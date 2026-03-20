”Sultanul” Erdogan îl pune la zid pe Netanyahu. Președintele Turciei avertizează Israelul că ”va plăti preţul” pentru dezastrul din Orientul Mijlociu

Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a lansat vineri o serie de acuzații dure la adresa Israelul, și personal la adresa liderului Benjamin Netanyahu. De altfel, nu este prima oară când liderul turc are o atitudine atât de hotărâtă. În noiembrie 2025, Parchetul General din Istanbul a emis mandate de arestare pentru „genocid” și „crime împotriva umanității” pe numele lui Benjamin Netanyahu și altor 36 de oficiali israelieni. Inclusiv ministrul Apărării și șeful Securității sunt incluși pe această listă.

Astfel, președintele turc arată cu degetul către premierul israelian, pe care îl face vinovat de „masacrarea a sute de mii de persoane în Orientul Mijlociu”. Erdogan susține că nu are nicio îndoială că premierul de la Tel Aviv „va plăti preţul” pentru conflictele pe care le-a provocat în Orientul Mijlociu, relatează agențiile de știri EFE şi Anadolu, citate de Agerpres.

Se ştie că Israelul sionist a masacrat sute de mii de persoane”

„Orientul Mijlociu este în fierbere şi se ştie că Israelul sionist a masacrat sute de mii de persoane. Cu voia lui Allah, nu am nici cea mai mică îndoială că va plăti preţul pentru asta”, a afirmat Erdogan după rugăciunea de Eid al-Fitr – sărbătoarea care are loc după sfârşitul Ramadanului –  la o moschee din Rize, oraşul său natal.

Erdogan a criticat fără perdea Israelul, un fost aliat al său, pentru atacurile din timpul războiului din Gaza, care au lovit inclusiv populaţia civilă, acţiuni pe care le-a calificat drept „genocid”. Acum două zile, preşedintele turc a acuzat Israelul de încălcarea armistiţiului încheiat în octombrie trecut în Fâşia Gaza.

Erdogan a pus tunurile pe Israel, dar a evitat orice referire la SUA

Mai grav, la toate acestea s-au adăugat, potrivit liderului Turciei, operaţiunile aeriene împotriva „vecinului iranian”, despre care susţine că au fost neîdoios provocate şi organizate de Israel. De notat că preşedintele Turciei nu a menţionat SUA în criticile sale.

Joi, ministrul de externe turc Hakan Fidan i-a reproşat Iranului că a atacat ţări din regiune şi a observat că „nedreptatea” de care suferă țara islamică, din cauza bombardamentelor israeliene şi americane, nu îi dă dreptul să comită încă o nedreptate.

De la începutul atacurilor americane şi israeliene, forțele de apărare antiaeriană ale NATO – bloc militar din care și Turcia face parte -, au doborât 3 rachete lansate din Iran în spaţiul aerian turc.

