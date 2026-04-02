Lovitură de trăsnet de la Bruxelles. România este obligată să plătească 600 milioane de euro companiei Pfizer pentru vaccinurile contractate în perioada pandemiei. La București, în stil clasic, nimeni nu este vinovat. Invitatul lui Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat! de joi, jurnalistul Doru Bușcu a explicat cum pot fi identificați adevărații responsabili pentru acest prejudiciu colosal.

În opinia redactorului-șef Cațavencii, ținând cont că politicienii și foști miniștrii din perioada achiziției de vaccinuri se învinuiesc reciproc, singura instituție care poate stabili clar vinovăția este Parchetul General.

Neglijență în serviciu sau abuz?

”Trebuie făcută o anchetă oficială. Dacă n-au fost avertizați cei de la Pfizer că nu se mai doresc dozele, atunci e ori neglijență în serviciu ori abuz. Sigur, ca amatori, vorbim de pe margini. Trebuie investigate aceste posibile infracțiuni de Parchetul general. Care poate să delege cazul, fiind vorba de demnitari, Direcției Naționale Anticorupție. Vinovatul poate fi găsit în câteva zile”, a declarat Doru Bușcu în studioul Gândul.

E o corespondență oficială între Guvernul României, între Ministerul Sănătății și Pfizer, a completat invitatul, recomandând să se verifice și aceste documente.

Pfizer, unul din giganții mondiali cu pârghii foarte înalte

În context, cunoscutul gazetar a mai observat că ar fi mai bine să plătim suma cerută de Pfizer decât să nu plătim. Adică să fim nevoiți să acoperim și costul unui nou proces, dar mai ales al preluării și manevrării deșeurilor rezultate.

În altă ordine de idei, Bușcu a amintit că Pfizer este o multinațională extrem de puternică, cu conexiuni la cel mai înalt nivel politic mondial. Astfel, în decizia împotriva României a contat mult și lobby-ul făcut de aceasta.

