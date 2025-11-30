Kievul se confruntă cu una dintre cele mai mari provocări politice interne de la începutul conflictului din Ucraina. În urma operațiunii „Midas”, agențiile anticorupție au acuzat înalți oficiali din sectorul energetic că desfășoară o schemă ilegală de îmbogățire și spălare de bani la scară largă. Ancheta l-a adus în prim-plan pe Tymur Mindich, un apropiat al președintelui Volodimir Zelenski și coproprietar al studioului de comedie Kvartal 95. Cazul marchează o altă încercare a Biroului Național Anticorupție din Ucraina (NABU) de a-și apăra independența.

De când Donald Trump a preluat funcția de președinte, Statele Unite și-au pierdut interesul pentru eforturile anticorupție ale Ucrainei și au lăsat Uniunea Europeană să preia conducerea.

În noiembrie, NABU și Procuratura Specializată Anticorupție (SAPO) au anunțat că au descoperit o schemă de delapidare de amploare și la nivel înalt în sectorul energetic al țării.

Potrivit anchetatorilor, aceasta a fost orchestrată de directorul de afaceri Timur Mindich, un prieten de lungă durată al lui Zelensky și coproprietar al Kvartal 95, compania de producție fondată de Zelensky împreun ă cu alți doi asociați în 2003.

Oficialii anticorup ție susțin că asociații de încredere ai lui Mindich au primit pl ăți ilicite de la contrapărți implicate în tranzac ții cu Energoatom, cel mai mare producător de energie electrică din Ucraina și operatorul tuturor centralelor nucleare funcționale din țară.

SAPO consideră că au sifonat 10-15% din valorile contractelor și au canalizat banii printr-un centru financiar subteran, despre care se presupune că ar fi fost înfiin țat de finanțatorul Oleksandr Tsukerman, un asociat al lui Mindich.

„Anchetatorii spun că aproximativ 100 de milioane de dolari au trecut prin acest canal. Schema datează din anii 2000 și este legată de fostul parlamentar Andriy Derkach, care a fugit în Rusia în 2022”, notează Elizaveta Mironova într-o analiză publicată de The Insider.

Andrii Iermak, șeful Biroului Președintelui, și-a prezentat demisia

Pe 28 noiembrie, chiar Andrii Iermak, șeful Biroului Președintelui, și-a prezentat demisia în urma perchezițiilor efectuate de Biroul Național Anticorupție (NABU) la sediul său, a anunțat Volodimir Zelenski.

„Îi sunt recunoscător lui Andrii (n.red – Iermak) pentru că a prezentat întotdeauna poziția Ucrainei pe calea negocierilor exact așa cum ar trebui să fie. A fost întotdeauna o poziție patriotică”, a spus Zelenski.

Operațiunea NABU, cunoscută sub numele de „Midas”, este probabil cea mai importantă investigație pe care a desfășurat-o de la înființarea sa în urma Revoluției Demnității din Ucraina din 2014, continuă Elizaveta Mironova.

Ancheta a durat 15 luni și a implicat supraveghere și întâlniri sub acoperire cu membri ai re țelei . Scandalul care a urmat după ce concluziile NABU au devenit publice a declanșat critici pe scară largă la adresa guvernului Zelenski și a dus la demisiile ministrului Justiției, Herman Halușcenko, și ale ministrului Energiei, Svitlana Hrinciuk.

Directorul NABU, Semen Kryvonos, a acuzat alte agenții de aplicare a legii că știu despre corupția din sectorul energetic, dar nu acționează.

«Vă pot spune cu deplină autoritate că fiecare organism de aplicare a legii care operează în prezent în Ucraina avea informații despre această încurcătură care se petrecea și niciunul dintre ele nu a făcut nimic în această privință», a spus acesta.

Mai mult, este posibil ca organele de aplicare a legii controlate de Biroul Președintelui să fi monitorizat angajații NABU pentru a aduna informații despre riscurile potențiale în cazurile care implic ă persoane apropiate președintelui.

Această suspiciune provine din faptul că unul dintre inculpații din cazul Energoatom a fost găsit într-un adăpost securizat cu informații despre Kryvonos și alți membri ai personalului NABU, inclusiv șeful Direcției de Detectivi Șefi, Oleksandr Abakumov, care a supravegheat operațiunea «Midas».

În plus, după ce organele anticorupție din Ucraina l-au prins pe șeful Curții Supreme a țării, aliniat cu Zelenski, luând o mită de milioane de dolari în 2023, procurorul care se ocupa de caz a fost retrogradat. Această anchetă pare să fi fost o surpriză pentru conducerea NABU și SAP, care au luat ulterior măsuri pentru a -l proteja pe președinte de potențialele consecințe”, mai scrie Elizaveta Mironova în analiza sa.

Zelenski a recunoscut că eforturile de eradicare a corupției din Ucraina au fost insuficiente

Kryvonos a mai spus că suspecții au folosit sistemul Safe City – un program municipal de monitorizare video conceput pentru a detecta încălcările și a declanșa răspunsuri automate – pentru a urmări ilegal mișcările vehiculelor de serviciu NABU.

„Cred că vom stabili exact cine a monitorizat și a urmărit vehiculele noastre. Conform informațiilor noastre, acest grup – și acest lucru va fi în continuare verificat de anchetatori – a folosit sprijinul sau serviciile anumitor reprezentanți ai agențiilor de aplicare a legii”, a spus el .

În plus, conform relatărilor Ukrainska Pravda , NABU și SAPO au început să primească amenințări cu „represalii” imediat după perchezițiile la proprietățile lui Mindich pe 10 noiembrie.

Zelenski a răspuns cu declarații generale, spun ând c ă susține ancheta NABU și SAPO, fără a numi nicio persoană.

„ În sectorul energetic, în fiecare sector, to ți cei care au construit aceste scheme trebuie să primească un răspuns procedural clar. Trebuie să existe verdicte, iar oficialii trebuie să colaboreze cu NABU și cu agențiile de aplicare a legii, după cum este necesar, pentru a obține rezultate” , a spus președintele Ucrainei.

Zelenski a recunoscut că eforturile de eradicare a corupției din Ucraina au fost insuficiente și a anunțat o „resetare” a marilor întreprinderi energetice de stat.

Adversarii Ucrainei au folosit scandalul de corupție ca justificare pentru reducerea ajutorului. Ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, cunoscut pentru poziția sa pro-Kremlin, a declarat că Bruxelles-ul „trebuie să înceteze să trimită banii poporului european către Ucraina!”

Viceprim-ministrul italian, Matteo Salvini, care are legături cu Serviciul al Cincilea al FSB-ului rus, a susținut în mod similar că asistența suplimentară acordată Kievului nu ar ajuta la încheierea războiului.

„Nu aș vrea ca banii lucrătorilor și pensionarilor italieni să fie folosiți pentru a alimenta și mai multă corupție”, a spus Salvini.

A utoritățile de la Kiev au încercat limiteze influența NABU și SAPO

Ambasadorii națiunilor G7 au salutat disponibilitatea lui Zelenski de a sprijini o anchetă independentă a NABU privind posibila corupție din sectorul energetic, numind-o esențială pentru integrarea euro-atlantică a Ucrainei. Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a declarat că Berlinul va insista asupra unei anchete amănunțite la Kiev, dar nu își va reduce sprijinul.

Din momentul în care NABU și SAPO au fost create, autoritățile de la Kiev au încercat în repetate rânduri s ă le limiteze influența și să le slăbească independența.

În 2016, pre ședintele de atunci, Petro Poroșenko, și membri ai partidului său au introdus un proiect de lege care i-ar fi oferit procurorului general control deplin asupra șefului în exerci țiu al SAPO și asupra viitorului proces de numire.

„După reacțiile negative din partea Statelor Unite și a UE, proiectul de lege a fost retras din parlament și nu a mai fost returnat. Este demn de remarcat faptul că mai mulți asociați ai lui Poroșenko, precum și entități legate personal de acesta, au fost incluși în primele anchete ale organismelor anticorupție nou înființate.

Odată cu revenirea lui Donald Trump la putere în Statele Unite, presiunea care împinguse autoritățile ucrainene să mențină independența NABU și SAPO s-a diminuat.

În vara anului 2025, Rada Supremă a luat măsuri pentru a limita puterile organelor anticorupție și a transfera un control sporit procurorului general. În cele din urmă, Zelenski a semnat proiectul de lege, declanșând proteste la scară largă sub sloganul „Jos NABU”. Demonstrații au avut loc la Kiev, Lviv, Odesa, Dnipro și chiar Sumîi, în ciuda bombardamentelor continue”, continuă Elizaveta Mironova.

Guvernul ucrainean, criticat dur

Justificarea formală pentru adoptarea legii care ar fi slăbit independența NABU și SAPO a fost necesitatea de a „curăța” agențiile anticorupție de presupusa influență rusească.

Cu o zi înainte ca parlamentarii să voteze proiectul de lege, personalul NABU a fost supus la 70 de percheziții. Mai mulți detectivi au fost reținuți și acuzați, printre altele, că lucrează pentru Rusia.

Printre cei reținuți s-a numărat și Ruslan Mahamedrasulov , șeful unuia dintre departamentele regionale de investigații ale NABU, despre care s-a dezvăluit ulterior că a supravegheat Operațiunea Midas.

Potrivit Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) și al Parchetului General, Mahamedrasulov a menținut contacte cu Rusia și ar fi negociat cu reprezentanți ruși pentru a vinde c ânep ă industrială.

Pe 21 iulie, ambasadorii la Kiev din țările G7 au emis o declarație comună în care î și exprimă „ îngrijor ările serioase” cu privire la independența redusă a agențiilor anticorupție.

Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a criticat dur guvernul ucrainean în timpul discuțiilor cu ușile închise cu viceprim-ministrul Taras Kachka, numind desființarea instituțiilor anticorupție o „linie roșie” pentru UE și avertizând că aceasta ar avea consecințe grave pentru negocierile de aderare ale Ucrainei.

Uniunea Europeană a suspendat, de asemenea, toate plățile către Ucraina , potrivit publicației Ekonomichna Pravda, care a citat patru surse din guvernul ucrainean, cercuri diplomatice și parlament.

Înghe țarea a afectat cota UE din programul de împrumuturi ERA – pân ă la 20 de miliarde de dolari pe care Kievul se așteaptă să le primească p ân ă la sf âr șitul anului 2025.

Împrumuturile de la BERD și BEI au fost, de asemenea, suspendate.

Zelenski, pus sub presiune

Sub această presiune, Zelenski a semnat o nouă lege care restabilește o serie de garanții de autonomie pentru agențiile anticorupție și elimină cele mai problematice prevederi. Însă mai multe elemente ale legislației încă îi îngrijorează pe observatori.

„Legea impune personalului NABU să se supună testelor poligraf la fiecare doi ani pentru a determina dacă au acționat în favoarea statului agresor, deși fiabilitatea acestor teste este pusă pe larg sub semnul întrebării.

În plus, detectivii vor fi verificați de SBU, dar mecanismul pentru aceste verificări nu este definit, ceea ce ridică îngrijorări cu privire la implementarea imprevizibilă.

NABU transmite că Operațiunea Midas nu ar fi fost posibilă fără protestele publice din iulie împotriva limitării puterilor agențiilor, iar operațiunea ar fi putut contribui la schimbarea atitudinii publicului, mulți considerând că agențiile anticorupție erau capabile să desfășoare investigații majore.

Oficialii NABU consideră că este puțin probabil ca guvernul să obstrucționeze semnificativ activitatea biroului atâta timp cât acesta simte presiunea partenerilor occidentali și sprijinul public pentru eforturile anticorupție”, încheie Elizaveta Mironova analiza publicată de The Insider.

