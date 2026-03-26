Ce i-a transmis Nicușor Dan Mirabelei Grădinaru după participarea la Summitul Melaniei Trump. Dezvăluirea făcută de partenera președintelui

Mirabela Grădinau, partenerea lui Nicușor Dan, a dezvăluit, pentru Euronews, că președintele i-a trimis un mesaj de felicitare, în care a reiterat faptul că este curajoasă, după participarea sa la Summitul Melaniei Trump de la Washington.

Mirabela Grdinaru a participat la Summitul organizat de Melania Trump, care s-a desfășurat zilele astea la Washington D.C. Prima Doamnă a Statelor Unite a deschis evenimentul cu un discurs în care le-a mulțumit celor 45 de țări participante, iar mai apoi, reprezentantele fiecărui stat au spus câteva cuvinte. Partenera președintelui Nicușor Dan a luat cuvântul după primele doamne din Bosnia și Herțegovina, Burundi, Serbia și Ucraina.

Ce mesaj i-a transmis Nicușor Dan Mirabelei Grădinaru după participarea la Summitul Melaniei Trump

Ea a spus, printre altele, că inițiativa Melaniei Trump este „una extrem de valoroasă” și abia așteaptă să lucreze îndeaproape cu Prima Doamnă a Statelor Unite. La două zile de la discursul său, partenera lui Dan a dezvăluit că președintele a felicitat-o pentru curaj.

”Cu domnul președinte, mi-a trimis un mesaj după intervenția pe care am avut-o ieri. De felicitare și a reiterat faptul că sunt foarte curajoasă. (n.r. e mândru de dvs.?) Asta cred că trebuie să îl întrebați pe dumnealui, dar opinia mea este că da”, a declarat Mirabela Grădinaru, pentru Euronews.ro.

Ce discurs a ținut Mirabela Grădinaru la Washington

În discursul său, Mirabela Grădinaru a spus, printre altele, că abia așteaptă să lucreze îndeaproape cu Prima Doamnă a Statelor Unite.

”În primul rând, doresc să-mi exprim recunoștința față de amabila noastră gazdă, Prima Doamnă a Statelor Unite, doamna Melania Trump. Consider că această inițiativă este una extrem de valoroasă, care generează impuls, vizibilitate și dinamismul atât de necesar în acest domeniu. În același timp, este esențial să adoptăm o abordare integrată, care să asigure o legătură mai strânsă între educație și inovare și tehnologie.

Aștept cu nerăbdare să încep să colaborez îndeaproape cu Prima Doamnă Melania Trump și cu toți cei prezenți la această masă, în cadrul acestui proiect, pentru a dezvolta inițiative concrete și a obține rezultate tangibile în promovarea educației digitale pentru copiii din întreaga lume. Nu vă voi reține prea mult astăzi, întrucât mâine vom împărtăși opiniile noastre mai detaliate”, a declarat Mirabela Grădinaru, la Summit.

