Invitat într-o ediție specială a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, transmisă live din studioul Gândul, jurnalistul și analistul politic Ion Cristoiu spune că președintele Nicușor Dan nu este format inetelectual, nu are viziune și nu există ca președinte pentru România.

„Eu spun că nu există ca președinte. Nu știu cum să zic, nu se adună. E inconsistent. El nu e format intelectualicește. Nu, nu are viziune.Până pe la 30 de ani deja s-a format personalitatea. Ai niște convingeri și e greu. Și tot ceea ce face el acum este cine vine la el.”

Analistul spune că nu înțelege nimic din ceea ce face Nicușor Dan de când a preluat mandatul de președinte al României. De asemenea, Cristoiu spune că gesturile lui Nicușor Dan „nu urmăresc nimic”. „Deci, de regulă, gesturile unui președinte, ale unui primar de cătun, dar mai ales ale unui președinte, toate sunt, după ce a ajuns președinte, sunt semnale”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

