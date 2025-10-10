Lavinia Betea: „Cum s-a scris destinul lui Iliescu: Fiu de ilegaliști, student model și viitor președinte al Tineretului Român”

Lavinia Betea, în emisiunea „Ai Aflat cu Ionuț Cristache din 9 octombrie 2025, vorbește despre traseul politic și social al lui Ion Iliescu provenit dintr-o familie de ilegaliști, evidențiind condițiile și criteriile riguroase de selecție pentru studii și implicarea în partid în perioada postbelică. Urmăriți aici, integral emisiunea Ai Aflat cu Ionut Cristache.

Lavinia Betea subliniază importanța statutului de student a lui Iliescu ca pas obligatoriu pentru a fi trimis la studii și implicat politic, precum și rolul „dosarului formidabil” în această selectare. Betea mai descrie cum procesul de admitere în partid era strict controlat de cadrele de partid, folosind criterii precum performanțele școlare, comportamentul și aparența generală, exemplificând modul în care un tânăr cu părinți ilegaliști avea un traseu privilegiat, dar și riguros.

Lavinia Betea: „Trebuia întâi să fii student la București, trebuia să ai un dosar formidabil. Și să fii fiu de ilegalist după război era probabil ceva cu a fi conte sau baron în Occident. În Evul Mediu cam acesta era statutul unui urmaș de ilegaliști. Trebuia întâi să fii student ca să fii trimis la studii” Ionuț Cristache: „Cum era procesul ăsta de selecție?” Lavinia Betea: „Păi erau tot cadriștii, îl făceau la fel cum se întâmpla în învățământul superior și în anii 80. Nu te duceai tu la secretarul de partid, care era profesorul tău să spui, eu aș vrea să intru în partid. Te chema secretarul de partid, profesorul tău în biroul lui și spunea: Tovarășa cutare, am văzut că sunteți bună la învățătură, vă propun să vă faceți cererea de intrare în partid “

În concluzie, Lavinia Betea explică că astfel de personalități aveau un „cazier” impecabil, reflectând suferința și contribuția părinților lor ilegaliști la cauza comunistă, aspect folosit ca recunoaștere în partid.