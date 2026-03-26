Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Doru Bușcu a analizat prestația autorităților în actuala criză a carburantului. Cunoscutul gazetar a remarcat în mod special intervenția publică a lui Nicușor Dan, despre care mărturisește că îi ridică semne de îngrijorare.

Provocat de moderator să comenteze ce a înțeles din mesajul pe tema crizei energetice, generos gestual al președintelui, invitatul a recunoscut că acesta îi pune mari semne de întrebare:

”N-am putut urmări cuvintele, sunetele pentru că sunt fascinante gesturile. Unele dintre ele, sigur, fără conștiența deplină a vorbitorului, sunt vulgare, trimițând la gesturi de stadion. Cred că sunt scăpate de sub nivelul de conștiență, dar e îngrijorătoare această gesticulație care nu e în linie cu explicația. Pe tine de fapt te fură mâinile. Urmărești ideea pe care vrea să o transmită prin pantomimă și pierzi, ele sunt decalate, defazate ca la fizică, de conținutul oral, acustic.

În context, redactorul-șef al publicației Cațavencii a mărturisit că gesturile lui Nicușor Dan i-au inspirat o parodie în versuri, dar e cu mult sub nivelul realității.

AUTORUL RECOMANDĂ

