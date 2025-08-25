Ion Cristoiu: „Principala victimă a USR este PNL. PNL-ul dispare”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a declarat că Partidul Național Liberal riscă să fie principala victimă a reconfigurării, în timp ce PSD ar putea rămâne dominant, dar cu un electorat fragil. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.
Ion Cristoiu a susținut în cadrul emisiunii faptul că USR a început să câștige tot mai mult teren pe scena politică și că Partidul Național Liberal este cel mai expus în fața unei eventuale reconfigurări a spectrului politic.
„La ora actuală, USR cucerește puterea. Încet, încet, USR ocupă ministere-cheie. Principala victimă e PNL, el dispare. PSD va rămâne. Dacă se creează partidul acela, începe să se rupă și din PSD pentru că o mare parte a electoratului PSD-ist, e înspre suveranism. La ora actuală, PNL-ul este alcătuit dintr-o grupare electorală mai naționalistă, PSD-istă și o grupare USR-istă. Acest electorat USR găsește în USR și pleacă și de la PNL,” a spus Cristoiu.