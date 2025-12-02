Ediția de marți a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache a alocat spațiu celei mai fierbinți crize din țară, criza apei potabile din județele Dâmbovița și Prahova. Invitat în studioul Gândul, jurnalistul Ion Cristoiu a punctat că această criză nu e întâmplătoare, ci arată incompetența ultimelor guvernări.

Cunoscutul jurnalist a comentat faptul că principalul responsabil pentru această situație cu efecte negative pentru economie este ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

Cristoiu: Ceaușescu dădea afară primul secretar

Din punct de vedere constituțional, legal, politic, răspunde Ministru Mediului,chiar dacă…pentru că el administrează domeniul. E un lucru pe care eu din 90 l-am aplicat. Nu mă interesează dacă subalternii nu știu ce-au făcut.Pe mine mă interesează că cel care răspunde de domeniul respectivtrebuia să facă în așa fel, așa nici se spunea pe vremea comuniștilor, când eram noi nostalgici.Deci Ceaușescu, dacă se întâmpla asta, dădea afară primul secretar. Nici nu discuta. În cazul de față,ministra are responsabilitatea,ea trebuia să organizeze lucrurile în așa fel încât să nu se întâmple.Doi, imediat vine premierul. Deci cei care administrează țara în acest moment, premierul și după asta vine ministra, a explicat cunoscutul gazetar.

Invitat de moderator să introducă criza apei într-un context mai amplu, Cristoiu a observat că administrarea acesteia este deficitară din toate punctele de vedere, de la lipsa unui plan B la reacția tardivă.

„ În ultima vreme, în România se taie înainte de a se măsura ”

Dacă ne gândim la cauze, ele fac parte dintr-o slăbiciune românească de a nu te gândi în momentul în care faci ceva. Este și ceea ce se întâmplă acum cu legile. În ultima vreme, în România se taie înainte de a se măsura. Pentru că în momentul în care ai început ăla, bănuiesc că sunt niște specialiști. Înainte de a începe să golești, te gândești la consecințe. Dacă sunteți acasă și vreți să tăiați o țeavă, te gândești, o tai, dar dacă curge apa, ce voi face? Deci ei n-au luat niciun… Nu s-au gândit la niciun moment, pentru că n-au făcut planul B. Și după asta vine administrarea crizei, pentru că să te trezești așa de târziu, să aduci apă… Deci este un caz tipic al regimurilor politice românești din ultima vreme.

