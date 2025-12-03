Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, analistul de politică externă Ștefan Popescu a explicat ce ascund negocierile de pace de la Moscova dintre reprezentanții administrației Trump și echipa președintelui Putin, pe tema planului de pace în 28 de puncte propus de liderul de la Casa Albă.

Vladimir Putin refuză orice plan de pace propus de Donald Trump în Ucraina, după 5 ore de discuții cu trimișii președintelui american, scrie miercuri presa rusă. În viziunea lui Ștefan Popescu, accelerarea discuțiilor de pace și mega-scandalul de corupție de la Kiev indică indubitabil că adevărata miză a negocierilor nu este Ucraina.

Semnele care arată evoluția obiectivelor americane

Contează mai puțin conținutul discuțiilor sau faptul că nu s-a ajuns la rezultat, cât arhitectura care se întrezărește în fundal, și anume cumulul acestor episoade aparent disparate, în care includ și scandalul de corupție care a forțat înlocuirea omnipotentului Andrii Yermak, care era strateg politic și veritabilul coordonator al funcționării statului ucrainean. Asta ne arată transformarea profundă a obiectivelor politicii administrației americane. Cred că e punctul zero al oricărei analize serioase, care ne ghidează între atâtea episoade și discuții. De aici trebuie înțelese negocierile secrete cu Moscova, informarea tardivă a ucrainenilor și europenilor, sincronizarea suspectă a scandalului de la Kiev și rolul central atribuit lui Steve Witkoff, a argumentat analistul politic.

Regiunea baltică devine prioritară pentru SUA

Ucraina e sacrificată din punct de vedere al Washington-ului. În orice caz, se știu liniile ruse, să fim serioși, se știe ce anume se cedează. Cred că ceea ce se negociază este accesul la rutele strategice dintre Occident și Asia, în primul rând în zona Arcticii, echilibrul global, parteneriatele economice în sectoare critice și cred că ajustarea intereselor americane și ruse în zonele de contact, din Siria până pe flancul de Est. Pe mine m-a surprins în cele 28 de puncte sau 19, referirea la Polonia, ca bază pentru aeronave occidentale, pentru un eventual aranjament de garanții post-conflict. Asta confirmă prioritizarea regiunii baltice, repoziționarea Ucrainei în evcentualitatea unui stat postbelic pe axa Polonia – Baltica și marginalizarea spațiului pontic. E vârful aisbergului, negocierea e mult mai amplă, a continuat invitatul.

Moscova are certitudinea că Washingtonul nu va exercita presiuni

Rusia nu va admite concesii teritoriale în perimetrul pe care îl controlează în țara agresată, apreciază Ștefan Popescu, care subliniază că vorbim de un punct major al negocierilor. Cât despre Moscova, nu se pune problema unui compromis. La Moscova e certitudinea că Washingtonul nu va exercita presiuni capabile să schimbe linia frontului, a completat Ștefan Popescu.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Ștefan Popescu despre reașezarea polilor de putere în zona Mării Negre. „Adevărata provocare pentru România este menținerea interesului SUA”

Kremlinul anunță că Putin nu a respins planul de pace al SUA. Peskov: „Rusia a acceptat unele propuneri și este pregătită să continue negocierile“