Ion Cristoiu susține că, în cazul dronei, președintele trebuia să intervină. „Nicușor Dan trebuia să le spună lui Țoiu si Moșteanu să stea CUMINȚI.”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, Ion Cristoiu, jurnalist, scriitor și analist, a vorbit despre atitudinea MApN-ului față de dronele străine. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Ion Cristoiu: „El este USR-ist. Ei când fac un ou, cotcodăcesc ca și cum ar fi făcut 10”

Invitat la emisiunea lui Ionuț Cristache, Ion Cristoiu a vorbit despre atitudinea Ministrului Apărării Naționale. Acesta susține că era mai bine ca ministrul să își păstreze prima declarație. Problema lui Moșteanu, spune jurnalistul, este aceea că îi place să turuie. Cristoiu susține că în acest context ar fi trebuit să intervină Nicușor Dan. Președintele, spune jurnalistul, trebuia să le dea un telefon și să îi oprească din a mai face declarații nefondate sau instabile. Tot ce s-a întâmplat este o gravă compromitere a Armatei Române. De asemenea, jurnalistul susține că este o adâncire a neîncrederii României în capacitatea noastră de a ne apăra. România este țară membră NATO ceea ce face ca articolul 5 să poată fi activat. Jurnalistul susține că România nu a trecut printr-un incident de securitate militară, ci a fost doar o pătrundere a unei drone. Despre Moșteanu, Cristoiu spune că este un analfabet. Același lucru îl menționează jurnalistul și referitor la Oana Țoiu.