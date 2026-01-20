Grindeanu denunță presiuni externe pentru Mercosur. Dezvăluie că a fost sunat de Comisia Europeană să susțină acordul

Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” că europarlamentarii social-democrați au respins acordul Mercosur în Parlamentul European și că au acceptat doar o clauză de salvgardare. Liderul politic a anunțat că PSD va vota pentru trimiterea acordului Mercosur la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

„Este inadmisnibil cum ați acționat, domnule prim-ministru, domnii de la USR! De aceea am anunțat că noi nu suntem parte a acestei decizii, că voturile noastre în Parlamentul European vor fi împotrivă. Nu pot să fac altceva decât să fiu prin cei 10 europarlamentari. PSD-ul să fie împotrivă și asta este decizia noastră”, a precizat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a subliniat că pentru luarea unei decizii în ceea ce privește acordul Mercosur, social-democrații au nevoie să citească acele clauze despre care vorbește Nicușor Dan

Jurnalistul Ionuț Cristache a adus în discuție situația din 2021, când PSD-ului nu i s-au prezentat documentele integrale ale Planului Național de Redresare și Reziliență.

„Eu am avut un „deja-vu” la PNRR. Vă aduc aminte, domnule, ne-a luat 3 ani de zile noi ca societate, să vedem niște file din PNR, să știm la ce ne-am angajat și până la urmă ne-am faultat singuri cu PNRR-ul”, a fost observația jurnalistului.

Sorin Grindeanu: „PSD-ul nu susține în acest moment acest acord”

„Având în vedere punctul de vedere exprimat de noi în ultimele zile, a existat o dezinformare în aceste zile legate de votul europarlamentarilor PSD. Votul pe care l-au dat europarlamentarii PSD a fost pe o anumită clauză de salvgadare, adică garanții, nu pe acord.

Aia este o minciună pe care au promovat-o domnii de la USR. Ei au promovat-o și le-am spus acest lucru în acest moment sau noi am anunțat că nu susținem.

Ieri am avut dialog la nivel de Consiliul European, am fost sunat de Comisia Europeană, de colegi din familia socialistă să ne schimbăm punctul de vedere. Eu vă anunț că nu-și schimbă punctul de vedere PSD-ul și anume PSD-ul nu susține în acest moment acest acord” a precizat Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu: „PSD va vota trimiterea acestui acord la Curtea de Justiție a Uniunii Europene”

Sorin Grindeanu a criticat lipsa de transparență a celor de la guvernare în privința semnării acordului Mercosur. Social-democratul a menționat că PSD-ul va vota trimiterea acordului Mercosur la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

„Joi, va exista un vot în Parlamentul European legat de trimiterea acestui acord la Curtea de Justiție a Uniunii Europene și PSD-ul va vota „pentru”. Treaba asta făcută tot așa, pe ascuns. În alte țări, în Franța, s-a mers în Parlament, s-a explicat ce înseamnă acest acord, așa, transparent, cu plusuri, cu minusuri. Știți ce votează toți europarlamentarii francezi, indiferent de familia europeană: „împotrivă”. Dar au fost dezbateri interne în acest moment. Lipsa de dezbatere mă face să fiu suspicios”, a mai adăugat Grindeanu.

