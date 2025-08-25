Ion Cristoiu: „Principala victimă a USR este PNL. PNL-ul dispare”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a declarat că Partidul Național Liberal riscă să fie principala victimă a reconfigurării, în timp ce PSD ar putea rămâne dominant, dar cu un electorat fragil. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Ion Cristoiu a susținut în cadrul emisiunii faptul că USR a început să câștige tot mai mult teren pe scena politică și că Partidul Național Liberal este cel mai expus în fața unei eventuale reconfigurări a spectrului politic.