Ion Cristoiu: Stați liniștiți! Totul a fost scris la întâlnirea Trump-Putin din Alaska!

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în atenție întâlnirea dintre Volodimir Zelenski și Donald Trump, în Alaska.

„Volodimir Zelenski în drum spre SUA, pentru a se întâlni cu Donald Trump, o întâlnire în cadrul căreia președintele ucrainean ar urma să-i prezinte președintelui american planul său și al liderilor europeni, planul de pace, având drept principală prevedere refuzul de a retrage trupele ucrainene din Donbass, zona cucerită încă de ruși. Zelenski propue, în numele liderilor europeni, nu numai în numele său, ca armata ucraineană să se retragă pe o porțiune și pe o porțiune corespunzătoare să se retragă și armata rusă. O fantezie pe care Rusia n-o va accepta niciodată. Volodimir Zelenski a ținut neapărat să publiciteze faptul că înaintea acestei întâlniri a stat de vorbă cu mulți europeni și că va încerca să îl convingă pe Donald Trump să fie prezenți online și mai mulți lideri europeni. Dincolo de această ipostază ridicolă de Domnul Goe, care nu poate să întâlnească cu președintele american decât în prezența mamiței și mamițicăi, și propunere pe care nu cred că o va accepta liderul american, rămâne situația sau cazul acesta al contradicției dintre planul de pace pe care îl propune Ucraina și UE și planul de pace al Administrației Trump”, a spus Ion Cristoiu.

„Donald Trump acționează acum potrivit acelor înțelegeri”

„Putem rezolva enigma sau misterul reamintind faptul că, ieri, Ministrul adjunct al Federației Ruse a declarat că acest plan de pace propus de America se înscrie în hotarele acordurilor din Alaska. Din câte știți, în august 2025 a avut loc o întâlnire istorică între Donald Trump și Vladimir Putin. Sigur, intens publicitată, cu multe momente de breaking news. Dar momente exterioare, deoarece e limpede acum că acolo, la această întâlnire, s-au luat în discuție numeroase puncte din relațiile dintre SUA și Federația Rusă. Între care s-a numărat și încetarea războiului din Ucraina. Indiscutabil, Donald Trump acționează acum potrivit acelor înțelegeri.

Întrebarea este în ce constau înțelegerile. Răspunsul ni-l va da recenta desecretizare a convorbirilor dintre președintele american George W. Bush și Vladimir Putin, în documente care arată că cei 2 lideri au discutat relațiile ruso-americane, dar și diferite chestiuni mondiale. Mai mult ca sigur că asta s-a discutat și în Alaska.

Sigur că tot ce s-a întâmplat în chestiunea războiului ruso-ucrainean și a relațiilor dintre Trump și Putin stau sub semnul unor înțelegeri secrete dintre cei 2 președinți în Alaska. Cred că totul e scris. Rămâne de văzut dacă toate acele înțelegeri vor putea fi transpuse în practică având în vedere intervenția unor factori din afară precum Uniunea Europeană”, a conchis publicistul.

