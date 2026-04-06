Sceneta filmării cu Ponta, Coldea și Nicușor Dan, demontată de Cristoiu. ”Mojicul a fost Nicușor Dan/Din start Lasconi a fost ticăloasă”

Regia presupusei întâlniri dintre Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea i-a adus un avantaj clar actualului președinte, apreciază Ion cristoiu, invitatul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. Reputatul gazetar a analizat toate nuanțele acelui scandal, soldat cu un efect decisiv pentru câștigarea alegerilor prezidențiale de către Nicușor Dan. 

În opinia lui Cristoiu, filmul regizat la propriu cu o echipă specială de filmare și actori profesioniști i-a fost ”vândut” Elenei Lasconi, cu scopul de a o ajuta în campania prezidențială din mai 2025. Efectul a fost exact invers celui dorit. Însă, cel mai interesant aspect în toată această înscenare este poziția actualului șef al statului, crede cunoscutul jurnalist.

Indiciul că lui Nicușor Dan i s-a promis că Lasconi se va retrage

Ion Cristoiu: A fost un timp o dispută, cine dintre ei, pentru că repet, după părerea mea, mojicul acolo a fost Nicușor Dan. După anularea legilor, ea totuși câștigase primul tur. Intrase în turul doi și era normal să o lași pe ea. Faptul că Nicușor a acceptat pe 6 decembrie să candideze înseamnă că cineva i-a garantat. Că orice om întreba, bine, eu mă aventurez, dar e cineva pe culoarul ăla și i s-a garantat că ea se retrage. A fost o întreagă dispută. Cei de la USR, promovați acum de către Nicușor Dan, adică Țoiu, cred că era și Mosteanu. 

Ionuț Cristache: Mosteanu era principalul artizan al retragerii ei. Știți că se făcea potecă la primăria lui Nicușor Dan.

Cristoiu: Da, ea i-a cerut să se retragă, el n-a vrut să se rragă. Pe acest fond, ca să putem înțelege manipularea, ea a venit, a dat aceste poze, care, atenție, și la ce am comentat eu imediat, nu au fost crezute de nimeni. Asta este foarte important. Felul în care a prezentat ea fotografiile și toate alea, nu au fost crezute de nimeni. Și, în scurt timp, a doua zi, electoratul s-a năpustit asupra ei. Deci, în loc să se năpustească asupra lui Nicușor Dan, s-a năpustit asupra ei, cum poți să faci așa ceva, să pui la cale. Încât eu, vineri seara, am spus că Nicușor Dan e în turul 2, urmarea acestei manipulări. 

”A fost din start ticăloasă”

Cristache: Dar totuși, în materie de operațiuni, e o operațiune de mare finețe. Nu în sens de execuție, ci în sens de efect. Să mizezi pe așa ceva, că ea va publica și că reacția va fi inversă decât cea preconizată, și să se mute electoratul de pe o zi pe alta de la ea la Nicușor… Trebuie să fii, nu știu, un mastermind, un geniu al răului.

În consecință, ”electoratul s-a năpustit asupra ei. Ea a fost trasă pe sfoară. A fost din start (percepută ca) ticăloasă”, a completat invitatul.

