Ion Cristoiu: „Doamna Țoiu organizează CONCURS de 290 de posturi, în timp ce alte ministere reduc”

În emisiunea „Ai Aflat cu Ionuț Cristache” din 11 august 2025, invitatul Ion Cristoiu a făcut o comparație între partidul USR și bolșevici, în sensul modului lor de a cuceri și manifesta puterea. Urmăriți aici, integral emisiunea Ai Aflat cu Ionut Cristache.

Ion Cristoiu a subliniat că, asemănător bolșevicilor care au fost o minoritate dar au reușit printr-o strategie precisă să preia puterea în Rusia în 1917, USR-ul în România încearcă să pună mâna pe putere pas cu pas, chiar într-un context în care celelalte instituții sau ministere reduc posturile, iar USR face angajări massive.

Cristoiu argumentează că această comparație cu bolșevicii este legată de o strategie de cucerire a puterii de la o minoritate care nu deține inițial controlul total și care prin manevre și acțiuni bine calculate reușește să crească rapid influența și să ajungă în posturi cheie, similar modului în care bolșevicii au acționat în timpul revoluției ruse. Astfel, Ion Cristoiu susține că „planul USR de cucerire bolșevică a puterii merge ceas”, ilustrând prin faptul că în timp ce alte ministere se restrâng, USR face angajări masive, exemplu fiind MAE care angajează 290 de persoane.

Pe scurt, Ion Cristoiu compară USR cu bolșevicii nu din perspectiva valorilor sau ideologiei, ci din punctul de vedere al metodei de a ajunge și de a-și consolida puterea în sistem politic și administrativ, acest mod fiind descris ca o strategie minoritară, eficientă și progresivă de cucerire a controlului instituțional.