Ucrainenii au declanșat un atac cu drone în Marea Neagră. Forțele armate au lovit o fregată rusească ce transporta rachete

Forțele ucrainene au lansat un atac cu drone în portul Novorossik, de pe coasta Mării Negre, asupra unei fregate rusești, capabile să transporte şi să lanseze opt rachete de croazieră şi 24 de rachete antiaeriene, potrivit informaţiilor publicate pe Telegram de către comandantul Forţelor de drone ale armatei ucrainene, Robert Brovdi.

Brovdi transmisese, inițial, că forțele ucrainene au lovit fregata „Amiralul Grigorovici”, însă a revenit asupra postării și a precizat că este vorba de fregata „Amiral Makarov”.

Militarii ruşi de la bordul fregatei au încercat să respingă atacul ucrainean cu rachete antiaeriene dar nu au reuşit să evite lovitura, susţine Robert Brovdi.

Comandantul forţelor ucrainene publicat pe Telegram şi o înregistrare video cu drona care a lovit fregata și a precizat că amploarea pagubelor rămâne de stabilit.

Operațiunea a fost condusă de forțele ucrainene specializate în drone, în colaborare cu Serviciul de Securitate al Ucrainei.

Robert Brovdi a vorbit despre un alt atac ucrainean, care a avut drept țintă o platformă petrolieră rusească de extracție a gazelor și a publicat și un video, în acest sens.

