22 dec. 2025, 15:04, Actualitate
După ce și-a făcut încălzirea cu scandalul public provocat de protestele pro-justiție, în siajul cărora a cerut modificarea legilor justiției, USR a simțit o altă oportunitate de a fi în centrul atenției. Deși fostul președinte Traian Băsescu a condamnat explicit comunismul, formațiunea politică a depus o inițiativă legislativă care interzice organizațiile și simbolurile cu caracter comunist. 

Intitulat pompos Condamnarea comunismului: de la blamul moral la răspunderea juridică, proiectul de lege inițiat de parlamentarii USR Corina Atanasiu, Cristian Ghinea, Remus Negoi și Narcis Mircescucare interzice organizațiile, simbolurile comuniste și promovarea persoanelor responsabile de crime împotriva umanității sau de încălcări grave ale drepturilor omului.

USR: Nostalgia după comunism e un combustibil pentru curentele extremiste

  • „Nostalgia după comunism nu este o melancolie inofensivă, ci un combustibil pentru curentele extremiste care promit astăzi «ordine» cu prețul drepturilor noastre. Nu putem construi un viitor prosper pe o istorie falsificată. Prin acest proiect de lege, punem bariere în fața reabilitării unui regim al terorii și ne asigurăm că România rămâne ferm ancorată în valorile europene, departe de umbrele autoritarismului”, declară deputata USR Corina Atanasiu, una dintre inițiatoarele proiectului legislativ.

Concret, propunerea legislativă USR prevede:

•⁠ ⁠interzicerea ridicării sau menținerea în locuri publice, cu excepția muzeelor, a unor statui, grupuri statuare, plăci comemorative sau alte însemne care promovează personalități reprezentative pentru ideologia comunistă;
•⁠ ⁠acordarea numelor personalităților reprezentative pentru ideologia comunistă, ale persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni contra umanității unor străzi, bulevarde, scuaruri, piețe, parcuri sau altor locuri publice precum și/sau unor organizații, cu sau fără personalitate juridică.

Pedepse severe pentru propagandă comunistă

De reținut că inițiativa propune pedepse severe pentru cine face ceea ce consideră a fi propagandă comunistă, după cum urmează:

•⁠ ⁠închisoare de la 3 luni la 3 ani și interzicerea unor drepturi pentru cei care promovează în public, în orice mod, idei, concepții sau doctrine comuniste;
•⁠ ⁠închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter comunist, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup.

„Ceaușismul este o boală mintală îndelung cultivată de sistemul securist de după 1989. Cel mai stupid economic regim din istoria României, care ne-a agresat cu propaganda când eram copii, o combinație de comunism ratat și fascism eșuat, capul său a fost, pe bună dreptate, împușcat, dar ne-am ales cu o armată de ceaușei care tânjesc să fie ca el. De aici politici proaste și memorie defectă. Securiștii lui Ceaușescu vor ceaușism fără Ceaușescu, cu ei la butoane. România democratică și europeană are nevoie să se apere de această agresiune. Românii care îl regretă pe Ceaușescu sunt victime ale propagandei încă prezente, al unor fantasme de gen «reindustrializare» sau «prin noi înșine», forme perverse de stupiditate ceaușistă”, spune senatorul USR Cristian Ghinea (foto).

OUG nr. 31/2002 interzice organizațiile, simbolurile și acțiunile cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob

În prezent, OUG nr. 31 din 13.03.2002 interzice organizațiile, simbolurile și acțiunile cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob, precum și promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni contra umanității sau de crime de război. Însă, acest act normativ nu conține nicio referire la faptele similare săvârșite în timpul regimului comunist și nu interzice glorificarea publică a torționarilor sau a simbolurilor comuniste, după modelul legislației care interzice propaganda fascistă sau legionară, mai arată inițiatorii proiectului.

Inițiativa legislativă a celor 4 parlamentari USR a fost depusă pe fondul exacerbării cultului comunismului și implicit al lui Nicolae Ceaușescu, care a fost responsabil pentru violențe și opresiuni asupra românilor.

România a suferit, timp de aproape jumătate de secol, sub un regim totalitar care a anulat drepturile fundamentale, a distrus elitele, a dezrădăcinat credința și identitatea națională, și a instaurat frica și minciuna ca mod de viață. Deși au trecut peste 30 de ani de la căderea dictaturii comuniste, rănile sunt încă deschise, iar crimele acestui regim – deportările, execuțiile extrajudiciare, închisorile politice, tortura și prigoana religioasă – nu și-au găsit, în majoritatea cazurilor, nici vinovații, nici justiția cuvenită, se mai arată în expunerea de motive transmisă de USR.

