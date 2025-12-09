Prima pagină » Știri politice » Cum explică Grindeanu eșecul lui Băluță de la alegeri: „Lipsa unui mesaj politic puternic ne-a adus în situația actuală”

Cum explică Grindeanu eșecul lui Băluță de la alegeri: „Lipsa unui mesaj politic puternic ne-a adus în situația actuală”

09 dec. 2025, 13:03, Știri politice

Sorin Grindeanu, președintele PSD, explică eșecul lui Daniel Băluță de la Primăria Capitalei. Șeful PSD spune că partidul a greșit strategia electorală în București, pentru că au ales un „discurs tehnic și administrativ”, în timp ce ceilalți candidați au mizat pe mesaje politice puternice. „Am analizat erorile făcute în Capitală, pentru că, în final, candidatul susținut de putere a câștigat, iar cel al opoziției a ieșit pe locul al doilea. Noi am venit cu un mesaj apolitic, axat pe proiecte administrative”, a explicat el.

Grindeanu a subliniat că rivalii lui Daniel Băluță au avut strategii mai eficiente, bazate pe mobilizare emoțională și argumente politice directe.

„Contracandidații au venit nu doar cu oferte electorale, ci și cu mesaje politice clare. Câștigătorul, Ciprian, a transmis: «Votați-mă pe mine, altfel câștigă extremismul». Anca Alexandrescu a spus: «Votați-mă, ca să plece Bolojan acasă»”, a precizat liderul PSD.

El a adăugat că PSD a mizat pe performanța administrativă a lui Daniel Băluță din Sectorul 4, însă acest tip de mesaj nu a convins electoratul bucureștean.

„Venind cu un discurs tehnic, cu proiecte și planuri, mesajul nostru a fost mai slab decât al celorlalți. Am avut un candidat foarte bun, conform sondajelor, dar lipsa unui mesaj politic puternic ne-a adus în situația actuală”, a concluzionat Grindeanu.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Social-democrații au convocat ședință. Grindeanu se întâlnește astăzi cu Bolojan să ceară demiterea Dianei Buzoianu

Sorin Grindeanu recunoaște înfrângerea PSD-ului în cursa pentru Capitală: „Un scor de 20% nu ne satisface”. Cum comentează scorul Ancăi Alexandrescu

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ În întâlnirea cu premierul Bolojan, Sorin Grindeanu a cerut demiterea de urgență a ministrei Mediului, Diana Buzoianu, demiterea conducerii USR de la Apele Române și desființarea ESZ Prahova. Ce i-a răspuns Bolojan
13:44
În întâlnirea cu premierul Bolojan, Sorin Grindeanu a cerut demiterea de urgență a ministrei Mediului, Diana Buzoianu, demiterea conducerii USR de la Apele Române și desființarea ESZ Prahova. Ce i-a răspuns Bolojan
ULTIMA ORĂ Lovitură pentru Călin Georgescu. Judecătorii au respins solicitarea avocaților fostului prezidențiabil. Procesul poate începe. „Nu am și nu voi avea decât o singură apărare”
10:04
Lovitură pentru Călin Georgescu. Judecătorii au respins solicitarea avocaților fostului prezidențiabil. Procesul poate începe. „Nu am și nu voi avea decât o singură apărare”
EXCLUSIV Cum şi-a convins deputatul Daniel Ciornei colegii din Comisia de Apărare să nu respingă proiectul care previne femicidul: „Este un proiect bun. Hai să-l amânăm! O să avem iar pe conștiinţă victime”
09:32
Cum şi-a convins deputatul Daniel Ciornei colegii din Comisia de Apărare să nu respingă proiectul care previne femicidul: „Este un proiect bun. Hai să-l amânăm! O să avem iar pe conștiinţă victime”
POLITICĂ Nicuşor Dan se întâlneşte cu Emmanuel Macron, la Palatul Élysée. La prânz, are şi o întrevedere cu primarul Parisului, Anne Hidalgo
08:50
Nicuşor Dan se întâlneşte cu Emmanuel Macron, la Palatul Élysée. La prânz, are şi o întrevedere cu primarul Parisului, Anne Hidalgo
FLASH NEWS Deşi l-a susţinut pe Daniel Băluţă, Gigi Becali spune despre Ciprian Ciucu: „Era mai bun. E mai priceput la administraţie”
08:21
Deşi l-a susţinut pe Daniel Băluţă, Gigi Becali spune despre Ciprian Ciucu: „Era mai bun. E mai priceput la administraţie”
FLASH NEWS Bolojan pregătește tăieri uriașe în administrația centrală și în cea locală, ca parte din Pachetul 3 de reforme
07:00
Bolojan pregătește tăieri uriașe în administrația centrală și în cea locală, ca parte din Pachetul 3 de reforme
Mediafax
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion? Estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
Digi24
Donald Trump avertizează Europa: Trebuie să fie „foarte atentă”, deoarece „o ia în direcţii greşite”
Cancan.ro
Cum se simte Dan Petrescu acum. Familia a apelat și la un VRACI!
Prosport.ro
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Adevarul
Exit-poll-urile și sondajele au eșuat masiv în București. „E fără precedent. Am avut trei case de sondare care au manipulat”
Mediafax
Putin se așteaptă la un conflict prelungit, nu la pace, iar Europa evită discuțiile dure cu publicul
Click
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Digi24
Un spion rus care plănuia un atentat cu bombă în Europa a ajuns la închisoare după o „glumă” a partenerei
Cancan.ro
Delia nu a mai cântat, scandalul a explodat! S-a semnalat și o dispariție misterioasă. Românii din Diaspora fac acuzații dure și își vor banii înapoi!
Ce se întâmplă doctore
Cum a început declinul gemenelor Indiggo după ce au părăsit România? Cu ce se ocupau Gabriela și Mihaela în SUA, înainte de a avea probleme cu legea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Tancurile-ARICI, improvizația ucraineană care pune probleme dronelor rusești - Video
Descopera.ro
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Descopera.ro
Modul în care conduci ar putea prezice declinul cognitiv
APĂRARE Cât costă formarea a 10.000 de voluntari militari și ce salarii se dau în armată
13:57
Cât costă formarea a 10.000 de voluntari militari și ce salarii se dau în armată
ULTIMA ORĂ 8 pacienți palestinieni din Fâșia Gaza, aduși în România. A opta misiune din 2025 a țării noastre în beneficiul populației civile afectate de război
13:51
8 pacienți palestinieni din Fâșia Gaza, aduși în România. A opta misiune din 2025 a țării noastre în beneficiul populației civile afectate de război
Un tânăr român a fost dat dispărut după ce a plecat la studii în Olanda. Familia nu a mai luat legătura cu el de câteva luni
13:49
Un tânăr român a fost dat dispărut după ce a plecat la studii în Olanda. Familia nu a mai luat legătura cu el de câteva luni
HOROSCOP Lovitură financiară pentru 4 zodii, la începutul lui 2026. Câștiguri neașteptate și oportunități profesionale rare pentru acești nativi
13:49
Lovitură financiară pentru 4 zodii, la începutul lui 2026. Câștiguri neașteptate și oportunități profesionale rare pentru acești nativi
LIVE 🚨 Trump cere alegeri prezidențiale în Ucraina: „A venit momentul”. „Rusia este într-o poziție puternică de negociere”, spune Trump pentru Politico
13:39
🚨 Trump cere alegeri prezidențiale în Ucraina: „A venit momentul”. „Rusia este într-o poziție puternică de negociere”, spune Trump pentru Politico
EXCLUSIV PSD se clatină după eșecul de la Capitală. Cristoiu: „E mort, cântați-i prohodul/Ideal ar fi să plece de la guvernare”
13:32
PSD se clatină după eșecul de la Capitală. Cristoiu: „E mort, cântați-i prohodul/Ideal ar fi să plece de la guvernare”

Cele mai noi