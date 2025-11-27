Ion Cristoiu: Alegerile din 7 decembrie 2025 pot fi un referendum de Suspendare a lui Nicușor Dan

„Prezentarea, în Parlament, a strategiei naționale de Apărare de către președintele României, Nicușor Dan, ar fi trebuit să se constituie într-un moment de excepție în viața noastră politică și publică. Documentul e fundamental pentru stabilitatea țării, pentru poziția țării noastre pe plan internațional. Ca de obicei, Nicușor Dan, prin prestația sa dezlânată, a transformat momentul într-o comedie cu Stan și Bran. Președintele Nicușor Dan, desi e mai mic de statură, reușește să adune în personalitatea sa, în tot ceea ce face, pe Stan și Bran la un loc”, își deschide publicistul Ion Cristoiu cel mai nou jurnal.

„Deci, râsul e triplu: râdem de Stan, râdem de Bran, dar și de Stan și Bran la un loc. Nu are niciun rost aici, s-a văzut la televizor, era preocupat să mute sticlele de apă, în timp ce vorbea de situația internațională complicată. Pauze lungi, și mai ales acest râs, apropiat de rânjet, pe care eu nu-l înțeleg. Cred că i-au spus, când l-au nimit ei președinte.

Atunci, i-au zis: ai grijă, tot timpul să fii cu râsul pe față, și când sunt lucruri grave, că așa ești apropiat de popor. Să punem capăt acestei comedii ieftine, care a fost prezentarea strategiei, și să remarcăm că, totuși, a fost un eveniment electoral. După ce a terminat cu chiu, cu vai, prezentarea, Nicușor Dan, în loc să se ducă în locul de protocol, s-a dus ață către Cătălin Drulă, candidatul USR la primăria București și aici a creat un moment electoral. A avut un dialog cu Cătălin Drulă, pe parcursul căruia le-a dat ghionturi contracandidaților, lui Cicu și lui Băluță, și mirându-se că de ce nu vor ei să participe, pentru că Drulă s-a plâns șefului statului.

Deci când e vorba de încălcarea Constituției, nu primește niciun semnal, pentru că el are 2 linii: cu Ucraina până la capăt și cu slugărnicia față de Franța până la capăt. Acum înțelegeți de ce nu era el atent, pentru că dezlânărea era cu atât mai mare cu cât se gândea la cum creează el acest moment electoral. Să ne reamintim că Nicușor Dan a făcut tot ce a putut pentru a arăra că Drulă trebuie votat, deci, de fapt, practic, pe 7 decembrie bucureștenii sunt chemați să voteze, printre candidați, nu pe Cătălin Drulă, ci pe Nicușor Dan.

Practic, prin pariul public anticonstituțional pe Cătălin Drulă, prin îndemnul, prin semnal, Cătălin Drulă e moștenitorul meu, și la rândul său, Cătălin Drulă și echipa de campanie și-au desfășurat toată bătălia electorală numai pe tema: eu sunt moștenitorul lui Nicușor Dan, putem să spunem că, pe 7 decembrie, practic, nu avem alegeri la București, ci avem un referendum privind suspendarea lui Nicușor Dan. Dacă Cătălin Drulă pierde, practic și teoretic, Nicușor Dan e suspendat, pentru că bucureștenii au votat împotriva lui, Dacă câștigă Drulă înseamnă că Nicușor Dan e pe cai mari”, a mai spus scriitorul.