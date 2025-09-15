Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Ion Cristoiu susține că, în cazul dronei, președintele trebuia să intervină. „Nicușor Dan trebuia să le spună lui Țoiu si Moșteanu să stea CUMINȚI”

Ion Cristoiu susține că, în cazul dronei, președintele trebuia să intervină. „Nicușor Dan trebuia să le spună lui Țoiu si Moșteanu să stea CUMINȚI”

Andrei Rosz
15 sept. 2025, 19:00, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Ion Cristoiu susține că, în cazul dronei, președintele trebuia să intervină. „Nicușor Dan trebuia să le spună lui Țoiu si Moșteanu să stea CUMINȚI”
Ion Cristoiu susține că, în cazul dronei, președintele trebuia să intervină. „Nicușor Dan trebuia să le spună lui Țoiu si Moșteanu să stea CUMINȚI.”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, Ion Cristoiu, jurnalist, scriitor și analist, a vorbit despre atitudinea MApN-ului față de dronele străine. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Ion Cristoiu: „El este USR-ist. Ei când fac un ou, cotcodăcesc ca și cum ar fi făcut 10

Invitat la emisiunea lui Ionuț Cristache, Ion Cristoiu a vorbit despre atitudinea Ministrului Apărării Naționale. Acesta susține că era mai bine ca ministrul să își păstreze prima declarație. Problema lui Moșteanu, spune jurnalistul, este aceea că îi place să turuie. Cristoiu susține că în acest context ar fi trebuit să intervină Nicușor Dan. Președintele, spune jurnalistul, trebuia să le dea un telefon și să îi oprească din a mai face declarații nefondate sau instabile. Tot ce s-a întâmplat este o gravă compromitere a Armatei Române. De asemenea, jurnalistul susține că este o adâncire a neîncrederii României în capacitatea noastră de a ne apăra. România este țară membră NATO ceea ce face ca articolul 5 să poată fi activat. Jurnalistul susține că România nu a trecut printr-un incident de securitate militară, ci a fost doar o pătrundere a unei drone. Despre Moșteanu, Cristoiu spune că este un analfabet. Același lucru îl menționează jurnalistul și referitor la Oana Țoiu.

„Dacă Moșteanu rămânea la prima declarație nu era nicio problemă. Doar că el are turuială… În acest moment trebuia să intervină unul numit Nicușor Dan. Le dă un telefon, le zice stați băi cuminți, gata! Tot ce s-a întâmplat este o gravă compromitere a armatei române și o adâncire a neîncrederii României în capacitatea noastră de a ne apăra. România este membră NATO. Această țară are baze NATO aici, deci este apărată de articol. România, la pătrunderea unei drone intenționate, neintenționate, care nici n-a produs niciun bombardament… N-a fost bombardament, n-a fost stol de drone… Din cauza acestor doi analfabeți (n.r. Ionuț Moșteanu și Oana Țoiu), dar și a celui de la Cotroceni, care nu intervine să spună, băi, stați cuminți, imaginea este că o dronă, un pârț din punct de vedere militar, că tot ei spun, provoacă o întreagă isterie. Aici s-a văzut, încă o dată, analfabetismul lui… Că Moșteanu este analfabet. El este USR-ist. Ei când fac un ou, cotcodăcesc ca și cum ar fi făcut 10.”, a explicat jurnalistul.

Citește și

EMISIUNI Ion Cristoiu comentează contrele Guvern-PSD pe „plafonarea alimentelor”: Sunt două posibilități. Ori ea a mințit, ori el
19:35
Ion Cristoiu comentează contrele Guvern-PSD pe „plafonarea alimentelor”: Sunt două posibilități. Ori ea a mințit, ori el
EMISIUNI Ion Cristoiu îl desființează pe ministrul Apărării: Ori minte, ori e iresponsabil!
19:30
Ion Cristoiu îl desființează pe ministrul Apărării: Ori minte, ori e iresponsabil!
VIDEO Ion Cristoiu analizează reacțiile lui Moșteanu și Zelenski în cazul DRONEI intrate în spațiul aerian românesc
18:35
Ion Cristoiu analizează reacțiile lui Moșteanu și Zelenski în cazul DRONEI intrate în spațiul aerian românesc
ACTUALITATE Ion Cristoiu, verdict dur în isteria dronei: „Este o exagerare uriașă, care, în ultimă instanță, a dus la compromiterea ARMATEI ROMÂNE”
18:00
Ion Cristoiu, verdict dur în isteria dronei: „Este o exagerare uriașă, care, în ultimă instanță, a dus la compromiterea ARMATEI ROMÂNE”
EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 16 septembrie, de la ora 15.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Mugur Mihăescu
16:56
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 16 septembrie, de la ora 15.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Mugur Mihăescu
EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 15 septembrie, de la ora 15.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
20:43
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 15 septembrie, de la ora 15.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Mediafax
Oana Țoiu: Cu siguranță rușii nu au nevoie de noi să le spunem că drona lor este a lor
Digi24
Șapte oameni s-au luat la bătaie într-un avion, înainte de aterizarea pe Otopeni. De la ce a pornit scandalul
Cancan.ro
BREAKING | Doliu în mass-media! Unul dintre foștii profesioniști de elită ai TVR-ului a murit la 68 de ani
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Adevarul
Scenariu de coșmar - Dronele din Polonia, doar o diversiune, România ar fi ținta reală. Șeful generalilor: „Acțiunea rușilor a fost deliberată”
Mediafax
Rusia avertizează Europa: Vom ataca orice stat care ne ia bunurile
Click
Țara surprinzătoare din Europa care a înregistrat o creștere record a numărului de turiști în 2025. A depășit cu mult țările în care românii adoră să meargă în concedii
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Ororile din spatele strălucirii Dubaiului. Ce se întâmplă de fapt cu femeile atrase aici de o viață de lux - Anchetă BBC
Digi24
Premieră. Trump afirmă că „Rusia este stat agresor” în războiul din Ucraina
Cancan.ro
Cele 3 ZODII care vor prospera până pe 21 septembrie 2025. Soarta le surâde!
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Acum e una dintre cele mai frumoase artiste din România! Arată fenomenal la vârsta ei
observatornews.ro
Un tată a trei copii din Constanța a rămas fără un picior, după ce un șofer băut a intrat cu viteză în el
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Anunțul momentului despre Victor Rebengiuc. Ce se întâmplă cu marele actor: „Nu mai pot”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Incident cu o Mazda pe Autobahn. Airbag-urile au sărit din senin
Descopera.ro
Specie ADORABILĂ, descoperită la 3.268 metri adâncime
Capital.ro
Noul plan al lui Călin Georgescu. Ar vrea să preia AUR de la George Simion. Cum își va schimba discursul
Evz.ro
Demisia lui Bolojan, văzută de Băsescu. Replica anului
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
Kfetele
Ce decizie a luat Cătălin Scărlătescu după despărțirea de Doina Teodoru: „Pentru mine nu mai e.”
RadioImpuls
Ucigașul tinerei refugiate din Ucraina, Iryna Zarutska, provine dintr-o familie cu un dosar penal cât un roman
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
Descopera.ro
Ce efect ar putea avea obiectele interstelare precum 3I/ATLAS în jurul stelelor tinere?
EXTERNE J.D. Vance a găzduit un episod al emisiunii lui Charlie KIRK, la Casa Albă. „Extremismul de stânga”, acuzat pentru asasinarea activistului
20:34
J.D. Vance a găzduit un episod al emisiunii lui Charlie KIRK, la Casa Albă. „Extremismul de stânga”, acuzat pentru asasinarea activistului
VIDEO Trump îi cere PRECAUȚIE lui Netanyahu după atacul asupra Qatarului /„Israelienii să fie foarte atenți”
20:34
Trump îi cere PRECAUȚIE lui Netanyahu după atacul asupra Qatarului /„Israelienii să fie foarte atenți”
ECONOMIE Suntem cei mai săraci din UE. O confirmă, dacă mai era nevoie, datele Eurostat
20:24
Suntem cei mai săraci din UE. O confirmă, dacă mai era nevoie, datele Eurostat
POLITICĂ Varianta Marius Lazurcă la șefia SIE, aproape sigură. Nicușor Dan i-a semnat decretul de rechemare în țară
19:48
Varianta Marius Lazurcă la șefia SIE, aproape sigură. Nicușor Dan i-a semnat decretul de rechemare în țară
ULTIMA ORĂ Polițiștii l-au REȚINUT pe Jurgen Faff, administratorul companiei aeriene Fly Lili, care i-ar fi transportat în Congo pe mercenarii lui Horaţiu Potra
19:45
Polițiștii l-au REȚINUT pe Jurgen Faff, administratorul companiei aeriene Fly Lili, care i-ar fi transportat în Congo pe mercenarii lui Horaţiu Potra
EXTERNE “Viața liniștită a regelui Charles în ROMÂNIA”: Washington Post despre pasiunea monarhului britanic pentru Transilvania
19:34
“Viața liniștită a regelui Charles în ROMÂNIA”: Washington Post despre pasiunea monarhului britanic pentru Transilvania