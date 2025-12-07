În ediția specială a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul și analistul Doru Bușcu a explicat că alegerile pentru Primăria București nu au niciun fel de importanță și crede că acestea nu pot să determine desfacerea coaliției, ci maxim ar putea să nască speranțe sau dezamăgiri în interiorul unor partide politice.

„Sunt niște alegeri fără importanță. Am putea să spunem că ele ar putea să nască speranțe sau dezamăgire în interiorul unor partide. Coaliția este coaliție. Este o majoritate parlamentară, a fost votată în urmă cu puțin timp. Nu e niciun motiv ca, în vreun fel, alegerile de la București să reverbereze negativ în sensul desfacerii coaliției sau a unor consecințe executive imediate.”

Doru Bușcu susține că victoria, respectiv înfrângerea de la alegerile pentru Primăria Capitalei ar putea genera curente și lupte pentru putere. De asemenea, analistul spune că un câștig al candidatului din partea PNL îl va întări o vreme pe premierul Ilie Bolojan. Dacă câștigătorul alegerilor va veni din partea PSD, întărirea va fi temporară cu câteva probleme la nivelul liderului.

„Cred însă că, în interiorul partiidelor, victoria, și respectiv, pierderea, înfrângerile de astăzior să genereze curente și lupte pentru putere.Știm că în PNL, dacă câștigă candidatul PNL, o să fie întărit o vreme premierul Bolojan,dacă și aripa care-l contestă o să fie dezavantajată. Dacă câștigă candidatul PSD o să fie, sigur, o întărire temporară sau cel puțin minimală a PSD-ului,dar cu niște probleme de lider și în interior, pentru că câștigătorul Primăriei Capitale poate bata cu pumnul masă.”, a comentat jurnalistul Cațavencii.



