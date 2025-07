Florin Cîțu: „Acolo m-am lovit de sistem, când am încercat să privatizez Exim Bank”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Florin Cîțu, fost prim-ministru al României, a vorbit despre încercările sale de reformare a sistemului guvernamental și despre rezistența la schimbare din interior. Cîțu a explicat cum planul său de a desființa Exim Bank a fost blocat de sistem și urmat imediat de atacuri în presă. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Cîțu a mărturisit că, în timpul mandatului, a propus variante de reorganizare. Nu a avut timpul necesar pentru a urmări implementarea lor. A fost preocupat de multe probleme simultan și s-a bazat pe echipa din jurul său.

„Aveam așa de multe lucruri pe care nu am stat să mă uit. Am avut un secretar general căruia i-am spus că aș vrea să văd o variantă de reorganizare, dar atât. Nu m-am dus să… n-aveam timp.”, afirmă Florin Cîțu.

Întrebat despre scandalul recent legat de RA-APPS și EXIM Bank, Cîțu a explicat că, în timpul mandatului său, a dorit să desființeze banca și să restructureze complet sistemul de garantare. Însă această decizie a fost urmată de un val de atacuri în spațiul public.

„Nu, era vorba despre contractul acela. Am văzut comunicarea din ambele părți și Exim Bank pare că… Nu-mi dau seama, nu știu, n-am fost acolo, nu știu de evaluare. Eu am altă idee pe care am spus-o atunci, dar m-am lovit puternic de… Acolo m-am lovit de sistem. Când am încercat să privatizez Exim Bank, de fapt eu vreau să desfințez Exim Bank, să o cumulez cu CEC-ul și să desfințez fondul de garantare, supragarantare. Pentru că era banca de investiții deja aprobată și venea din urmă. Atunci au început campaniele acelea frumoase împotriva mea în presă, că eram criminalul numărul 1, cu retrocedările de păduri, toate chestiile astea care au început.”, spune Cîțu.