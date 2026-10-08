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Simion denunță un blat între PNL și PSD. Doru Bușcu: Se fac eforturi mari ca guvernul Niculescu să treacă/Sirena de avarie a țiuit

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Declarația incendiară de joi a lui George Simion cu privire la existența unui blat între PNL și PSD în favoarea Guvernului Luca Niculescu este o altă fațetă a jocurilor politice de amploare care se fac acum, a afirmat jurnalistul Doru Bușcu în emisiunea Ai Aflat! de joi. Cunoscutul publicist apreciază că premierul desemnat Luca Niculescu este într-adevăr sprijinit în culise pentru a fi validat în Parlament.

Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube. 

Într-un clip postat pe contul său de Facebook, președintele AUR a anunțat că Luca Niculescu va conduce un guvern PSD, care va fi votat și de premierul demis Ilie Bolojan. Asupra acestuia, spune liderul AUR, se pun presiuni în aceste momente, inlcusiv prin chemarea sa la DNA, în dosarul Bogos. Pe de altă parte, presiuni mari sunt și în direcția fragmentării partidului său, afirmă George Simion.

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Studiu de caz: cum se rupe un partid

Redactorul-șef al publicației Cațavencii a confirmat declarațiile lui Simion, remarcând că, ținând cont de ascensiunea AUR în sondaje, „interesul sistemului este să nu mai lase un partid să se umfle precum PSD în perioada Dragnea”.

„Scopul și jocul acestor oameni (n.r. – ai sistemului) este să fragmenteze partidele care se umflă prea tare. Ne amintim că din PNL s-a rupt PDL. Din PSD s-a mai rupt APR, UNPR. Au venit diverse formațiuni, cum spunea celebrul Gabi Oprea, de intelligence, care au făcut partaje. Simion face bine că anunță. O situație de avarie creează un tip de loialitate”.

Noaptea cuțitelor lungi

O astfel de campanie de subminare a unei formațiuni devenite periculoase pentru sistem se dă prin lovituri din proximitatea liderului de partid, a completat Doru Bușcu.

Simion să stea cu ochii pe cei care-i sunt apropiați. Așa cum ne-a învățat Băsescu, lovitura trebuie să aleagă o noapte a cuțitelor lungi, să fie fulgerătoare. Să iasă Valeriu Stoica să ne spună că noile principii sunt cele pe care le urmează de acum aripa reformatoare și lucrurile să se închidă repede. Și apoi să intre repede în PD”.

Vot în alb pentru Niculescu

În analiza sa, cunoscutul publicist a mai observat că afirmațiile de azi ale lui Simion indică către o linie roșie, spre o determinare în a se trece Guvernul Niculescu de Parlament.

E posibil să se întâmple lucrul ăsta și dacă el se întâmplă, eu mă îndoiesc că el se va întâmpla repede. Dar dacă el se întâmplă, înseamnă că există o anume îngrijorare. Adică ajunsă în culoarea roșie. Sirena de avarie a țiuit. De aici putem deduce că se fac eforturi mari ca acest guvern, oricum ar fi el, să treacă, a conchis Bușcu.

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