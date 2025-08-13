Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Ștefan Popescu: „Infiltrarea RUSIEI în regiunea Sahel influențează poziționarea geopolitică a Bucureștiului și a statelor europene”

Ștefan Popescu: „Infiltrarea RUSIEI în regiunea Sahel influențează poziționarea geopolitică a Bucureștiului și a statelor europene”

Serdaru Mihaela
13 aug. 2025, 20:29, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Ștefan Popescu: „Infiltrarea RUSIEI în regiunea Sahel influențează poziționarea geopolitică a Bucureștiului și a statelor europene

Ștefan Popescu, analist de politică externă, în emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” din 13 august 2025, explică așteptările Rusiei de la întâlnirea recentă cu SUA, precum și implicațiile geopolitice ale acestui eveniment. Urmăriți aici, integral emisiunea Ai Aflat cu Ionut Cristache.

Ștefan Popescu explică că Rusia a construit un model de „super-putere low-cost”, care, în ciuda unor insuficiențe, rămâne relevantă strategic, mai ales datorită puterii nucleare, prezenței în piețele energetice și influenței asupra prețului hidrocarburilor, dar și importanței controlului cerealelor la nivel mondial, unde Rusia joacă un rol major. În plus, Popescu atrage atenția că Europa ar trebui să privească acest conflict nu doar pe termen scurt, ci să țină cont de implicațiile pe termen lung.

„Rusia si-a dezvoltat un model low- cost de super-putere ca să joace în acest triunghi strategic mondial care deja se profilează Statele Unite ale Americii, China și Rusia folosind resursele pe care le au: putere nucleară, forțele convenționale care rămân în ciuda insuficiențelor  și mai au ceva, poziția pe care o au dominantă pe anumite materii prime și unde pot influența prețul mondial hidrocarburi” , spune analistul.

Infiltrarea Rusiei în regiunea Sahel influențează și poziționarea geopolitică a Bucureștiului și a statelor europene, în contextul în care migratia devine un factor central în politica internă și externă europeană

„Când privim conflictul din Ucraina, noi ar trebui să ne gândim puțin și pe termen mai lung. Apropo și de poziționarea Bucureștiului, suntem siguri că flancul de est va rămâne o prioritate și în următorii 5,6, 7, 8, 10 ani pentru condițiile în care Rusia s-a infiltrat foarte bine în Sahel, în condițiile în care presiunea demografică de acolo, rețelele teroriste vor afecta Uniunea Europeană” , spune Ștefan Popescu

