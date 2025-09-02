Robert Turcescu: GUVERNUL abuzează de putere, ignorând spiritul Constituției. Turcescu: „Asumarea de răspundere de ieri a fost o mizerie”

Robert Turcescu, invitat la emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” din data de 2 septembrie 2025, a avut un discurs critic la adresa premierului și a reformelor prezentate de acesta. Urmăriți aici, integral emisiunea Ai Aflat cu Ionut Cristache.

Robert Turcescu a spus că marea reformă promisă de premier este, de fapt, o tăiere a pensiilor magistraților, dar această măsură este făcută pe furiș, în mai multe pachete mici, ca să fie mai greu de contestat, ceea ce el numește o „golăneală”.

„Care este marea reformă? Să tăiem, dar a venit cu avânt din ăla să tăiem pensiile magistraților. Când și-a dat seama că tăierea pensiilor magistraților în momentul de față o să pice la Curtea Constituțională, Pachetul ăla cu tăierea pensiilor magistraților și cu toate povestea asta, da, a zis azi că facem o șmecherie. A făcut o golăneală d-aia dâmbovițeană înțelegi, spargem în pachețele, facem pachețele mai mici” , spune Robert Turcescu.

De asemenea, a criticat modul în care guvernul a folosit procedura asumării răspunderii în Parlament, spunând că a fost un abuz de putere și că a ignorat complet spiritul și litera Constituției

„Țara asta în momentul de față trebuie să admitem cu toții că nu mai are nicio legătură cu Constituția ei, care vorbește despre separația puterilor în stat. Asumarea de răspundere de ieri a fost o mizerie în formă de abuz de putere, în total dispreț față de litera și mai ales de spiritul Constituției în care un Guvern își poate asuma răspunderea” , spune Turcescu

Pe scurt, Robert Turcescu a criticat dur modul autoritar în care premierul și guvernul gestionează reformele, acuzând lipsa transparenței.