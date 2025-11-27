Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Marius Tucă face portretul lui Nicușor Dan. „Este un personaj ciudat, un fel de stabilopod/Cel mai nepreședinte președinte al românilor”

Marius Tucă face portretul lui Nicușor Dan. „Este un personaj ciudat, un fel de stabilopod/Cel mai nepreședinte președinte al românilor”

27 nov. 2025, 17:58, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Invitat în ediția de joi a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Marius Tucă a făcut o caracterizare detaliată a lui Nicușor Dan. Cunoscutul gazetar apreciază că șeful statului nu are nicio legătură cu cei care l-au ales, nici cu omul simplu din popor (lucru care i s-a imputat și lui Klaus Iohannis în cei 10 ani de mandat), dar nici cu politica.

Provocat de moderatorul emisiunii marca Gândul să comenteze cât de adecvat este un președinte care repetă ca pe o mantră că argumentul său personal pentru anularea alegerilor din 2024 este intuiția, Marius Tucă a observat că acest gen de argumente diletante ilustrează o politică de stat a președintelui.

Intuiția ca argument juridic și politică de stat

Ionuț Cristache: În acest moment, în tot peisajul juridic al alegerilor, știi care mai e argumentul? Intuiția lui Nicușor. Ai auzit? Ai observat? Intuiția. El tot timpul spune că intuiția îmi zice.

Marius Tucă: Da, da, da. Intuiția.
Cristache: Deci a ajuns intuiția lui Nicușor argument juridic.
Tucă: Nu argument juridic. Este, dacă vrei, o politică de stat, la nivelul președinției. Hai cu Nicușor să-i facem o caracterizare simpatică, adică lumea să-l placă. Zic. Nicușor Dan e un personaj născut dintr-o… Ia să intr o mamă. Mamă și un tată. Și un tată. E un personaj ciudat, așa, un fel de stabilopod, dacă vrei. Nu, e un fel de arătare, dar e în sensul bun al cuvântului, care n-are nicio legătură cu politica din România. De ce? Pentru că structura lui este de așa natură să nu poată să comunice nici măcar cu cei din jur, cu cei mai apropiați. Are un fel aparte de comunicare. Deci vezi că n-am spus nimic de rău. Nici măcar ideea de arătare nu e ceva rău. Mie îmi plac arătările, că pot fi interesante.

„I-e frică de oameni, i-e frică de întâmplări, i-e frică de viață”

Felul lui de a se exprima, de a se mișca, n-are nicio legătură cu un om normal, să spunem. Asta nu înseamnă, vin eu acum cu diagnostice medicale, pentru că nu sunt în măsură și nu o să fac asta. Tot ce face el arată, pentru că ajungem până la ideea de președinte, că este cel mai nepreședinte președinte al românilor sau al României. El n-are nicio legătură cu funcția asta. Și ți-am dat câteva caracteristici, ți l-am descris. Altă chestiune, având în vedere că el a stat în Primăria Capitalei, închis aproape 5 ani de zile… Tu spui că se uita la deținere animate. Nu se uita. El nu poate să comunice și atunci i-e frică de oameni, i-e frică de întâmplări, i-e frică de evenimente, i-e frică de viață până la urmă. Și atunci, ăsta este președintele României, a comentat Marius Tucă.

România contra Trump și a partenerului strategic. Marius Tucă: Nicușor și Bolojan merg pe contrasens într-o căruță trasă de doi ponei

Ion Cristoiu: Alegerile din 7 decembrie 2025 pot fi un referendum de Suspendare a lui Nicușor Dan

