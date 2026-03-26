Prima pagină » Știri politice » Ce i-a transmis Nicușor Dan Mirabelei Grădinaru după participarea la Summitul Melaniei Trump. Dezvăluirea făcută de partenera președintelui

Ce i-a transmis Nicușor Dan Mirabelei Grădinaru după participarea la Summitul Melaniei Trump. Dezvăluirea făcută de partenera președintelui

Mirabela Grădinau, partenerea lui Nicușor Dan, a dezvăluit, pentru Euronews, că președintele i-a trimis un mesaj de felicitare, în care a reiterat faptul că este curajoasă, după participarea sa la Summitul Melaniei Trump de la Washington. 

Mirabela Grdinaru a participat la Summitul organizat de Melania Trump, care s-a desfășurat zilele astea la Washington D.C. Prima Doamnă a Statelor Unite a deschis evenimentul cu un discurs în care le-a mulțumit celor 45 de țări participante, iar mai apoi, reprezentantele fiecărui stat au spus câteva cuvinte. Partenera președintelui Nicușor Dan a luat cuvântul după primele doamne din Bosnia și Herțegovina, Burundi, Serbia și Ucraina.

Ce mesaj i-a transmis Nicușor Dan Mirabelei Grădinaru după participarea la Summitul Melaniei Trump

Ea a spus, printre altele, că inițiativa Melaniei Trump este „una extrem de valoroasă” și abia așteaptă să lucreze îndeaproape cu Prima Doamnă a Statelor Unite. La două zile de la discursul său, partenera lui Dan a dezvăluit că președintele a felicitat-o pentru curaj.

Cu domnul președinte, mi-a trimis un mesaj după intervenția pe care am avut-o ieri. De felicitare și a reiterat faptul că sunt foarte curajoasă. (n.r. e mândru de dvs.?) Asta cred că trebuie să îl întrebați pe dumnealui, dar opinia mea este că da”, a declarat Mirabela Grădinaru, pentru Euronews.ro.

Ce discurs a ținut Mirabela Grădinaru la Washington

În discursul său, Mirabela Grădinaru a spus, printre altele, că abia așteaptă să lucreze îndeaproape cu Prima Doamnă a Statelor Unite.

În primul rând, doresc să-mi exprim recunoștința față de amabila noastră gazdă, Prima Doamnă a Statelor Unite, doamna Melania Trump. Consider că această inițiativă este una extrem de valoroasă, care generează impuls, vizibilitate și dinamismul atât de necesar în acest domeniu. În același timp, este esențial să adoptăm o abordare integrată, care să asigure o legătură mai strânsă între educație și inovare și tehnologie.

Aștept cu nerăbdare să încep să colaborez îndeaproape cu Prima Doamnă Melania Trump și cu toți cei prezenți la această masă, în cadrul acestui proiect, pentru a dezvolta inițiative concrete și a obține rezultate tangibile în promovarea educației digitale pentru copiii din întreaga lume. Nu vă voi reține prea mult astăzi, întrucât mâine vom împărtăși opiniile noastre mai detaliate”, a declarat Mirabela Grădinaru, la Summit.

Mirabela Grădinaru, discurs la Summitul Melaniei Trump de la Washington:„Aștept cu nerăbdare să colaborez îndeaproape cu Prima Doamnă“

FLASH NEWS Astăzi este ziua lui Călin Georgescu. Câți ani face și ce își dorește de ziua lui
05:00
Astăzi este ziua lui Călin Georgescu. Câți ani face și ce își dorește de ziua lui
EXCLUSIV Imagini incredibile din Casa Poporului, care a crăpat pe jumătate. Cea mai grea și scumpă construcție civilă a lumii se degradează rapid, după ce o crevasă a apărut în zidul dintre Senat și Camera Deputaților
05:00
Imagini incredibile din Casa Poporului, care a crăpat pe jumătate. Cea mai grea și scumpă construcție civilă a lumii se degradează rapid, după ce o crevasă a apărut în zidul dintre Senat și Camera Deputaților
VIDEO Sorin Grindeanu dezvăluie discuțiile din spatele ușilor închise cu Bolojan. Premierul s-ar fi opus pachetului de solidaritate
23:24
Sorin Grindeanu dezvăluie discuțiile din spatele ușilor închise cu Bolojan. Premierul s-ar fi opus pachetului de solidaritate
ULTIMA ORĂ Mirabela Grădinaru s-a întâlnit cu soția președintelui polonez, Karol Nawrocki, la Casa Albă
21:45
Mirabela Grădinaru s-a întâlnit cu soția președintelui polonez, Karol Nawrocki, la Casa Albă
REACȚIE Călin Georgescu cere naționalizarea resurselor României: „Toate bogățiile țării intră în proprietatea poporului”
20:45
Călin Georgescu cere naționalizarea resurselor României: „Toate bogățiile țării intră în proprietatea poporului”
FLASH NEWS Călin Georgescu, previziuni sumbre: Criza energetică va mătura Uniunea Europeană. Va fi foamete de alimente și energie
20:29
Călin Georgescu, previziuni sumbre: Criza energetică va mătura Uniunea Europeană. Va fi foamete de alimente și energie
Mediafax
Viitorul Europei are două variante: să crească sau să devină un vasal
Digi24
Operațiune sub acoperire a serviciilor secrete ucrainene: Trupele ruse au primit branțuri încălzite explozive ca „ajutoare umanitare”
Cancan.ro
💣 Valentin Sanfira s-a iubit în SECRET cu Gabriela Prisăcariu, soția lui Dani Oțil↘️
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Adevarul
„Stai ca boul pe coadă”: dialogul dintre Gabriela Cristea și Ioana Ginghină care a încins spiritele. Replica dură a medicilor
Mediafax
Venezuela testează câini robot în patrulele poliției, într-un proiect de „smart city”
Click
Gabriela Cristea și Tavi Clonda, împotmoliți în renovarea casei din Italia: „Nu ne putem apuca de nimic”
Digi24
VIDEO O însoțitoare de zbor a supraviețuit după ce a fost aruncată din avion în urma accidentului de la New York
Cancan.ro
ANM a actualizat prognoza meteo pentru Paște. Vreme mai rece pe 12 aprilie 2026
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Oana Vincu din trupa Genius. S-a retras din lumina reflectoarelor de ani buni! Mulți nu ar mai recunoaște-o acum!
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
90% dintre șoferi greșesc aici! Cine are, de fapt, prioritate în sensul giratoriu
Descopera.ro
Cum a ajuns un mare filosof să fie condamnat de propriul discipol
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Bubulino, voiam să fie o surpriză, dar… Îți place Madridul?
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce animalelor le place să fie mângâiate?

