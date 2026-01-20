Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Nicușor Dan, tot mai inadecvat? Cristoiu: Să-l forțeze să-și dea demisia. Nu poate

Nicușor Dan, tot mai inadecvat? Cristoiu: Să-l forțeze să-și dea demisia. Nu poate

20 ian. 2026, 13:06, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, transmisă live din studioul Gândul, jurnalistul și analistul politic Ion Cristoiu a comentat statutul inadecvat al lui Nicușor Dan față de funcția supremă în stat.

În opinia cunoscutului jurnalist, având în vedere inclusiv absența președintelui de la cel mai mare eveniment geopolitic mondial, forumul de la Davos, unde participă toți marii lideri ai lumii, Nicușor Dan ar trebui forțat să-și dea demisia.

”Să-l forțeze să-și dea demisia. Nu poate. Cum l-au pus, să-l scoată. Printre marile incompatibilități, poate să fie Eminescu, dar Eminescu nu era bun de președintele României, să terminăm o dată

Dialogul a fost completat de observația moderatorului că șeful statului are un comportament destul de bizar, care îi permite să dispară cu zilele sau chiar săptămânile, deși deține o funcție publică cheie.

România nu există la Davos

În același context, invitatul lui Ionuț Cristache a observat că președintele își permite să lipsească de la „un moment istoric”, delegând-o pe Oana Țoiu, și a explicat importanța forumului.

„N-are niciun rost să explic de ce este un moment istoric. De regulă, Davos e un loc în care o țară, trimițându-și reprezentanții, poate face contacte, legături, înțelegeri și să nu vă mire formularea că nu e reprezentată, pentru că delegația condusă de Oana Țoiu o putem considera absentă.

Nivelul este jos și el este coborât sub nivelul mării de către persoana numită Oana Țoiu. Oana Țoiu care este în total divorț cu această funcție, nu se pricepe, nu e diplomată și cred că nu știe unde e Groenlanda. Trebuie să îi aducă secretara, la minister, un glob și să îl învârtă. (…) Nu se pricepe, nu cunoaște pe nimeni în afară de propria coafeză, deci, practic, România nu există. Ar fi fost prezentă, dacă s-ar fi dus Nicușor Dan. (…)

E o posibilitate prin care socializezi și prin tine socializează țara. Mai ales la această reuniune, președintele care lipsește nu există”, a mai spus Cristoiu.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Cristoiu: Nicușor Dan n-a mers la Davos pentru că se temea că va fi pui de curcă chioară

DAVOS, nu! ONU, nu! „Priorităţile” de politică externă ale lui Nicuşor Dan, explicate de politologul Ştefan Popescu

Recomandarea video

Mediafax
Anunțul meteorologilor: De când se încălzește vremea în România
Digi24
Lavrov: Planurile de unire cu România sunt distructive pentru statalitatea Republicii Moldova
Cancan.ro
Un bărbat a murit după 7 ore de așteptare la Urgențe. Ce pastilă i-ar fi dat asistenta: 'L-am văzut albastru și l-am întors'
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Adevarul
Şoşoacă întoarce armele și acuză Rusia de manipulare istorică: „Un atac direct la adresa identității naționale românești”
Mediafax
Fenomen astronomic excepțional – aurora boreală a fost vizibilă în România, cauzat de cea mai puternică furtună solară din ultimii 20 de ani
Click
Cum a ajuns Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, pe străzi?! N-are bani nici de mâncare! De ce nu mai reușește să ia legătura cu tatăl ei?! „Ultima dată, m-a blocat…”
Cancan.ro
Unde s-ar ascunde Emil Gânj, criminalul din Mureș vânat de FBI. Detalii de ULTIMĂ ORĂ
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de Fata Morgana? A trecut prin multe schimbări în ultimii ani. Cum arată și cu ce se ocupă după ce a învins cancerul de piele?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Poliția Locală București va folosi „OZN-uri” pentru a amenda automat șoferii care nu plătesc parcarea
Descopera.ro
Erupție colosală pe Soare! Plasma se îndreaptă spre Pământ
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Descopera.ro
Ar putea Inteligența Artificială să distrugă jurnalismul?
CONTROVERSĂ Marius Manole anunță că se teme să mai recite public poezii de Nichita Stănescu din cauza “extremiștilor”. La ce vers face referire actorul
14:22
Marius Manole anunță că se teme să mai recite public poezii de Nichita Stănescu din cauza “extremiștilor”. La ce vers face referire actorul
ALERTĂ Șeful Armatei Române vrea ca populația să fie pregătită de război: „Trebuie să avem o populaţie pregătită pentru susținerea unui efort de război”
14:21
Șeful Armatei Române vrea ca populația să fie pregătită de război: „Trebuie să avem o populaţie pregătită pentru susținerea unui efort de război”
ECONOMIE Cât plătește la factura de energie o româncă stabilită în Malaga. „În apartament e un frig de mori”
14:07
Cât plătește la factura de energie o româncă stabilită în Malaga. „În apartament e un frig de mori”
FLASH NEWS Prima reacție a Kremlinului după declarația Maiei Sandu privind unirea cu România: „Distrugătoare pentru statalitatea Republicii Moldova”
14:01
Prima reacție a Kremlinului după declarația Maiei Sandu privind unirea cu România: „Distrugătoare pentru statalitatea Republicii Moldova”
IMOBILIARE Cât costă cea mai ieftină garsonieră din Timișoara. Are 12m² utili, dușul este lângă pat, iar baia și balconul sunt la comun
13:42
Cât costă cea mai ieftină garsonieră din Timișoara. Are 12m² utili, dușul este lângă pat, iar baia și balconul sunt la comun

Cele mai noi

Trimite acest link pe