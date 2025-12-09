Cum explică Grindeanu eșecul lui Băluță de la alegeri: „Lipsa unui mesaj politic puternic ne-a adus în situația actuală”

Sorin Grindeanu, președintele PSD, explică eșecul lui Daniel Băluță de la Primăria Capitalei. Șeful PSD spune că partidul a greșit strategia electorală în București, pentru că au ales un „discurs tehnic și administrativ”, în timp ce ceilalți candidați au mizat pe mesaje politice puternice. „Am analizat erorile făcute în Capitală, pentru că, în final, candidatul susținut de putere a câștigat, iar cel al opoziției a ieșit pe locul al doilea. Noi am venit cu un mesaj apolitic, axat pe proiecte administrative”, a explicat el.

Grindeanu a subliniat că rivalii lui Daniel Băluță au avut strategii mai eficiente, bazate pe mobilizare emoțională și argumente politice directe.

„Contracandidații au venit nu doar cu oferte electorale, ci și cu mesaje politice clare. Câștigătorul, Ciprian, a transmis: «Votați-mă pe mine, altfel câștigă extremismul». Anca Alexandrescu a spus: «Votați-mă, ca să plece Bolojan acasă»”, a precizat liderul PSD.

El a adăugat că PSD a mizat pe performanța administrativă a lui Daniel Băluță din Sectorul 4, însă acest tip de mesaj nu a convins electoratul bucureștean.

„Venind cu un discurs tehnic, cu proiecte și planuri, mesajul nostru a fost mai slab decât al celorlalți. Am avut un candidat foarte bun, conform sondajelor, dar lipsa unui mesaj politic puternic ne-a adus în situația actuală”, a concluzionat Grindeanu.

