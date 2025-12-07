Marius Tucă spune că marele câștigător al alegerilor pentru Primăria Capitalei este Ilie Bolojan

În cadrul unei ediții speciale transmise live de Gândul a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, Marius Tucă, jurnalist și realizator de emisiuni, a făcut o analiză a rezultatelor votului pentru primarul Capitalei și a explicat ce se va întâmpla cu PSD dacă va continua să susțină coaliția actuală de guvernare.

Invitat la ediția specială a emisiunii transmise live din studioul Gândul, Marius Tucă a vorbit despre o posibiliă modalitate prin care partidul PSD s-ar putea relansa politic în România. Jurnalistul spune că problema majoră este faptul că partidul continuă să susțină coaliția actuală și crede că salvarea ar putea veni dintr-o eventuală separare de guvernarea actuală.

„Deci marea problemă este dacă acest partid PSD, cât a mai rămas din el, va continua să susțină o coaliție a dezastrului, o coaliție care primește ordine și le execută în tocmai și la timp de la Bruxelles. Salvarea PSD-ului și, de fapt, relansarea politică în România, ar fi ca PSD-ul să nu mai facă parte din această guvernare. Să treacă în opoziție sau să se schimbe opoziția pentru că altfel va fi o mlaștină în care Bolojan va tăia, va spanzura, va veni cu pachetul 2 și 3.”

Tucă a vorbit și despre faptul că marele câștigător al alegerilor nu este Ciprian Ciucu, ci Ilie Bolojan, sistemul și partidul PNL. „Așadar, marele câștigător este Bolojan, este sistemul, este PNL cu Bolojan.”

