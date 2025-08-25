Ion Cristoiu: „Electoratul ăla fan suveranist rămâne cu Călin Georgescu”

Publicistul Ion Cristoiu a fost invitat la emisiunea „Ai aflat!, cu Ionuț Cristache”. El a fost întrebat, printre altele, „Cum se împacă electoratul deja captiv nicușorist, ăla care l-a votat din motive de progresism cu noul electorat pe care îl vânează Nicușor. Vor avea loc sub aceeași siglă ideologică și progresiștii, și conservatoriștii vizați de Nicușor?”.

„În România, sistemul sau cine conduce, că nu el conduce, avem o realitate: avem o mișcare suveranistă care a avut un success electoral care nu-i totuna cu mișcarea”, spune scriitorul, iar dialogul continuă.

„-Cum se împacă electoratul deja captiv nicușorist, ăla care l-a votat din motive de progresism cu noul electorat pe care îl vânează Nicușor. Vor avea loc sub aceeași siglă ideologică și progresiștii, și conservatoriștii vizați de Nicușor? Mi-e greu să cred că lumea e atât de ușor de dus de nas, de faptul că se duce Nicu pe niște cărări, pupa două cruci și asistă la o slujbă. –Problema este: electoratul ăla fan suveranist rămâne cu Călin Georgescu. După atâta timp, electoratul care nu e chiar suveranist, care a votat împotriva clasei politice, pentru că nu avea un alt partid, a descoperit că a votat AUR și a votat degeaba. -De ce a votat degeaba? –Păi și îl vedeți în politica actuală a țării pe AUR?”, a fost dialogul dintre jurnalistul Ionuț Cristache și publicistul Ion Cristoiu.

