor Dan a insinuat că nu a știut că este filmat alături de Cătălin Drulă. Șeful statului a susținut că este doar o secvență, din multe altele, de la recepția de Ziua Națională.

„Am fost la o recepție și mi-am asumat faptul că sunt în spațiul public. În ziua de 1 decembrie am stat vreo trei ore pe bulevard acolo cu oamenii. După aceea am stat vreo trei ore la recepție. În momentele astea, oricine a avut un telefon a putut să facă orice cu el. Din ziua respectivă sunt sute de materiale care circulă pe internet”, a declarat Nicușor Dan.

