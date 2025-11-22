Prima pagină » Justiție » Nicușor Dan spune că are informații despre colaborarea dintre Horațiu Potra și Călin Georgescu: „Am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor și zilele imediat următoare, cât a stat domnul Potra în țară”

Nicușor Dan spune că are informații despre colaborarea dintre Horațiu Potra și Călin Georgescu: „Am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor și zilele imediat următoare, cât a stat domnul Potra în țară”

22 nov. 2025, 21:16, Justiție

Președintele României, Nicușor Dan, spune că are mai multe informații despre colaborarea dintre mercenarul Horațiu Potra și Călin Georgescu. Șeful statului a adăugat că românii vor primi mai multe informații atunci când autoritățile vor pune toate informațiile cap la cap. 

Nicușor Dan a fost prezent vineri la High-Level Conference Cohesion2027+ unde a vorbit despre mercenarul lui Georgescu, Horațiu Potra. Oficialul a felicitat ministerele Justiției și Internelor pentru arestarea sa și a menționat că are informări despre ceea ce s-a întâmplat cu alegerile, așa cum a menționat și în trecut.

„Evident că am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor și zilele imediat următoare, zilele cât a stat domnul Potra în țară. Eu cred că e util ca toate lucrurile astea să fie puse împreună, adică să nu iasă instituțiile statului și să dea bucăți de informație. Și în cel mai scurt timp posibil o să avem”, a spus Nicușor Dan.

Horațiu Potra, fost legionar francez este acuzat, împreună cu fiul și nepotul său, că au conspirat împreună cu Călin Georgescu pentru a „răsturna ordinea constituțională” din România. Nicușor Dan spunea în trecut că o „parte importantă din campania lui Călin Georgescu a fost direcționată de la Moscova”.

Întrebat de jurnaliști când vor fi informați românii despre aceste lucruri, Nicușor Dan a răspuns că „e util ca toate lucrurile să fie puse împreună, să nu iasă instituții ale statului să dea bucăți de informații” și că în cel mai scurt timp toată lumea va primi aceste informații.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Nicușor Dan evită să spună dacă România susține planul de pace al lui Trump. El susține Ucraina: „Orice plan de pace trebuie să fie aprobat de țara în chestiune. Suntem dispuși să continuăm să apărăm Ucraina”

Mandatul de arestare preventivă a lui Horațiu Potra, confirmat de Curtea de Apel București. La fel și mandatele fiului și nepotului mercenarului

