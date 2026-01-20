Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, transmisă live din studioul Gândul, jurnalistul și analistul politic Ion Cristoiu a comentat statutul inadecvat al lui Nicușor Dan față de funcția supremă în stat.

În opinia cunoscutului jurnalist, având în vedere inclusiv absența președintelui de la cel mai mare eveniment geopolitic mondial, forumul de la Davos, unde participă toți marii lideri ai lumii, Nicușor Dan ar trebui forțat să-și dea demisia.

”Să-l forțeze să-și dea demisia. Nu poate. Cum l-au pus, să-l scoată. Printre marile incompatibilități, poate să fie Eminescu, dar Eminescu nu era bun de președintele României, să terminăm o dată”.

Dialogul a fost completat de observația moderatorului că șeful statului are un comportament destul de bizar, care îi permite să dispară cu zilele sau chiar săptămânile, deși deține o funcție publică cheie.

România nu există la Davos

În același context, invitatul lui Ionuț Cristache a observat că președintele își permite să lipsească de la „un moment istoric”, delegând-o pe Oana Țoiu, și a explicat importanța forumului.

„N-are niciun rost să explic de ce este un moment istoric. De regulă, Davos e un loc în care o țară, trimițându-și reprezentanții, poate face contacte, legături, înțelegeri și să nu vă mire formularea că nu e reprezentată, pentru că delegația condusă de Oana Țoiu o putem considera absentă. Nivelul este jos și el este coborât sub nivelul mării de către persoana numită Oana Țoiu. Oana Țoiu care este în total divorț cu această funcție, nu se pricepe, nu e diplomată și cred că nu știe unde e Groenlanda. Trebuie să îi aducă secretara, la minister, un glob și să îl învârtă. (…) Nu se pricepe, nu cunoaște pe nimeni în afară de propria coafeză, deci, practic, România nu există. Ar fi fost prezentă, dacă s-ar fi dus Nicușor Dan. (…) E o posibilitate prin care socializezi și prin tine socializează țara. Mai ales la această reuniune, președintele care lipsește nu există”, a mai spus Cristoiu.

