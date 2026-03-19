Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Doru Bușcu mitraliază coaliția de guvernare pentru că întârzie bugetul. ”Sunt inconștienți/Ar trebui să avem în Codul Penal subminarea economiei”

Doru Bușcu mitraliază coaliția de guvernare pentru că întârzie bugetul. ”Sunt inconștienți/Ar trebui să avem în Codul Penal subminarea economiei”

Doru Bușcu mitraliază coaliția de guvernare pentru că întârzie bugetul. ”Sunt inconștienți/Ar trebui să avem în Codul Penal subminarea economiei”

Invitat în ediția de joi a emisiunii Ai Aflat!, moderată de Ionuț Cristache, Doru Bușcu a criticat vehement criza politică ce a culminat cu o întârziere nepermis de lungă a adoptării bugetului pe 2026. Cunoscutul jurnalist a explicat care sunt cauzele reale ale acestei situații absurde și sfidătoare față de cetățenii României. 

În viziunea redactorului-șef Cațavencii, amânarea la nesfârșit a bugetului pe acest an din cauza certurilor din coaliție poate duce la subminarea economiei naționale, risc despre care crede că ar trebui amendat prin introducerea sa în Codul Penal. Aceste partide, autoproclamate pro-europene, sunt de fapt contrare intereselor țării, atrage atenția Bușcu.

Partidele pro-europene, întâscandal rziind bugetul până acum, sunt, de fapt, anti-românești. Toate adunate la grămadă. Ceea ce au făcut ele economiei românești împungându-se și trăgând de sfori, împungându-se reciproc și trăgându-și scaunul unui altui, certându-se cu inconștiență totală pe acest buget, amânând. Gripând economia este un act care eu cred că ar trebui introdus în Codul Penal, de subminare a economiei naționale. 

”Este o inconștiență patologică

Invitatul apreciază că această atitudine, care frizează o imensă inconștiență, va avea efecte catastrofale asupra economiei.

”Oamenii sunt inconștienți. Dar este o inconștiență patologică, pentru că o arată în fiecare secundă. O tot spun și sigur toată lumea o știe. Sunt oameni care n-au muncit în viața lor la privat. Sau dacă au muncit, au fost șoferi. Sau au fost secretari sau adjuncți de portar. Oameni care nu știu ce înseamnă cum funcționează economia privată. Care este vitalitatea financiară și fiscală de care are nevoie economia, predictibilitatea. Ea trebuie să funcționeze. Dacă o piesă se gripează, chiar dacă asta înseamnă mecanismul statului, care e mai greoi, dar dacă se gripează această piesă fie ea și a statului, se blochează mare parte din economie. Și asta înseamnă consecințe grave. Înseamnă insolvențe, înseamnă falimente, înseamnă șomaj. Înseamnă oameni care nu mai au ce duce acasă”.

Ceasurile alea scumpe nu se nasc din salariu

Sfidarea decidenților are o explicație foarte simplă. Nu au muncit aproape deloc în mediul privat, și deci nu înțeleg cum funcționează real economia. În plus, aceștia nu trăiesc din banii din salariul de la stat, căci stilul lor de viață opulent indică o sursă ilicită a veniturilor, și anume șpaga.

  • Li se rupe lor. Indiferent de ce se întâmplă, ei își primesc salariile, beneficiile. Ca să nu mai spun un cuvânt pe care nu îl insinuez neapărat, ci doar îl pronunț fără legătură cu realitatea. Șpăgile, că din asta trăiesc. Ceasurile alea scumpe nu se nasc din salariu. Într-un ceas încap 400 de pensii uneori. Vilele, casele, nivelul de trai, pantofii cu tălpi roșii (n.r. – precum cei scumpi, de firmă, purtați de Marcel Ciolacu) nu se nasc din salariu. Lor nu le pasă. Ei nu cunosc ce înseamnă munca și răsplata pe merit a muncii depuse. Ei sunt acolo. I-a luat cineva de moț și au intrat pe niște liste în Parlament. De-aia nu le pasă, de-aia sunt în stare să amâne bugetul încă 3 luni.

EXCLUSIV Coaliția pe perfuzii, ținută în viață de UE. Cataramă: ”PSD și PNL nu au voie de la Bruxelles să miște în front, să se alieze cu AUR”
13:46
Coaliția pe perfuzii, ținută în viață de UE. Cataramă: ”PSD și PNL nu au voie de la Bruxelles să miște în front, să se alieze cu AUR”
EXCLUSIV Cataramă, verdict necruțător după 10 luni cu Nicușor Dan. ”România arată din rău în mai rău și va merge din rău în mai rău”
13:03
Cataramă, verdict necruțător după 10 luni cu Nicușor Dan. ”România arată din rău în mai rău și va merge din rău în mai rău”
EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 19 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
19:01
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 19 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
