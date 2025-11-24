Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Firea povestește ce l-a preocupat imediat pe Nicușor Dan când a intrat în Primărie: A dezlipit abțibildurile de pe autobuze să nu știe lumea când erau cumpărate

Firea povestește ce l-a preocupat imediat pe Nicușor Dan când a intrat în Primărie: A dezlipit abțibildurile de pe autobuze să nu știe lumea când erau cumpărate

24 nov. 2025, 16:49, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Invitată în ediția de luni a emisiunii Ai Aflat!, transmisă live din studioul Gândul, fostul primar general al Capitalei din perioada 2016-2020, Gabriela Firea, a făcut dezvăluiri explozive legate de succesorul său,  Nicușor Dan. Astfel, social-democrata a evocat unul dintre cele mai savuroase momente legate de primul mandat de primar al actualului președinte.

Provocată de moderator să facă o comparație între mandatul său, când mai erau minime proiecte, minime idei care se schimbauminime ștachete care erau ridicate în spațiu public, și mandatul succesorului său Nicușor Dan, Gabriela Firea a adus în discuție eterna bătălie politică a traficului infernal din Capitală și implicit a celebrelor autobuze turcești Otokar.

Europarlamentarea PSD a amintit un moment pe care îl consideră relevant pentru felul în care înțelegea actualul președinte să-și îndeplinească atribuțiile.

Autobuzele turcești criticate de Nicușor Dan au devenit brusc perfecte în mandatul său

Gabriela Frea: Aș mai adăuga, pentru că problema de bază rămâne totuși traficul, câte autobuze s-au cumpărat în ultimii ani? Că la noi comentariul era că de ce sunt cele Euro 6 turcești și de ce sunt Mercedes cele care sunt hibride și electrice. În alte capitale europene erau bune sau în alte orașe ale României.

Ionuț Cristache: După aia când a început să inaugureze Nicușor, erau bune.

Firea: Când le-a inaugurat domnul Nicușor, deodată deveneau mult mai bune. Deci dublu limbaj, într-adevăr, ne cauzează ipocrizia. Așa, ca o anecdotă. Noi aveam pe autobuze scris, nu numele meu că nu fac așa, n-am făcut așa ceva. Scria, autobuz cumpărat în 2018. Și a șters tot, ca să nu-și aducă lumea minte că-s de pe timpul meu.

Cristache: Da? N-am sesizat asta. Să dezlipim abțibildurile lui Firea.

Ordin la STB: ștergerea tuturor colajelor cu Firea

Firea: Prima măsură a fost să diliteze toată arhiva de comunicare din timpul mandatului meu ca să nu mai existe niciun comunicat de presă din timpul mandatului meu. Și ce, poți să anulezi ce au oamenii în minte?

Cristache: Și doi, ce-a făcut?

Firea: Și doi? Colajul de pe…

Cristache: Și ce, a stat cu freonul și cu șpaclul?

Firea: A trasat sarcina la STB și oamenii din STB au fost nevoiți să desprindă colajul cu Primăria Capitalei. Atât! Primăria Capitalei, autobuz achiziționat în 2018. 

