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Se extinde fenomenul Călin Georgescu? Cristoiu: Marele pericol e să se solidarizeze suveraniștii din Europa/E mitul icoanei

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Cazul arestării lui Călin Georgescu ar putea fi flama care să unească mișcarea suveranistă pe tot cuprinsul Europei, a declarat jurnalistul și scriitorul Ion Cristoiu în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube. 

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În analiza sa, cunoscutul publicist a comentat, pornind de la observația că există mai multe acțiuni de protest în rândul forțelor naționaliste europene în acest caz, că dosarul Georgescu ar putea coagula o mișcare.

S-a făcut totul pentru a fi abuziv

Ion Cristoiu: Suveraniștii pot să-l folosească pe Călin Georgescu pentru a porni o întreagă campanie.
Ionuț Cristache: Știți ce am mai observat? În afara nucleului suveranist, am văzut genul de discuții în rândul oamenilor care nu s-ar fi gândit să-l voteze pe Georgescu sau n-au rimat până acum cu replicile lui, zicându-mi sau auzind, discutând între ei, dar ce a făcut omul ăsta până la urmă, de l-au arestat? Adică au deschis discuția despre omul ăsta în afara cercului suveranist.
Ion Cristoiu: S-a făcut totul pentru a fi abuziv. Eu n-am pomenit așa ceva. Și principalul lucru e următorul, vă întreb încă o datăLa procurorul ăla sunt sute de dosare. știți foarte bine. De ce l-a scos pe ăsta acum? A făcut cineva gălăgie? Deci scoaterea unui dosar acum nu poate… Dacă el, procurorul, ceea ce este practic imposibil, pentru că și procurorul ține cont de context. S-ar fi gândit, îi spunea șefului, băi, ești tâmpit? Vrei să aruncăm țara în aer?

Liderul suveranist, scos din izolare

Ionuț Cristache: Dar nu era greșit, domnul Cristoiu, pentru că justiția nu lucrează în abstract.
Ion Cristoiu: Și nu lucrează în afara societății. E parte integrantă.
Ionuț Cristache: Sigur, trebuie să ții cont. În America, de ce nu se derulează procese în timpul campaniei electorale? Pentru ca să nu ai impresia că justiția e folosită în cadrul luptei politice. Tocmai asta e, ții cont de emoție, de nervi. La noi parcă a făcut dinadins.
Ion Cristoiu: Dinadins. Asta zic.
Ionuț Cristache: Și mai era ceva, domnul Cristoiu. Căzuse într-un soi de izolare Georgescu. Se ducea el prin piețe, dar nu mai avea controlul judiciar. Dintr-o dată au revitalizat mitul Georgescu.
Ion Cristoiu: Nu, nu mitul Georgescu, mitul icoanei.
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