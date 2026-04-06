Ucrainenii au declanșat un atac cu drone în Marea Neagră. Forțele armate au lovit o fregată rusească ce transporta rachete

Ruxandra Radulescu

Forțele ucrainene au lansat un atac cu drone în portul Novorossik, de pe coasta  Mării Negre, asupra unei fregate rusești, capabile să transporte şi să lanseze opt rachete de croazieră şi 24 de rachete antiaeriene, potrivit informaţiilor publicate pe Telegram de către comandantul Forţelor de drone ale armatei ucrainene, Robert Brovdi.

Brovdi transmisese, inițial, că forțele ucrainene au lovit fregata „Amiralul Grigorovici”, însă a revenit asupra postării și a precizat că este vorba de fregata „Amiral Makarov”.

Militarii ruşi de la bordul fregatei au încercat să respingă atacul ucrainean cu rachete antiaeriene dar nu au reuşit să evite lovitura, susţine Robert Brovdi.

Comandantul forţelor ucrainene publicat pe Telegram şi o înregistrare video cu drona care a lovit fregata și a precizat că amploarea pagubelor rămâne de stabilit.

Operațiunea a fost condusă de forțele ucrainene specializate în drone, în colaborare cu Serviciul de Securitate al Ucrainei.

Robert Brovdi a vorbit despre un alt atac ucrainean, care a avut drept țintă o platformă petrolieră rusească de extracție a gazelor și a publicat și un video, în acest sens.

FLASH NEWS Scandal de corupție cu fonduri UE în Grecia. Premierul Mitsotakis presează Parchetul European să clarifice ancheta privind subvențiile agricole
17:43
Scandal de corupție cu fonduri UE în Grecia. Premierul Mitsotakis presează Parchetul European să clarifice ancheta privind subvențiile agricole
CONTROVERSĂ Serviciile secrete sârbe îl contrazic pe Viktor Orban și spun că Ucraina nu este implicată în tentativa de a arunca în aer Balkan Stream
17:07
Serviciile secrete sârbe îl contrazic pe Viktor Orban și spun că Ucraina nu este implicată în tentativa de a arunca în aer Balkan Stream
NEWS ALERT Israelul a atacat cel mai mare complex petrochimic al Iranului. Ce avarii s-au raportat la instalația South Pars
15:49
Israelul a atacat cel mai mare complex petrochimic al Iranului. Ce avarii s-au raportat la instalația South Pars
EVENIMENT LIVE 3 ore până la Lună. Astronauții misiunii spațiale Artemis II vor depăși un record istoric: Cea mai lungă distanță parcursă vreodată de oameni
15:11
3 ore până la Lună. Astronauții misiunii spațiale Artemis II vor depăși un record istoric: Cea mai lungă distanță parcursă vreodată de oameni
ENERGIE Viktor Orban, despre acuzațiile de sabotaj energetic: „Situația este critică deoarece Europa se îndreaptă spre o criză energetică gravă”
15:11
Viktor Orban, despre acuzațiile de sabotaj energetic: „Situația este critică deoarece Europa se îndreaptă spre o criză energetică gravă”
EXTERNE Lovitura colosală a Băncii Franței. Cum a reușit să vândă aurul din SUA și să câștige 13 miliarde de euro
15:02
Lovitura colosală a Băncii Franței. Cum a reușit să vândă aurul din SUA și să câștige 13 miliarde de euro
Mediafax
Carnea de miel s-a scumpit și în Bulgaria, la fel ca și în România / „Crescătorul bulgar moare zâmbind, dar moare”
Digi24
Medic ucis și incendiat în Capitală. Cine e suspecta reținută după cinci zile
Cancan.ro
Medicii au refuzat dorința familiei lui Mircea Lucescu. Conducerea Spitalului Universitar, de neclintit chiar și după venirea lui Răzvan Lucescu
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Adevarul
Ce s-a ales de utilajele „minune” pentru topirea zăpezii lăsate moștenire de administrația Firea. Explicațiile Primăriei Capitalei
Mediafax
Sfânta Lumină ajunge în România cu o cursă specială / O misiune sub semnul restricțiilor din Ierusalim
Click
Ideea inedită a unei tinere din România: mini-bibliotecă într-un tren, fără niciun cost. Ruta pe care călătorii au parte de o experiență culturală
Digi24
Dezamăgirea unei tinere care și-a cumpărat o casă ieftină în Sicilia, entuziasmată după ce a văzut un clip viral
Cancan.ro
-12 grade Celsius până de Paște, în București. Meteorologii Accuweather anunță o scădere drastică de temperatura în Capitală
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Oana Vincu din trupa Genius. Locuiește în Timișoara, a ieșit din lumina reflectoarelor și e o prezență discretă
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Micro-rulotă electrică „de oraș” cu aproape 3 mp spațiu de locuit. E disponibilă la comandă, dar prețul nu e „micro”
Descopera.ro
Caz medical uluitor: cum a aflat o tânără că este alergică la apă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Descopera.ro
Ce a dezvăluit una dintre cele mai detaliate analize de până acum cu mostrele de pe asteroidul Bennu?
FLASH NEWS Bolizi de lux intrați ilegal în România. Cum fenta vama o rețea condusă de un francez și un belgian
17:43
Bolizi de lux intrați ilegal în România. Cum fenta vama o rețea condusă de un francez și un belgian
COMUNICAT David Popovici a luat masa cu 12 copii dintr-o casă familială. Ce mesaj a transmis campionul și cu ce ocazie
17:10
David Popovici a luat masa cu 12 copii dintr-o casă familială. Ce mesaj a transmis campionul și cu ce ocazie
SPORT Medicii de la Spitalul Universitar, în ședință pentru a decide ce e de făcut în cazul lui Mircea Lucescu
17:07
Medicii de la Spitalul Universitar, în ședință pentru a decide ce e de făcut în cazul lui Mircea Lucescu
Dumitru Prunariu explică detaliile misiunii Artemis II, în exclusivitate pentru Gândul. Zborul istoric către Lună, văzut prin ochii singurului cosmonaut român
17:05
Dumitru Prunariu explică detaliile misiunii Artemis II, în exclusivitate pentru Gândul. Zborul istoric către Lună, văzut prin ochii singurului cosmonaut român
HOROSCOP Mihai Voropchievici: Această zodie va primi o ofertă care îi va schimba viața, în Săptămâna Mare
17:00
Mihai Voropchievici: Această zodie va primi o ofertă care îi va schimba viața, în Săptămâna Mare
EXCLUSIV Cristoiu îl ridiculizează pe Miruță: ”Nici Eminescu, nici Macedonski, n-am mai întâlnit în literatură așa metaforă/Trebuie să-l facem poet național”
16:27
Cristoiu îl ridiculizează pe Miruță: ”Nici Eminescu, nici Macedonski, n-am mai întâlnit în literatură așa metaforă/Trebuie să-l facem poet național”

