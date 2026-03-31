Trei nave ale Chinei au reușit să traverseze Strâmtoarea Ormuz. Ce alte țări au mai primit permisiunea Teheranului

Trei nave chineze au traversat recent Strâmtoarea Ormuz, a declarat, marți, un purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe de la Beijing, în cadrul conferinței de presă zilnice, relatează Reuters. Această cale navigabilă strategică a fost blocată de la începutul conflictului dintre SUA, Israel și Iran, pe 28 februarie.

„Strâmtoarea Ormuz și apele din jur constituie o rută importantă pentru comerțul mondial și aprovizionarea cu energie. China solicită un armistițiu imediat, încetarea luptelor și restabilirea păcii și stabilității în regiunea Golfului”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Chinei, Mao Ning, în fața jurnaliștilor, referindu-se la informațiile privind trecerea navelor.

Mao nu a oferit detalii despre navele chineze.

Datele de urmărire a navelor au arătat, însă, că două nave container chineze au traversat luni Strâmtoarea Ormuz, în cadrul celei de-a doua încercări de a părăsi Golful, după ce vineri se întorseseră din drum.

Navele au navigat în formație strânsă, ieșind din strâmtoare și intrând în apele internaționale, conform datelor de pe platforma MarineTraffic.

„Ambele nave au traversat cu succes astăzi, la a doua încercare, fiind primele nave de transport containere care părăsesc Golful Persic de la începutul conflictului, cu excepția navelor sub pavilion iranian”, a declarat Rebecca Gerdes, analist de date la Kpler, compania care deține MarineTraffic. „În acest moment, ambele nave navighează cu viteză sporită spre Golful Oman.”

Reprezentanții companiei chineze COSCO, grupul de transport maritim care operează cele două nave, nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

BFMTV relatează că Nava CSCL din Oceanul Indian a traversat strâmtoarea luni, în jurul orei 10:14, urmată de nava CSCL din Oceanul Arctic 27 de minute mai târziu, potrivit site-ului de urmărire a navelor.

Iranul a blocat sute de nave și circa 20.000 de marinari în interiorul Golfului. Exporturile de energie, inclusiv petrolul brut din Arabia Saudită și gazul natural lichefiat din Qatar, au fost practic întrerupte.

Deși au avut loc unele discuții cu Iranul și cu țări precum India și Pakistanul privind trecerea flotelor lor prin strâmtoare, piețele petrolului și ale petrolierelor au căutat orice semne care să indice o reluare a traficului maritim.

Majoritatea transporturilor de energie care au trecut prin această cale navigabilă au fost legate de exporturile de petrol ale Iranului, doar câteva alte nave reușind să treacă pe acolo în fiecare zi.

Un petrolier grecesc

Un petrolier operat de greci, cu destinația India și încărcat cu țiței saudit, a părăsit recent Golful prin strâmtoare, conform datelor LSEG privind urmărirea navelor.

Nava Marathi, sub pavilion maltez, a început să-și transmită poziția în largul coastelor Indiei pe 26 martie, după ce ultima dată și-a raportat poziția în interiorul Golfului pe 2 martie.

Conform datelor LSEG, nava a fost văzută ultima dată luni în largul coastei de vest a Indiei.

Este al treilea petrolier încărcat cu țiței operat de compania greacă Dynacom care a părăsit Golful de la începutul războiului.

Două tancuri de transport de gaz petrolier lichefiat (GPL) sub pavilion indian au traversat strâmtoarea sâmbătă, urmând altor două care au ieșit din strâmtoare în ultimele zile, transportând provizii esențiale de gaz pentru gătit destinate Indiei.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

O navă deținută de Turcia traversează Strâmtoarea Ormuz, după ce a primit permisiunea din partea Iranului

Aliații din Golf îi cer lui Trump să continue războiul cu Iranul: „Un moment istoric pentru a paraliza definitiv regimul de la Teheran”