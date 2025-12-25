Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: America lui Trump a dat semnalul că sprijină Opoziția suveranistă din Europa în bătălia pentru cucerirea Puterii

Ion Cristoiu: America lui Trump a dat semnalul că sprijină Opoziția suveranistă din Europa în bătălia pentru cucerirea Puterii

25 dec. 2025, 12:21, Pastila lui Cristoiu

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în atenție situația interzicerii a 5 lideri europeni în SUA, anunț făcut de Departamentul de Stat. Publicistul susține că „America lui Trump a dat semnalul că sprijină Opoziția suveranistă din Europa în bătălia pentru cucerirea Puterii”.

„Finele lui 2025 ne-a adus un eveniment pe care nu ezit să-l numesc istoric. Și anume, America a lui Donald Trump a anunțat că interzice intrarea pe teritoriul SUA a 5 personalități europene, în frunte cu fostul comisar al Uniunii Europene, responsabil ca și ceilalți de ceea ce Departamentul de Stat acuză a fi cenzurarea rețelelor sociale și prin asta intrarea în conflict cu interesele americane.

E un eveniment istoric pentru că marchează o etapă spectaculoasă a răcelii pe cale de a deveni ostilitate dintre America lui Trump și Uniunea Europeană. E greu de crezut că cei 5 aveau de gând să călătorească acum în SUA. Deci, din punctul de vedere al intereselor de călătorie, decizia nu are efecte. Decizia are efecte în planul politic, deoarece această interdicție a fost anunțată de Departamentul de Stat. A fost justificată de Rubio și a fost urmată de o reacție violentă a liderilor europeni, în frunte cu Ursula”, a precizat publicistul.

„Donald Trump a semnalat începutul campaniei de sprijinire a opoziției din Uniunea Europeană”

„Este o decizie gravă a SUA. Deci motivul interdicției nu reprezintă faptul că respectivii sunt traficanți de droguri sau de persoane sau teroriști. De regulă, la astfel de persoane se aplică o asemenea măsură, ci o contrazicere a intereselor americane ceea ce prin activitatea lor dă cenzurarea a rețelelor sociale. Într-adevăr, în frunte cu Thierry Breton, aceste personalități au contribuit la inițierea și adoptarea unei legi prin care Uniunea Europeană își permite să cenzurere informațiile de pe rețelele sociale, toate stăpânite de multimiliardari americani, și să le cenzurere din perspectiva a ceea ce liderii europeni numesc pericol la adresa democrației.

Lecția asta am mai văzut-o, am mai citit-o, a fost teza nr. 1 a stalinismului, chiar și a comunismului lideral din perioada Războiului Rece, și anume pentru a apăra interese Revoluției, ale poporului, trebuie să fie cenzurate informațiile primite din Occident, deoarece ele sunt otrăvuri ale ideologiilor imperialiste. Așa se spunea.

De ce fac asta liderii europeni? Fac pentru că ei nu se tem de pericolul rusesc sau american, ci de pericolul ascensiunii forțelor suveraniste, forțelor de opoziție. Putem considera această decizie americană nu numai ca semnul unei rupturi între cei 2 foști aliați, dar și ca o transpunere în practică a unei decizii, a unei teze din strategia națională de apărare a SUA, și anume încurajarea forțelor suveraniste. La ora actuală, în toate țările UE, inclusiv în România, opoziția este întruchipată de forțele suveraniste, în timp ce la putere sunt așa-zisele forțe pro-europene.

Deci, de fapt, prin această decizie, Donald Trump a semnalat începutul campaniei de sprijinire a opoziției din Uniunea Europeană în bătălia acesteia de cucerire a puterii”, a conchis publicistul.

FLASH NEWS Musk sărbătorește interdicția și amintește că Breton a făcut comentarii despre implicarea UE în anularea alegerilor din România
13:31
Musk sărbătorește interdicția și amintește că Breton a făcut comentarii despre implicarea UE în anularea alegerilor din România
SĂRBĂTOARE Papa Leon al XIV-lea face apel la pace în primul său Crăciun la Vatican: „Este o sărbătoare a speranţei, care ne face mesageri ai păcii”
13:16
Papa Leon al XIV-lea face apel la pace în primul său Crăciun la Vatican: „Este o sărbătoare a speranţei, care ne face mesageri ai păcii”
TRADIȚIE Crăciunul in lume, tradiții și superstiții de la alte popoare. Ce paradă inedită fac milionarii din Elveția
13:00
Crăciunul in lume, tradiții și superstiții de la alte popoare. Ce paradă inedită fac milionarii din Elveția
ACTUALITATE ⁠Ion Cristoiu: „Descrierea celor mai importante personaje ale anului 2025 – Florența, Bolojan, Nicușor Dan”
13:00
⁠Ion Cristoiu: „Descrierea celor mai importante personaje ale anului 2025 – Florența, Bolojan, Nicușor Dan”
LOTO Jackpot de 1,8 miliarde de dolari la loteria Powerball, câștigat în Ajunul Crăciunului, cu un bilet jucat în Arkansas
12:57
Jackpot de 1,8 miliarde de dolari la loteria Powerball, câștigat în Ajunul Crăciunului, cu un bilet jucat în Arkansas

