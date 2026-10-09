România este scufundată într-un lanț de datorii din cauza unui mecanism defectuos de gestionare a împrumuturilor externe la dobânzi uriașe. Mecanism lipsit total de transparență și care îi îmbogățește pe anumiți „băieți deștepți”, a afirmat jurnalistul Doru Bușcu în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. Pe de altă parte, președintele țării a avut o abordare eronată când a justificat refuzul alegerilor anticipate prin problema creditorilor externi. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

„ Zona necunoscută a umbrei”

Ministerul Finanțelor are o abordare „vinovată” în gestionarea împrumuturilor externe, a explicat cunoscutul publicist în studioul Gândul. În consecință, bucla datoriilor prin dobânzi uriașe se accentuează.

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„Întotdeauna mecanismul prin care se împrumută statul este mediat de cineva, de obicei din zona necunoscută a umbrei. Și acele comisioane sunt resorbite și justificate în Ministerul de Finanțe în niște condiții care nu sunt transparente. Și niște băieți fac niște sacoșe de bani, pentru că noi ne împrumutăm mai degrabă rău decât bine”.

Unde a greșit președintele

Însă criza este accentuată de declarațiile lui Nicușor Dan privind faptul că România este dependentă de creditorii externi, a mai observat Doru Bușcu. Practic, președintele a oferit o falsă justificare refuzului de a organiza alegeri anticipate. Nici nu încearcă să diminueze problema dobânzilor uriașe și nici nu respectă democrația votului, a mai spus acesta.

„Tu, în momentul în care spui că suntem o țară care trăim pe datorie, du-te acasă.E o situație pe care ești chemat să o rezolvi. Adică tu spui, m-ați pus președinte și eu vă comunic fatalitatea.O cunoșteam și noi și știam că se trăiește prost. De ce ai venit.Care-i oferta ta? Cu ce ridici tu? Cu ce modifici tu situația țării care trăiește pe datorie?Și tu ce faci? Constați și spui, suntem obligați să intrăm sub incidența acestor decizii externe. Pentru că trăim pe datorie, alegeri anticipate nu. Eu vă pun premieri care nu sunt rezultatul unui vot democratic. Și pun niște oameni din afară ariei votului la parlamentare.Deci fac lucrurile după capul meu. Nu e bine, domnu chestor, cum zicea Băsescu.Nu e bine deloc. Nu e bine și nu e viitor în atitudinea asta”.

Un debitor valoros

Din nefericire, a mai observat invitatul, țara noastră este privită de creditorii externi ca un om de rând pe care îl ia de prost, care ajunge să plătească un bun de câteva ori față de prețul împrumutului.