Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Marius Tucă spune că marele câștigător al alegerilor pentru Primăria Capitalei este Ilie Bolojan

Marius Tucă spune că marele câștigător al alegerilor pentru Primăria Capitalei este Ilie Bolojan

07 dec. 2025, 21:41, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

În cadrul unei ediții speciale transmise live de Gândul a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, Marius Tucă, jurnalist și realizator de emisiuni, a făcut o analiză a rezultatelor votului pentru primarul Capitalei și a explicat ce se va întâmpla cu PSD dacă va continua să susțină coaliția actuală de guvernare. 

Invitat la ediția specială a emisiunii transmise live din studioul Gândul, Marius Tucă a vorbit despre o posibiliă modalitate prin care partidul PSD s-ar putea relansa politic în România. Jurnalistul spune că problema majoră este faptul că partidul continuă să susțină coaliția actuală și crede că salvarea ar putea veni dintr-o eventuală separare de guvernarea actuală.

„Deci marea problemă este dacă acest partid PSD, cât a mai rămas din el, va continua să susțină o coaliție a dezastrului, o coaliție care primește ordine și le execută în tocmai și la timp de la Bruxelles. Salvarea PSD-ului și, de fapt, relansarea politică în România, ar fi ca PSD-ul să nu mai facă parte din această guvernare. Să treacă în opoziție sau să se schimbe opoziția pentru că altfel va fi o mlaștină în care Bolojan va tăia, va spanzura, va veni cu pachetul 2 și 3.”

Tucă a vorbit și despre faptul că marele câștigător al alegerilor nu este Ciprian Ciucu, ci Ilie Bolojan, sistemul și partidul PNL. Așadar, marele câștigător este Bolojan, este sistemul, este PNL cu Bolojan.”

Știre în curs de actualizare!

Vezi emisiunea integral:


RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ion Cristoiu spune că „nimeni nu i-a mai însuflețit pe oameni să iasă la vot”

Doru Bușcu explică necesitatea alegerilor pentru Primăria Capitalei: Sunt niște alegeri fără importanță

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Ion Cristoiu spune că „nimeni nu i-a mai însuflețit pe oameni să iasă la vot”
21:20
Ion Cristoiu spune că „nimeni nu i-a mai însuflețit pe oameni să iasă la vot”
ALEGERI BUCUREȘTI 2025 Doru Bușcu: Sunt deja 15 ani de când România nu mai ia în calcul soluțiile și ia în calcul o formă sinecurizată de leadership politic
21:05
Doru Bușcu: Sunt deja 15 ani de când România nu mai ia în calcul soluțiile și ia în calcul o formă sinecurizată de leadership politic
VIDEO Doru Bușcu explică necesitatea alegerilor pentru Primăria Capitalei: Sunt niște alegeri fără importanță
20:53
Doru Bușcu explică necesitatea alegerilor pentru Primăria Capitalei: Sunt niște alegeri fără importanță
AI AFLAT! Ion Cristoiu: „Au dispărut rușii. Nu era normal să intervină acum?”
20:47
Ion Cristoiu: „Au dispărut rușii. Nu era normal să intervină acum?”
ULTIMA ORĂ Palada, date de ultimă oră: primul clasat, peste 30%, cel de pe doi, imediat sub 30%. Candidatul de pe locul trei, candidatul antisistem, obține un loc neașteptat de bun
20:35
Palada, date de ultimă oră: primul clasat, peste 30%, cel de pe doi, imediat sub 30%. Candidatul de pe locul trei, candidatul antisistem, obține un loc neașteptat de bun
VIDEO Ion Cristoiu spune despre Nicușor Dan că nu are viziune: Eu spun că nu există ca președinte
20:33
Ion Cristoiu spune despre Nicușor Dan că nu are viziune: Eu spun că nu există ca președinte
Mediafax
Marele pierzător al acestor alegeri
Digi24
Sondaj INSCOP rezultate alegeri București 2025. Ciprian Ciucu îl devansează clar pe Daniel Băluță. Cum stau ceilalți candidați
Cancan.ro
Motivul real pentru care Mirabela Grădinaru nu a votat. Răspunsul BIZAR oferit de Nicușor Dan
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă fotbalistă din lume a primit o ofertă de nerefuzat
Adevarul
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă și nu am dat drumul la căldură”
Mediafax
EXIT-POLL Alegeri Primăria București 2025. CURS: Ciucu 32,7% Băluță 26,3% Alexandrescu 20,2% Drulă 12,8%. INSCOP: Ciucu: 31,7%, Băluță 26,1%, Alexandrescu 21,1%
Click
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Digi24
Rezultate exit-poll, alegeri București 2025. Diferență de 6 procente între primele două locuri, cum arată clasamentul
Cancan.ro
Și-a părăsit iubita medic pentru Rodica Stănoiu! Noi detalii despre 'puiuțul' fostei ministrese a Justiției
Ce se întâmplă doctore
Ce se întâmplă cu pensiile din ianuarie 2026? Ministrul Muncii a clarificat situația
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Descopera.ro
Cel mai bătrân STRĂMOȘ al RECHINILOR înota în apele Australiei pe vremea dinozaurilor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Efectul surprinzător al gazului ilariant împotriva depresiei severe
LIVE UPDATE Anca Alexandrescu mesaj dur, după exit-poll: „Prezența scăzută este din cauza celor care au dat lovitura de stat”
21:31
Anca Alexandrescu mesaj dur, după exit-poll: „Prezența scăzută este din cauza celor care au dat lovitura de stat”
LIVE UPDATE George Simion reacționează după ce primul exit-poll anunță victoria lui Ciucu: „Scopul unora este de a anula democrația”
21:12
George Simion reacționează după ce primul exit-poll anunță victoria lui Ciucu: „Scopul unora este de a anula democrația”
LIVE UPDATE Daniel Băluță, după ce exit-poll-ul arată că a pierdut Primăria Capitalei: „Rezultatul acesta este neconcludent”
21:08
Daniel Băluță, după ce exit-poll-ul arată că a pierdut Primăria Capitalei: „Rezultatul acesta este neconcludent”
EXTERNE Un angajat cu 40 de ani vechime s-a întors din concediu ca să afle că a fost dat afară și că are 50.000 de euro în cont
21:01
Un angajat cu 40 de ani vechime s-a întors din concediu ca să afle că a fost dat afară și că are 50.000 de euro în cont
EȘEC Cătălin Drulă, candidatul președintelui Nicușor Dan, marele învins în alegerile din București. Are și un „record”: în nici 2 ani, a pierdut 3 ture de alegeri
21:00
Cătălin Drulă, candidatul președintelui Nicușor Dan, marele învins în alegerile din București. Are și un „record”: în nici 2 ani, a pierdut 3 ture de alegeri
BREAKING NEWS Ciprian Ciucu este noul primar al Bucureștiului, conform exit-poll-ului CURS-Avangarde
20:59
Ciprian Ciucu este noul primar al Bucureștiului, conform exit-poll-ului CURS-Avangarde

Cele mai noi