Știți ce am mai observat? În afara nucleului suveranist, am văzut genul de discuții în rândul oamenilor care nu s-ar fi gândit să-l voteze pe Georgescu

sau n-au rimat până acum cu replicile lui, zicându-mi sau auzind, discutând între ei, dar

ce a făcut omul ăsta până la urmă, de l-au arestat?