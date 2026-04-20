Plecarea lui Ilie Bolojan din fruntea Guvernului este iminentă. Invitatul lui Ionuț Cristache în ediția de luni a emisiunii Ai Aflat!, analistul politic și jurnalistul Ion Cristoiu, a conturat cele mai bune soluții în cazul premierului, un om pe care îl consideră dotat cu instinct politic.

În viziunea invitatului, premierul nu prea mai are multe opțiuni viabile la îndemână, iar debarcarea sa din fruntea Executivului nu mai poate fi evitată. „Dacă Bolojan vrea să aibă carieră în continuare, el nu poate să ducă circul mai departe ”, observă Cristoiu.

Totuși, există un unghi al crizei politice pe care președintele PNL o poate specula abil în favoarea sa, completează analistul politic.

„ Cea mai mare problemă este ce-i în capul lui Bolojan ”

Ion Cristoiu: Deci avem, la ora actuală, cea mai mare problemă, este ce-i în capul lui Bolojan. Dacă el e decis, cum cred eu, să nu mai prelungească circul ăsta, se rezolvă până luni, avem un anunț. Dacă nu, nu știu. Știu eu ce este? Poate să facă, de ce poate.

Ionuț Cristache: Ziceați că și Bolojan are instincte politice și vrea să aibă un viitor politic. Cel mai bun scenariu pentru Bolojan, de acum înainte, care ar fi? Să plece, să-și ia și jumate din partid și împreună cu USR să se ducă în opoziție și să clădească o alternativă sau cum vedeți? Scenariu pozitiv pentru Bolojan.

Ion Cristoiu: La ora actuală cine este în opoziție câștigă la sco alegerile. Cine acum profită și intră în opoziție câștigă la scor alegerile.

Invitatul a mai mărturisit că, personal, se bazează pe faptul că Bolojan va demisiona „pentru că are niște planuri de viitor”.

Pe de altă parte, mai observă cunoscutul gazetar, adevărata miză a oricărui partid, indiferent dacă este la putere sau în opoziție, vine din numărul de locuri în Parlament.

