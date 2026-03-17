Vestea tragică care a șocat toată Turcia. Creatoarea de modă Ayşegül Eraslan și-a pus capăt zilelor la doar 27 de ani

17 mart. 2026, 10:27, Știri externe
O veste cutremurătoare a zguduit lumea modei din Turcia. Ayşegül Eraslan, o tânără creatoare apreciată, a fost găsită fără viață în locuința sa din Istanbul. Tragedia a ieșit la iveală pe 13 martie, după ce apropiații acesteia nu au mai reușit să ia legătura cu ea. Îngrijorați, aceștia au mers la locuința tinerei, iar în lipsa unui răspuns au alertat autoritățile.

Polițiștii ajunși la fața locului au descoperit trupul neînsuflețit al acesteia. Primele informații din anchetă indică faptul că tânăra și-a pus capăt zilelor, asta după ce anchetatorii au găsit un un bilet de adio scris de Ayşegül Eraslan.

Am fost o persoană foarte bună ani de zile, nu am făcut niciodată rău nimănui, dar inima mea este frântă și nu pot să trec peste asta, îmi pare rău. Vă rog să aveți griijă de câinii mei, nici eu nu pot trece peste anumite lucruri, fie sunt sensibilă, fie viața este cu adevărat grea, îmi cer iertare și tatălui meu, sunt la fel de singură ca mama mea. Nu am experimentat niciodată iubire maternă sau paternă în această viață, am suferit multă violență”, a scris creatoarea de mod în biletul de rămas-bun.

Presa din Turcia a anunțat că în locuința vedetei s-a găsit sânge pe ușă, ceea ce ar demonstra că și-a tăiat încheietura mâinii apoi a scris un bilet de adio. Din cauză că rănile de la mână nu i-au provocat moartea, Ayşegül s-a spânzurat cu o curea de la scara din mijlocul casei sale.

Actorul Sunay Kurtuluș, audiat

Datele preliminare arată că tânăra revenise dintr-o vacanță în Egipt cu doar două zile înainte de tragedie. Camerele de supraveghere au surprins-o intrând în imobil pe 11 martie.

Un element important investigat de autorități îl reprezintă prezența actorului Sunay Kurtuluș în apartamentul acesteia, cu aproximativ o oră înainte de momentul decesului. Acesta nu este acuzat, dar a fost audiat pentru a oferi detalii. Potrivit declarațiilor sale, cei doi se cunoșteau de doar câteva săptămâni, după ce interacționaseră pe rețelele de socializare.

„Nu am făcut rău nimănui”

Înainte de moarte, Ayşegül Eraslan publicase un mesaj de adio și pe rețelele de socializare, care, la momentul acela, nu a ridicat niciun semn de întrebare.

„Vor fi lucruri pe care nu le pot împărătăși, lucruri pe care nu le știți, lucruri pe care nu vi le-am spus. Tot ce știu este că am fost o persoană foarte bună. Nu am făcut rău nimănui”, a scris vedeta.

Pentru cei din jur, vestea a venit ca un șoc total. Prietenii și apropiații spun că nu au observat semne clare care să anunțe un asemenea gest.

Citește și

FLASH NEWS Anchetă a Pentagonului. Un general al armatei SUA a uitat, într-un tren, hărți secrete legate de Ucraina și a suferit o comoție cerebrală, după ce a băut alcool în exces la o cină din Kiev. Ce ar fi consumat
12:09
Anchetă a Pentagonului. Un general al armatei SUA a uitat, într-un tren, hărți secrete legate de Ucraina și a suferit o comoție cerebrală, după ce a băut alcool în exces la o cină din Kiev. Ce ar fi consumat
CONTROVERSĂ Europa îi spune „nu” lui Trump în privința trimiterii de nave de război în Strâmtoarea Ormuz: „Nu ne șantajați! Acesta nu este războiul nostru”
11:42
Europa îi spune „nu” lui Trump în privința trimiterii de nave de război în Strâmtoarea Ormuz: „Nu ne șantajați! Acesta nu este războiul nostru”
PROIECT DE LEGE Volodimir Zelenski a semnat legea privind combaterea discriminării și a hărțuirii în cadrul armatei
11:42
Volodimir Zelenski a semnat legea privind combaterea discriminării și a hărțuirii în cadrul armatei
FLASH NEWS 🚨 Oficialul iranian care l-a amenințat pe Trump cu moartea a fost ținta unui atac. În ce stare se află
11:12
🚨 Oficialul iranian care l-a amenințat pe Trump cu moartea a fost ținta unui atac. În ce stare se află
FLASH NEWS India „sparge blocajul” din Strâmtoarea Ormuz. Două nave-cisternă cu gaz lichefiat, escortate de marina militară indiană prin Golful Persic
11:09
India „sparge blocajul” din Strâmtoarea Ormuz. Două nave-cisternă cu gaz lichefiat, escortate de marina militară indiană prin Golful Persic
Mediafax
Alexandru Nazare despre scumpirea carburanților: „Sunt creșteri spectaculoase. Ne îngrijorează situația. Analiza a fost transmisă Guvernului” / Ce spune despre aderarea la OCDE
Digi24
După eșecul cu Groenlanda, Trump amenință că preia o nouă țară. „Va fi onoarea mea”
Cancan.ro
Job-ul plătit cu 4.000 de euro pentru care nu se înghesuie nimeni. Domeniul care aduce bani frumoși
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Adevarul
De ce aleg românii Japonia: avantajele și capcanele vieții într-una dintre cele mai bogate țări din lume
Mediafax
Monica Macovei nu mai vrea să presteze muncă în folosul comunității
Click
Destinația de vis care i-a cucerit pe doi vloggeri români: „Ne-am dorit mult să vedem țara a cerului etern albastru și a războinicilor lui Ginghis Han”
Digi24
„Mini-armata” de angajați falși a lui Kim Jong Un a invadat Europa. Cum s-au infiltrat agenții nord-coreeni în marile companii de IT
Cancan.ro
Cum a aflat Rareș Cojoc că Andreea Popescu îl înșela cu Dan Alexa. Suspiciunile s-au confirmat în cel mai dur mod
Ce se întâmplă doctore
Boala GRAVĂ de care suferă actrița care a apărut în baston la Oscar! Doctorii au sfătuit-o să se pregătească de moarte!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
BYD ATTO 2 DM-i: SUV-ul plug-in hybrid care promite peste 1.000 km autonomie
Descopera.ro
Cea mai veche peșteră din lume este mai bătrână decât dinozaurii!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Cireșele dulci și închise la culoare ar putea ajuta la încetinirea cancerului mamar agresiv, sugerează un studiu efectuat pe șoareci

