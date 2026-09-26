Grupul de hackeri ShinyHunters susține că a accesat sisteme interne ale FBI și a furat între 2 și 3 TB de date. Printre documentele transmise unui grup restrâns de jurnaliști se află dosare medicale și evaluări psihiatrice ale unor candidați și angajați ai FBI, relatează Reuters.

Reuters a verificat parțial documentele

ShinyHunters susține că a obținut acces la mai multe servicii interne ale FBI, inclusiv la sistemul de selecție a candidaților și la baza de date FBI MedLink, care conține dosare medicale.

Reuters a analizat documentele furnizate de hackeri și a reușit să confirme parțial autenticitatea acestora. Jurnaliștii au verificat două numere de asigurări sociale în bazele de date ale birourilor de credit și au corelat data unei evaluări psihiatrice efectuate înaintea angajării cu profilul de LinkedIn al unui fost analist FBI.

De asemenea, o sursă a confirmat că unul dintre medicii menționați în documente efectuase într-adevăr evaluări pentru FBI.

Dosare medicale și evaluări psihiatrice

Printre documentele analizate, se află dosare medicale întocmite în cadrul evaluărilor privind aptitudinea pentru serviciu.

Unul dintre acestea menționează că solicitantul lua zilnic aspirină și avea alergii la acarieni și pisici. Un alt document face referire la „simptome de depresie” manifestate de candidat în perioada liceului. Un al treilea conține rezultatele unei electrocardiograme.

Agenția de presă precizează că nu a putut stabili cât de reprezentative sunt aceste documente pentru întreaga cantitate de date despre care ShinyHunters susține că a furat-o.

Grupul a declarat pentru Reuters că „aceste date sunt foarte, foarte, foarte sensibile”. Agenția nu a putut verifica independent toate afirmațiile hackerilor privind amploarea atacului.

Hackerii susțin că au furat date despre aproape toți angajații și candidații

ShinyHunters a anunțat pe 22 septembrie că a atacat site-ul de anunțuri pentru locuri de muncă al FBI și susține că a furat între 2 și 3 TB de informații.

Potrivit grupului, datele ar conține informații despre aproape toți angajații și candidații FBI.

Reuters a comparat anterior informațiile furnizate de hackeri cu date provenite din alte surse și a identificat potriviri în cel puțin 10 cazuri, inclusiv informații referitoare la directorul FBI, Cash Patel.

ShinyHunters invocă un avertisment al FBI

Grupul susține că atacul a fost un răspuns la un avertisment publicat de FBI în luna mai cu privire la activitățile sale.

În document, FBI descria metodele folosite de hackeri și le recomanda potențialelor victime să nu plătească răscumpărări.