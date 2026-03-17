O veste cutremurătoare a zguduit lumea modei din Turcia. Ayşegül Eraslan, o tânără creatoare apreciată, a fost găsită fără viață în locuința sa din Istanbul. Tragedia a ieșit la iveală pe 13 martie, după ce apropiații acesteia nu au mai reușit să ia legătura cu ea. Îngrijorați, aceștia au mers la locuința tinerei, iar în lipsa unui răspuns au alertat autoritățile.

Ayşegül Eraslan și-a pus capăt zilelor la doar 27 de ani

Polițiștii ajunși la fața locului au descoperit trupul neînsuflețit al acesteia. Primele informații din anchetă indică faptul că tânăra și-a pus capăt zilelor, asta după ce anchetatorii au găsit un un bilet de adio scris de Ayşegül Eraslan.

„Am fost o persoană foarte bună ani de zile, nu am făcut niciodată rău nimănui, dar inima mea este frântă și nu pot să trec peste asta, îmi pare rău. Vă rog să aveți griijă de câinii mei, nici eu nu pot trece peste anumite lucruri, fie sunt sensibilă, fie viața este cu adevărat grea, îmi cer iertare și tatălui meu, sunt la fel de singură ca mama mea. Nu am experimentat niciodată iubire maternă sau paternă în această viață, am suferit multă violență”, a scris creatoarea de mod în biletul de rămas-bun.

Presa din Turcia a anunțat că în locuința vedetei s-a găsit sânge pe ușă, ceea ce ar demonstra că și-a tăiat încheietura mâinii apoi a scris un bilet de adio. Din cauză că rănile de la mână nu i-au provocat moartea, Ayşegül s-a spânzurat cu o curea de la scara din mijlocul casei sale.

Actorul Sunay Kurtuluș, audiat

Datele preliminare arată că tânăra revenise dintr-o vacanță în Egipt cu doar două zile înainte de tragedie. Camerele de supraveghere au surprins-o intrând în imobil pe 11 martie.

Un element important investigat de autorități îl reprezintă prezența actorului Sunay Kurtuluș în apartamentul acesteia, cu aproximativ o oră înainte de momentul decesului. Acesta nu este acuzat, dar a fost audiat pentru a oferi detalii. Potrivit declarațiilor sale, cei doi se cunoșteau de doar câteva săptămâni, după ce interacționaseră pe rețelele de socializare.

„Nu am făcut rău nimănui”

Înainte de moarte, Ayşegül Eraslan publicase un mesaj de adio și pe rețelele de socializare, care, la momentul acela, nu a ridicat niciun semn de întrebare.

„Vor fi lucruri pe care nu le pot împărătăși, lucruri pe care nu le știți, lucruri pe care nu vi le-am spus. Tot ce știu este că am fost o persoană foarte bună. Nu am făcut rău nimănui”, a scris vedeta.

Pentru cei din jur, vestea a venit ca un șoc total. Prietenii și apropiații spun că nu au observat semne clare care să anunțe un asemenea gest.

Recomandarea autorului: