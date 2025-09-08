Liiceanu vrea 40 de Bolojani. Ion Cristoiu- „Ești nebun să îl compari pe Bolojan cu Moise”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, Ion Cristoiu, jurnalist, scriitor și analist, a vorbit despre postarea laudativă a lui Gabriel Liiceanu la adresa lui Ilie Bolojan. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Ion Cristoiu: „Cine este Dumnezeul lui Bolojan?”

Invitat la emisiunea lui Ionuț Cristache, Ion Cristoiu a vorbit despre articolul laudativ al lui Gabriel Liiceanu pentru Ilie Bolojan. Filosoful a scris un articol în care îl aseamănă pe Ilie Bolojan cu Moise. Liiceanu spune că dacă i se acordă timp și încredere, Bolojan este în stare să schimbe România, cum Moise a mutat poporul din Egipt. În acest context, Cristoiu analizează fragmente din postarea filosofului. Acesta începe o întreagă analiză în jurul cuvântului radiat. Jurnalistul susține că soarele care radiază, poate să și iradieze. Revenind la postarea filosofului, Cristoiu sesizează că acesta pledează pentru a i se oferi lui Bolojan mai mult timp ca premier. Apoi, ironic, susține că din textul lui Liiceanu reiese că Bolojan trebuie să rămână premier timp de 40 de ani, cam cât i-a luat lui Moise să traverseze deșertul. Retoric, Cristoiu se întreabă „cine este Dumnezeul lui Bolojan?”.

„Eu sunt critic literar, eu analizez puțin. La școală, la literatură, există întrebarea ce a vrut să spună poetul. Ajungem la cuvântul radieze. «Pentru a-l face să radieze la scara întregii țări.» Deci îl avem pe Bolojan, da? Eu sunt elevul, dumneavoastră sunteți profesorul. Bun, deci ce a vrut să spună poetul. A vrut să spună că trebuie să îl imaginăm pe Bolojan ca pe un soare. Vai, dar dacă e soare poate să ne și iradieze… «Dacă i se va da timp». Deci asta înseamnă că el pledează să rămână Bolojan premier. «Dacă i se vor da anii necesari pentru a traversa deșertul corupției…». Cu cine îl compara? Cu Moise? Cât a durat deșertul? 40 de ani… Adică o să stea Bolojan 40 de ani premier? Dacă ați observat, acest domn Gabriel Liiceanu pune la lucru… Poți să spui despre Ilie Bolojan că e frumos și că te poți însura cu el. Asta e una. Dar ca să îl compari pe el cu Moise… Eu cred că el și-a bătut joc de Bolojan, din mai multe motive. Românii erau până la venirea lui Bolojan în deșert. Asta vrea să spună, da? Ce a vrut să spună poetul când a zis că noi eram în robie. Care robie? Din câte știm, Moise și-a luat poporul și l-a dus, la îndemnul lui Dumnezeu. Cine este Dumnezeul lui Bolojan? O să fie Bolojan premier timp de 40 de ani. Poți să spui despre Bolojan orice, dar nu că citește. În această existență a lui Bolojan, el a citit o carte. A zis că o are pe noptieră. Asta înseamnă că nu a terminat de citit. Ilie Bolojan merge seara și se culcă, după ce a tăiat totul. Câte pagini citește seara? Iorga citea mult. Deci Bolojan e mai bun decât Iorga.”, a explicat ziaristul

Ionuț Cristache: „De ce îl regăsim recurent pe Liiceanu pe lângă câte un personaj, vrând să ne atragă atenția?”