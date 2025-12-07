Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Ion Cristoiu spune despre Nicușor Dan că nu are viziune: Eu spun că nu există ca președinte

Ion Cristoiu spune despre Nicușor Dan că nu are viziune: Eu spun că nu există ca președinte

07 dec. 2025, 20:33, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Invitat într-o ediție specială a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, transmisă live din studioul Gândul, jurnalistul și analistul politic Ion Cristoiu spune că președintele Nicușor Dan nu este format inetelectual, nu are viziune și nu există ca președinte pentru România.  

„Eu spun că nu există ca președinte. Nu știu cum să zic, nu se adună. E inconsistent. El nu e format intelectualicește. Nu, nu are viziune.Până pe la 30 de ani deja s-a format personalitatea. Ai niște convingeri și e greu. Și tot ceea ce face el acum este cine vine la el.” 

Analistul spune că nu înțelege nimic din ceea ce face Nicușor Dan de când a preluat mandatul de președinte al României. De asemenea, Cristoiu spune că gesturile lui Nicușor Dan „nu urmăresc nimic”. Deci, de regulă, gesturile unui președinte, ale unui primar de cătun, dar mai ales ale unui președinte, toate sunt, după ce a ajuns președinte, sunt semnale”. 

 

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ion Cristoiu explică prezența dezastruoasă la vot: Dacă ar fi fost vot politic, ar fi ieșit mai multă lume

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Ion Cristoiu spune că „nimeni nu i-a mai însuflețit pe oameni să iasă la vot”
21:20
Ion Cristoiu spune că „nimeni nu i-a mai însuflețit pe oameni să iasă la vot”
ALEGERI BUCUREȘTI 2025 Doru Bușcu: Sunt deja 15 ani de când România nu mai ia în calcul soluțiile și ia în calcul o formă sinecurizată de leadership politic
21:05
Doru Bușcu: Sunt deja 15 ani de când România nu mai ia în calcul soluțiile și ia în calcul o formă sinecurizată de leadership politic
VIDEO Doru Bușcu explică necesitatea alegerilor pentru Primăria Capitalei: Sunt niște alegeri fără importanță
20:53
Doru Bușcu explică necesitatea alegerilor pentru Primăria Capitalei: Sunt niște alegeri fără importanță
AI AFLAT! Ion Cristoiu: „Au dispărut rușii. Nu era normal să intervină acum?”
20:47
Ion Cristoiu: „Au dispărut rușii. Nu era normal să intervină acum?”
ULTIMA ORĂ Palada, date de ultimă oră: primul clasat, peste 30%, cel de pe doi, imediat sub 30%. Candidatul de pe locul trei, candidatul antisistem, obține un loc neașteptat de bun
20:35
Palada, date de ultimă oră: primul clasat, peste 30%, cel de pe doi, imediat sub 30%. Candidatul de pe locul trei, candidatul antisistem, obține un loc neașteptat de bun
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 8 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
20:21
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 8 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Mediafax
Marele pierzător al acestor alegeri
Digi24
Sondaj INSCOP rezultate alegeri București 2025. Ciprian Ciucu îl devansează clar pe Daniel Băluță. Cum stau ceilalți candidați
Cancan.ro
Motivul real pentru care Mirabela Grădinaru nu a votat. Răspunsul BIZAR oferit de Nicușor Dan
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă fotbalistă din lume a primit o ofertă de nerefuzat
Adevarul
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă și nu am dat drumul la căldură”
Mediafax
EXIT-POLL Alegeri Primăria București 2025. CURS: Ciucu 32,7% Băluță 26,3% Alexandrescu 20,2% Drulă 12,8%. INSCOP: Ciucu: 31,7%, Băluță 26,1%, Alexandrescu 21,1%
Click
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Digi24
Rezultate exit-poll, alegeri București 2025. Diferență de 6 procente între primele două locuri, cum arată clasamentul
Cancan.ro
Și-a părăsit iubita medic pentru Rodica Stănoiu! Noi detalii despre 'puiuțul' fostei ministrese a Justiției
Ce se întâmplă doctore
Ce se întâmplă cu pensiile din ianuarie 2026? Ministrul Muncii a clarificat situația
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Descopera.ro
Cel mai bătrân STRĂMOȘ al RECHINILOR înota în apele Australiei pe vremea dinozaurilor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Efectul surprinzător al gazului ilariant împotriva depresiei severe
LIVE 🚨 A început numărătoarea voturilor: Cine a câștigat alegerile în București și Buzău
21:33
🚨 A început numărătoarea voturilor: Cine a câștigat alegerile în București și Buzău
LIVE UPDATE Anca Alexandrescu mesaj dur, după exit-poll: „Prezența scăzută este din cauza celor care au dat lovitura de stat”
21:31
Anca Alexandrescu mesaj dur, după exit-poll: „Prezența scăzută este din cauza celor care au dat lovitura de stat”
LIVE UPDATE George Simion reacționează după ce primul exit-poll anunță victoria lui Ciucu: „Scopul unora este de a anula democrația”
21:12
George Simion reacționează după ce primul exit-poll anunță victoria lui Ciucu: „Scopul unora este de a anula democrația”
LIVE UPDATE Daniel Băluță, după ce exit-poll-ul arată că a pierdut Primăria Capitalei: „Rezultatul acesta este neconcludent”
21:08
Daniel Băluță, după ce exit-poll-ul arată că a pierdut Primăria Capitalei: „Rezultatul acesta este neconcludent”
EXTERNE Un angajat cu 40 de ani vechime s-a întors din concediu ca să afle că a fost dat afară și că are 50.000 de euro în cont
21:01
Un angajat cu 40 de ani vechime s-a întors din concediu ca să afle că a fost dat afară și că are 50.000 de euro în cont
EȘEC Cătălin Drulă, candidatul președintelui Nicușor Dan, marele învins în alegerile din București. Are și un „record”: în nici 2 ani, a pierdut 3 ture de alegeri
21:00
Cătălin Drulă, candidatul președintelui Nicușor Dan, marele învins în alegerile din București. Are și un „record”: în nici 2 ani, a pierdut 3 ture de alegeri

Cele mai noi