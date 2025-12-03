Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Ștefan Popescu: Ucraina e sacrificată de interesele americane/Nu se negociază Ucraina, ci rutele

Ștefan Popescu: Ucraina e sacrificată de interesele americane/Nu se negociază Ucraina, ci rutele

03 dec. 2025, 15:44, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, analistul de politică externă Ștefan Popescu a explicat ce ascund negocierile de pace de la Moscova dintre reprezentanții administrației Trump și echipa președintelui Putin, pe tema planului de pace în 28 de puncte propus de liderul de la Casa Albă.

Vladimir Putin refuză orice plan de pace propus de Donald Trump în Ucraina, după 5 ore de discuții cu trimișii președintelui american, scrie miercuri presa rusă. În viziunea lui Ștefan Popescu, accelerarea discuțiilor de pace și mega-scandalul de corupție de la Kiev indică indubitabil că adevărata miză a negocierilor nu este Ucraina. 

Semnele care arată evoluția obiectivelor americane

Contează mai puțin conținutul discuțiilor sau faptul că nu s-a ajuns la rezultat, cât arhitectura care se întrezărește în fundal, și anume cumulul acestor episoade aparent disparate, în care includ și scandalul de corupție care a forțat înlocuirea omnipotentului Andrii Yermak, care era strateg politic și veritabilul coordonator al funcționării statului ucrainean. Asta ne arată transformarea profundă a obiectivelor politicii administrației americane. Cred că e punctul zero al oricărei analize serioase, care ne ghidează între atâtea episoade și discuții. De aici trebuie înțelese negocierile secrete cu Moscova, informarea tardivă a ucrainenilor și europenilor, sincronizarea suspectă a scandalului de la Kiev și rolul central atribuit lui Steve Witkoff, a argumentat analistul politic.

Regiunea baltică devine prioritară pentru SUA

Ucraina e sacrificată din punct de vedere al Washington-ului. În orice caz, se știu liniile ruse, să fim serioși, se știe ce anume se cedează. Cred că ceea ce se negociază este accesul la rutele strategice dintre Occident și Asia, în primul rând în zona Arcticii, echilibrul global, parteneriatele economice în sectoare critice și cred că ajustarea intereselor americane și ruse în zonele de contact, din Siria până pe flancul de Est. Pe mine m-a surprins în cele 28 de puncte sau 19, referirea la Polonia,  ca bază pentru aeronave occidentale, pentru un eventual aranjament de garanții post-conflict. Asta confirmă prioritizarea regiunii baltice, repoziționarea Ucrainei în evcentualitatea unui stat postbelic pe axa Polonia – Baltica și marginalizarea spațiului pontic. E vârful aisbergului, negocierea e mult mai amplă, a continuat invitatul.

Moscova are certitudinea că Washingtonul nu va exercita presiuni

Rusia nu va admite concesii teritoriale în perimetrul pe care îl controlează în țara agresată, apreciază Ștefan Popescu, care subliniază că vorbim de un punct major al negocierilor. Cât despre Moscova, nu se pune problema unui compromis. La Moscova e certitudinea că Washingtonul nu va exercita presiuni capabile să schimbe linia frontului, a completat Ștefan Popescu.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Ștefan Popescu despre reașezarea polilor de putere în zona Mării Negre. „Adevărata provocare pentru România este menținerea interesului SUA”

Kremlinul anunță că Putin nu a respins planul de pace al SUA. Peskov: „Rusia a acceptat unele propuneri și este pregătită să continue negocierile“

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Avertismentul lui Alexandru Rogobete: Riscul este să avem cea mai mare criză epidemiologică pe care a avut-o vreodată România  
16:14
Avertismentul lui Alexandru Rogobete: Riscul este să avem cea mai mare criză epidemiologică pe care a avut-o vreodată România  
EXCLUSIV Când se rezolvă criza PUG-lui Capitalei? Ciprian Ciucu explică cum ar putea rezolva Primăria criza locuințelor pentru tineri
14:29
Când se rezolvă criza PUG-lui Capitalei? Ciprian Ciucu explică cum ar putea rezolva Primăria criza locuințelor pentru tineri
EXCLUSIV Spitalele vechi, pericol public pentru bucureșteni. Ciprian Ciucu: Mă voi împrumuta pentru spitale, nu pentru panseluțe
12:03
Spitalele vechi, pericol public pentru bucureșteni. Ciprian Ciucu: Mă voi împrumuta pentru spitale, nu pentru panseluțe
EXCLUSIV Planul lui Ciprian Ciucu pentru București. „Principalul meu proiect e să regenerăm centrul orașului”
19:06
Planul lui Ciprian Ciucu pentru București. „Principalul meu proiect e să regenerăm centrul orașului”
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 3 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
18:32
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 3 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
ULTIMA ORĂ Ciucu ripostează înainte de vot: Drulă m-a dezamăgit și personal și politic/Este disperat/M-a făcut oaie cu șorici/Nu mai avem ce vorbi
15:52
Ciucu ripostează înainte de vot: Drulă m-a dezamăgit și personal și politic/Este disperat/M-a făcut oaie cu șorici/Nu mai avem ce vorbi
Mediafax
Elon Musk îl contrazice din nou pe Donald Trump! Ce i-a reproșat miliardarul
Digi24
Avertismentul Kremlinului pentru Europa: oprirea gazului rusesc va accelera prăbușirea economică
Cancan.ro
'N-a făcut nici infarct, nici AVC'. Au venit rezultatele autopsiei Ștefaniei Szabo
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Putin fixează trei condiții de neclintit în negocierile de pace: „Nu vom face compromisuri”
Mediafax
Cel mai mare mister aviatic. Reîncep căutările avionului de pasageri dispărut în 2014
Click
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”
Digi24
Când va fi făcut public raportul privind anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut. Anunțul lui Nicușor Dan
Cancan.ro
Viața i-a mai dat o LOVITURĂ devastatoare! Motivul REAL pentru care Răduleasca s-a întors în România
Ce se întâmplă doctore
Ultima imagine cu Roxana Moise în viață! Era schimbată total
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cea mai ciudată probă de rezistență a fost făcută de un producător auto chinez - Video
Descopera.ro
Ce s-a descoperit după 70 de ani de „vânătoare” de extratereștri
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Descopera.ro
O ciupercă de la Cernobîl pare să fi dezvoltat o abilitate incredibilă
VIDEO Nicușor Dan, mașinăria de bâlbe. Mintea i-a jucat feste președintelui României, chiar în timpul unui interviu: „Permisibi, permisivi, permeabilitate”
16:52
Nicușor Dan, mașinăria de bâlbe. Mintea i-a jucat feste președintelui României, chiar în timpul unui interviu: „Permisibi, permisivi, permeabilitate”
EXTERNE Miracol de Crăciun la Zoo. Cum arată cei doi pui de leu extrem de rari care abia s-au născut
16:51
Miracol de Crăciun la Zoo. Cum arată cei doi pui de leu extrem de rari care abia s-au născut
DECES Unde va fi înmormântat Adrian Pleşca ‘Artan’. Va avea loc un concert-tribut la Bucureşti, pe 17 decembrie
16:31
Unde va fi înmormântat Adrian Pleşca ‘Artan’. Va avea loc un concert-tribut la Bucureşti, pe 17 decembrie
FLASH NEWS Un bucureştean a comandat, de 1 Decembrie, mici şi cartofi prăjiţi de 1.900 lei. Un sibian a cumpărat aproape 400 de porţii de papanaşi, într-un an
16:24
Un bucureştean a comandat, de 1 Decembrie, mici şi cartofi prăjiţi de 1.900 lei. Un sibian a cumpărat aproape 400 de porţii de papanaşi, într-un an

Cele mai noi